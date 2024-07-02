https://ukraina.ru/20240702/1055995997.html

Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен

Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен - 02.07.2024 Украина.ру

Штрафы за прослушивание российской музыки на Украине увеличатся до 25 тысяч гривен

Прослушивание российской музыки в общественных местах может обойтись украинцам в 25 тысяч гривен (почти 54 тысячи рублей), а на сегодня штраф составляет 70 гривен (150 рублей). Соответствующие изменения прописаны в законопроекте "Об административных правонарушениях...ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора"

2024-07-02T11:11

2024-07-02T11:11

2024-07-02T11:26

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Как сообщает "Судебно-юридическая газета", с такой инициативой выступили 16 украинских депутатов. Контроль за тем, что слушают украинцы возложили на руководителей торговых точек, общественного питания и сферы услуг. В пояснительной записке к законопроекту приведен пример конфликта, когда в начале июля 2023 года в селе погреба Киевской области посетительницу заведения, возмутившуюся фактом использования русской музыки в караоке, вытолкали из помещения. Наказание (штраф до 170 гривен), которое понесли правонарушители "неадекватное", считают авторы правок в законопроект. Уточняется, что благодаря нововведениям руководители заведений будут ответственны за то, чтобы российская музыка не звучала в их помещениях. Штрафы будут налагаться на них, а не на отдельных граждан. Изменения в законопроекте уже поддержал ряд депутатов и языковой омбудсмен, известный своим решительным протестом против русского языка. По их мнению, отказ от российской музыки укрепит нацбезопасность Украины и поможет уменьшить влияние РФ на украинцев. Отмечается, что за публичное использование музыкального продукта на русском языке в заведениях торговли, общественного питания и сферы услуг первоначально следует заплатить штраф в размере от пяти до 8,5 тысяч гривен (от почти 11 до 18 тысяч рублей). За повторное нарушение в течение года штраф будет составлять от 1700 до 25500 гривен.Ранее сообщалось, что украинские глухие пытаются отказаться от русского языка в жестовом общении. Почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификации читайте в материале автора Украина.ру Марии Лихограй.

https://ukraina.ru/20240618/1055714942.html

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новости, украина, дерусификация, сво, свобода слова