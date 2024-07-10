"Женщины, мир, безопасность": НАТО проспонсировало службу украинок в ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Более десяти тысяч комплектов военных униформ закупят для военнослужащих украинской армии из числа женщин. Для этого страны Североатлантического альянса выделили более семи миллионов долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на приеме после круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность"
"Сегодня мы делаем шаг, чтобы обеспечить украинских военнослужащих необходимым снаряжением. Страны-члены НАТО выделят более 7 миллионов долларов США для этой цели", – приводит его слова пресс-служба Министерства обороны Украины.
Там добавили, что переговоры с союзниками по дополнительному финансированию велись с прошлого года. Так, стороны договорились о консультациях и взаимопомощи во внедрении принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины.
В апреле сообщалось, что с учетом того, что Украина активно перенимает опыт западных стран, Министерство обороны страны приняло решение усилить гендерное равенство в рядах украинской армии.
По данным на начало лета в рядах ВСУ состояло более 67 тысяч женщин, только 19 тысяч из них - гражданские сотрудницы.
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