https://ukraina.ru/20240407/1054358727.html

Когда Украину признают террористом и стоит ли спортсменам из России ехать на Олимпиаду – Витязева

Когда Украину признают террористом и стоит ли спортсменам из России ехать на Олимпиаду – Витязева - 07.04.2024 Украина.ру

Когда Украину признают террористом и стоит ли спортсменам из России ехать на Олимпиаду – Витязева

Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру дала прогноз о дальнейших действиях европейских... Украина.ру, 07.04.2024

2024-04-07T13:52

2024-04-07T13:52

2024-04-07T13:52

видео

украина

нато

париж

россия

олимпийские игры

олимпиада

терроризм

террорист

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Журналист информационного агентства News Front, волонтёр, общественный деятель Юлия Витязева в эфире Украина.ру дала прогноз о дальнейших действиях европейских стран, входящих в блок НАТО, а также рассказала о том, какие неприятности ждут российских спортсменов на летней Олимпиаде - 2024 в Париже: 00:49 - Боевые действия на Украине: как они влияют на безопасность НАТО?08:32 - Решится ли НАТО применить пятую статью своего устава?17:11 - О необходимости признания Украины террористическим государством;22:41 - Ожидания от летних Олимпийских игр - 2024 в Париже.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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