https://ukraina.ru/20240702/1055995997.html
Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен
Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен - 02.07.2024 Украина.ру
Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен
Прослушивание российской музыки в общественных местах может обойтись украинцам в 25 тысяч гривен (почти 54 тысячи рублей), а на сегодня штраф составляет 70 гривен (150 рублей). Соответствующие изменения прописаны в законопроекте "Об административных правонарушениях...ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора"
2024-07-02T11:11
2024-07-02T11:11
2024-07-02T11:26
новости
украина
дерусификация
сво
свобода слова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036912092_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_cd55259e11443a7c683b53c3faeba940.jpg
Как сообщает "Судебно-юридическая газета", с такой инициативой выступили 16 украинских депутатов. Контроль за тем, что слушают украинцы возложили на руководителей торговых точек, общественного питания и сферы услуг. В пояснительной записке к законопроекту приведен пример конфликта, когда в начале июля 2023 года в селе погреба Киевской области посетительницу заведения, возмутившуюся фактом использования русской музыки в караоке, вытолкали из помещения. Наказание (штраф до 170 гривен), которое понесли правонарушители "неадекватное", считают авторы правок в законопроект. Уточняется, что благодаря нововведениям руководители заведений будут ответственны за то, чтобы российская музыка не звучала в их помещениях. Штрафы будут налагаться на них, а не на отдельных граждан. Изменения в законопроекте уже поддержал ряд депутатов и языковой омбудсмен, известный своим решительным протестом против русского языка. По их мнению, отказ от российской музыки укрепит нацбезопасность Украины и поможет уменьшить влияние РФ на украинцев. Отмечается, что за публичное использование музыкального продукта на русском языке в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг первоначально следует заплатить штраф в размере от пяти до 8,5 тысяч гривен (от почти 11 до 18 тысяч рублей). За повторное нарушение в течение года штраф будет составлять от 1700 до 25500 гривен.Ранее сообщалось, что украинские глухие пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификации читайте в материале автора Украина.ру Марии Лихограй.
https://ukraina.ru/20240618/1055714942.html
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036912092_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_350d0563e713364210a4b9641fe58658.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дерусификация, сво, свобода слова
Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен
11:11 02.07.2024 (обновлено: 11:26 02.07.2024)
Прослушивание российской музыки в общественных местах может обойтись украинцам в 25 тысяч гривен (почти 54 тысячи рублей), а на сегодня штраф составляет 70 гривен (150 рублей). Соответствующие изменения прописаны в законопроекте "Об административных правонарушениях...ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора"
Как сообщает "Судебно-юридическая газета",
с такой инициативой выступили 16 украинских депутатов. Контроль за тем, что слушают украинцы возложили на руководителей торговых точек, общественного питания и сферы услуг.
В пояснительной записке к законопроекту приведен пример конфликта, когда в начале июля 2023 года в селе погреба Киевской области посетительницу заведения, возмутившуюся фактом использования русской музыки в караоке, вытолкали из помещения. Наказание (штраф до 170 гривен), которое понесли правонарушители "неадекватное", считают авторы правок в законопроект.
Уточняется, что благодаря нововведениям руководители заведений будут ответственны за то, чтобы российская музыка не звучала в их помещениях. Штрафы будут налагаться на них, а не на отдельных граждан.
Изменения в законопроекте уже поддержал ряд депутатов и языковой омбудсмен, известный своим решительным протестом против русского языка. По их мнению, отказ от российской музыки укрепит нацбезопасность Украины и поможет уменьшить влияние РФ на украинцев.
Отмечается, что за публичное использование музыкального продукта на русском языке в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг первоначально следует заплатить штраф в размере от пяти до 8,5 тысяч гривен (от почти 11 до 18 тысяч рублей). За повторное нарушение в течение года штраф будет составлять от 1700 до 25500 гривен.
Ранее сообщалось, что украинские глухие пытаются
отказаться от русского языка в жестовом общении.