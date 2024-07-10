"Женщины, мир, безопасность": НАТО проспонсировало службу украинок в ВСУ

Кофе в Ялте не будет, а мобилизация женщин будет. Украинские эксперты о том, что в войне не все равны

В украинском экспертном сообществе начинают подозревать, что европейский вектор ведет украинцев куда-то не туда. Эксперты думают над тем, удастся ли когда-нибудь выпить давно обещанный властями Украины кофе на набережной в Ялте