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Спецслужбы предотвратили попытку Киева устроить теракт на авианесущем крейсере в Мурманске
Спецслужбы предотвратили попытку Киева устроить теракт на авианесущем крейсере в Мурманске - 10.07.2024 Украина.ру
Спецслужбы предотвратили попытку Киева устроить теракт на авианесущем крейсере в Мурманске
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Операцию курировал лично руководитель Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщил российские военный, которому предложили совершить теракт
2024-07-10T10:14
2024-07-10T10:14
2024-07-10T11:25
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Как пишет РИА Новости, в марте со служащим на крейсере российским военным связался сотрудник украинской разведки, который предлагал устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение. "Я являюсь военнослужащим, проходящим службу на тяжёлом несущем крейсере "Адмирала Советского союза Кузнецова". В марте 2024 года на меня через мессенджер вышел некий Олег, и он сообщил, что является сотрудником ЦИПСО, и его деятельность курируется непосредственно руководителем Главного управления разведки обороны Украины Кириллом Будановым. В ходе телефонных разговоров с использованием приёмов психологического воздействия Олег пытался завербовать меня для совершения теракта на военном корабле", – уточнил русский офицер. "Завербованный" Киевом военнослужащий незамедлительно сообщил спецслужбам РФ о предложении, а далее российские органы безопасности вели оперативную игру с оппонентами. Для совершения теракта украинские "кураторы" отправили военному компоненты для сборки зажигательного устройства транспортной компанией. Отмечается, что украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, после чего "куратор" операции на связь не вышел.Ранее сообщалось, что в Самаре на оборонном предприятии предотвратили теракт, который готовила проукраинская организация. Читайте подробнее о том, почему теракт в "Крокусе" не смогли предотвратить в интервью подполковника ФСБ в запасе Сергея Храпача на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240613/1055635095.html
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новости, киев, украина, кирилл буданов, ципсо, мурманск, сво, теракт
Новости, Киев, Украина, Кирилл Буданов, ЦИПсО, Мурманск, СВО, теракт
Спецслужбы предотвратили попытку Киева устроить теракт на авианесущем крейсере в Мурманске
10:14 10.07.2024 (обновлено: 11:25 10.07.2024)
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Операцию курировал лично руководитель Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщил российские военный, которому предложили совершить теракт