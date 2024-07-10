https://ukraina.ru/20240710/1056166931.html

Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов

Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов - 10.07.2024 Украина.ру

Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов

Чуть более чем за полгода украинские военкомы выписали уклоняющимся от мобилизации гражданам страны около 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета. Такие данные привел украинский аналитический ресурс "Опендатабот"

2024-07-10T13:42

2024-07-10T13:42

2024-07-10T13:42

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"Почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК (территориального центра комплектования – военкомата - Ред.) передано в исполнительную службу с начала года. За половину текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год", — сказано в опубликованном отчете. По данным проекта, за весь прошлый год военкоматы выписали украинцам 10 377 штрафов, а только за 2024-й эта цифра уже составила 11 798 штрафов. Отмечается также, что за игнорирование штрафов у уклонистов имеют право забрать имущество. Напомним, в этом году Владимир Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз.Подробнее о том, чего опасаются украинские уклонисты больше всего читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20231210/1051890171.html

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новости, мобилизация, уклонисты, сво, всу, штраф, украина, военкомат, военком