"Женщины, мир, безопасность": НАТО проспонсировало службу украинок в ВСУ - 10.07.2024 Украина.ру
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"Женщины, мир, безопасность": НАТО проспонсировало службу украинок в ВСУ
"Женщины, мир, безопасность": НАТО проспонсировало службу украинок в ВСУ - 10.07.2024 Украина.ру
"Женщины, мир, безопасность": НАТО проспонсировало службу украинок в ВСУ
Более десяти тысяч комплектов военных униформ закупят для военнослужащих украинской армии из числа женщин. Для этого страны Североатлантического альянса выделили более семи миллионов долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на приеме после круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность"
2024-07-10T09:50
2024-07-10T09:50
новости
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сша
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вооруженные силы украины
энтони блинкен
женщины
права женщин
сво
мобилизация
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Там добавили, что переговоры с союзниками по дополнительному финансированию велись с прошлого года. Так, стороны договорились о консультациях и взаимопомощи во внедрении принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины. В апреле сообщалось, что с учетом того, что Украина активно перенимает опыт западных стран, Министерство обороны страны приняло решение усилить гендерное равенство в рядах украинской армии. По данным на начало лета в рядах ВСУ состояло более 67 тысяч женщин, только 19 тысяч из них - гражданские сотрудницы.Подробнее о трагикомической битве вокруг мобилизации украинских женщин читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина.
https://ukraina.ru/20240503/1054849086.html
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новости, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, энтони блинкен, женщины, права женщин, сво, мобилизация
Новости, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен, женщины, права женщин, СВО, мобилизация

"Женщины, мир, безопасность": НАТО проспонсировало службу украинок в ВСУ

09:50 10.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Читать в
Более десяти тысяч комплектов военных униформ закупят для военнослужащих украинской армии из числа женщин. Для этого страны Североатлантического альянса выделили более семи миллионов долларов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на приеме после круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность"
"Сегодня мы делаем шаг, чтобы обеспечить украинских военнослужащих необходимым снаряжением. Страны-члены НАТО выделят более 7 миллионов долларов США для этой цели", – приводит его слова пресс-служба Министерства обороны Украины.
Там добавили, что переговоры с союзниками по дополнительному финансированию велись с прошлого года. Так, стороны договорились о консультациях и взаимопомощи во внедрении принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины.
В апреле сообщалось, что с учетом того, что Украина активно перенимает опыт западных стран, Министерство обороны страны приняло решение усилить гендерное равенство в рядах украинской армии.
По данным на начало лета в рядах ВСУ состояло более 67 тысяч женщин, только 19 тысяч из них - гражданские сотрудницы.
Подробнее о трагикомической битве вокруг мобилизации украинских женщин читайте в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина.
киев - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
3 мая, 06:13
Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равныВ украинском экспертном сообществе начинают подозревать, что европейский вектор ведет украинцев куда-то не туда. Эксперты думают над тем, удастся ли когда-нибудь выпить давно обещанный властями Украины кофе на набережной в Ялте
 
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