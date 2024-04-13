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"Это наша недоработка": эксперт о том, почему теракт в "Крокусе" не смогли предотвратить

"Это наша недоработка": эксперт о том, почему теракт в "Крокусе" не смогли предотвратить - 13.04.2024 Украина.ру

"Это наша недоработка": эксперт о том, почему теракт в "Крокусе" не смогли предотвратить

Предотвращение террористических актов, подобных тому, что произошел в марте в "Крокус Сити Холле", требует от спецслужб больших усилий. О том, почему в случае с терактом в Подмосковье этого сделано не было, в интервью Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2024-04-13T08:06

2024-04-13T08:06

2024-04-13T08:06

новости

крокус сити холл

теракт

сергей храпач

россия

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Двадцать второго марта четверо террористов, уроженцев Таджикистана, напали на посетителей и сотрудников концертного зала "Крокус Сити Холл". Они расстреляли их из автоматов, после чего подожгли здание. Погибли более 140 человек. То, что данный теракт не был предотвращен - является нашей недоработкой, отметил Храпач. "Видимо, спецслужбы не смогли вычислить эту сеть на этапе приготовления массового убийства людей. Не смогли остановить въезд в страну преступников, задержать их при подготовке теракта. Это требует больших материальных, финансовых и человеческих затрат. То, что четыре террориста из автомата расстреляли множество людей и подожгли большой концертный зал — результат преступного труда минимум 20 человек", - сказал он.Выявление террористов из другой этнонациональной и религиозной среды требует особого труда. Как минимум, необходимо выработать целый механизм, чтобы в эту преступную среду попасть. Туда так просто не пускают, подчеркнул эксперт. Нельзя сказать, что израильские или американские спецслужбы в подобной ситуации сработали бы лучше российских. У всех были такие неудачи, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Крокус", бомбы в иконах, ранение Чибиса. Сергей Храпач о том, как массовый терроризм в РФ изменит СВО" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, крокус сити холл, теракт, сергей храпач, россия