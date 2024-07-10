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Одесситов заставили извиняться за песню о настоящем мужчине на русском языке
Одесситов заставили извиняться за песню о настоящем мужчине на русском языке - 10.07.2024 Украина.ру
Одесситов заставили извиняться за песню о настоящем мужчине на русском языке
Песня, положенная на стихи одессита Бориса Чистякова "Дарите женщинам цветы", возмутила прохожего у кафе на набережной портового города. За то, что отдыхающие танцевали под русскую музыку, администрации заведения пришлось извиняться
2024-07-10T13:14
2024-07-10T13:14
2024-07-10T13:28
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"Дарите женщинам цветыБез праздника и без причины,Ведь дарят женщинам цветыЛишь настоящие мужчины", – слова, звучавшие из колонок из-за которых прохожий решил, что "люди [вышли за границы дозволенного]".Он запечатлел на видео и распространил в сети, как отдыхают одесситы.В видео, опубликованном в телеграм-каналах Одессы, администратор кафе утверждает, что заведение предоставило помещение под празднование крестин и не отвечало за музыкальный репертуар. Девушка извинилась, а для всепрощения в конце проговорила известный украинский националистический лозунг. Автор стихотворения "Дарите женщинам цветы" Борис Чистяков начал писать стихи начал на 1-ом курсе Одесской мореходки. Помимо указанного, он написал и другие произведения: "Рассвет над Одессой", "Осень в Одесском заливе" и др. Ранее сообщалось, что штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен.Подробнее о том, почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификации читайте в материале автора издания Украина.ру Марии Лихограй.
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новости, одесса, украина, русский язык, сво
Одесситов заставили извиняться за песню о настоящем мужчине на русском языке
13:14 10.07.2024 (обновлено: 13:28 10.07.2024)
Песня, положенная на стихи одессита Бориса Чистякова "Дарите женщинам цветы", возмутила прохожего у кафе на набережной портового города. За то, что отдыхающие танцевали под русскую музыку, администрации заведения пришлось извиняться