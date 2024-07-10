Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
Чуть более чем за полгода украинские военкомы выписали уклоняющимся от мобилизации гражданам страны около 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета. Такие данные привел украинский аналитический ресурс "Опендатабот"
"Почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК (территориального центра комплектования – военкомата - Ред.) передано в исполнительную службу с начала года. За половину текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год", — сказано в опубликованном отчете.
По данным проекта, за весь прошлый год военкоматы выписали украинцам 10 377 штрафов, а только за 2024-й эта цифра уже составила 11 798 штрафов.
Отмечается также, что за игнорирование штрафов у уклонистов имеют право забрать имущество.
"Неуплата штрафа приведет к его передаче в исполнительную службу для принудительного исполнения. В рамках таких исполнительных производств может быть наложен арест на средства и имущество лица, которые в дальнейшем могут быть использованы для погашения долга", – дополнили эксперты.
Напомним, в этом году Владимир Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз.
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