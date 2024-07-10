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Президент Литвы назвал "максимум" того, что НАТО может предложить Украине - обещания

Президент Литвы назвал "максимум" того, что НАТО может предложить Украине - обещания - 10.07.2024 Украина.ру

Президент Литвы назвал "максимум" того, что НАТО может предложить Украине - обещания

В ходе саммита НАТО в Вашингтоне лидеры военного союза пообещают Украине "необратимый процесс" ее интеграции в Североатлантический альянс. Такое предложение президент Литвы Гитанас Науседа назвал максимальным компромиссом, на который пошли лидеры НАТО в отношении Киева

2024-07-10T14:23

2024-07-10T14:23

2024-07-10T14:23

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"В тексте будет отражен принцип необратимости, что интеграция Украины в НАТО – это необратимый процесс. Это своего рода мост от нынешней ситуации к будущему членству. Это тот компромисс, который НАТО могло предложить украинцам“, – цитирует главу государства издание Delfi.Отмечается, что Киев знаком с таким "максимумом" и согласится на предложение. Вместе с тем, Науседа предупреждает, что немедленное вступление Украины в НАТО запустило бы Пятую статью Устава альянса в которой говорится о коллективной безопасности. Он подчеркнул, что французская инициатива по отправке солдат на Украину дальше громких заявлений не вышла, так и не встретив широкой поддержки. По словам главы Литвы, "идея так и останется в подвешенном состоянии". "Политические силы меняются в пользу тех партий, чей взгляд на поддержку Украины неоднозначный или более сдержанный. По этой причине подобные смелые инициативы поставлены под сомнение“, – указал он.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главных противников вступления Украины в НАТО. Читайте подробнее о том, что Зеленский хочет и что получит от саммита НАТО в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240710/1056154495.html

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новости, гитанас науседа, украина, литва, киев, нато, сво