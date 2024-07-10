Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов - 10.07.2024 Украина.ру
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Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов
Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов - 10.07.2024 Украина.ру
Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов
Чуть более чем за полгода украинские военкомы выписали уклоняющимся от мобилизации гражданам страны около 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета. Такие данные привел украинский аналитический ресурс "Опендатабот"
2024-07-10T13:42
2024-07-10T13:42
новости
мобилизация
уклонисты
сво
всу
штраф
украина
военкомат
военком
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"Почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК (территориального центра комплектования – военкомата - Ред.) передано в исполнительную службу с начала года. За половину текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год", — сказано в опубликованном отчете. По данным проекта, за весь прошлый год военкоматы выписали украинцам 10 377 штрафов, а только за 2024-й эта цифра уже составила 11 798 штрафов. Отмечается также, что за игнорирование штрафов у уклонистов имеют право забрать имущество. Напомним, в этом году Владимир Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз.Подробнее о том, чего опасаются украинские уклонисты больше всего читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на Украина.ру.
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новости, мобилизация, уклонисты, сво, всу, штраф, украина, военкомат, военком
Новости, мобилизация, уклонисты, СВО, ВСУ, штраф, Украина, военкомат, военком

Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов

13:42 10.07.2024
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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Чуть более чем за полгода украинские военкомы выписали уклоняющимся от мобилизации гражданам страны около 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета. Такие данные привел украинский аналитический ресурс "Опендатабот"
"Почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета от ТЦК (территориального центра комплектования – военкомата - Ред.) передано в исполнительную службу с начала года. За половину текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год", — сказано в опубликованном отчете.
По данным проекта, за весь прошлый год военкоматы выписали украинцам 10 377 штрафов, а только за 2024-й эта цифра уже составила 11 798 штрафов.
Отмечается также, что за игнорирование штрафов у уклонистов имеют право забрать имущество.
"Неуплата штрафа приведет к его передаче в исполнительную службу для принудительного исполнения. В рамках таких исполнительных производств может быть наложен арест на средства и имущество лица, которые в дальнейшем могут быть использованы для погашения долга", – дополнили эксперты.
Напомним, в этом году Владимир Зеленский увеличил штрафы для уклонистов в несколько тысяч раз.
Подробнее о том, чего опасаются украинские уклонисты больше всего читайте в интервью полковника запаса, главного редактора альманаха "Военная летопись" Ильи Мощанского на Украина.ру.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техникиДля украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.
 
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