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Экономика Украины и война: энергетическая подстава от ЕС, польская хитрость и урезание соцрасходов

Экономика Украины и война: энергетическая подстава от ЕС, польская хитрость и урезание соцрасходов - 10.07.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: энергетическая подстава от ЕС, польская хитрость и урезание соцрасходов

Первая неделя июля ознаменовалась новостями о рекордном импорте электроэнергии вместе с робкими и пока ещё единичными предупреждениями о превращении многоэтажек в нежилые помещения с началом холодов.

2024-07-10T05:03

2024-07-10T05:03

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Заодно представители киевской власти сообщили о сокращении издержек и урезании расходов на социальную сферу и медицину. Одновременно рекордное количество индивидуальных предприятий (ИП) объявило о закрытии.ЭнергобедыЗа июнь 2024 года Украина импортировала больше электроэнергии чем за весь 2023 год — 806 400 МВт*ч. Главным поставщиком электроэнергии стала Венгрия (357 100 МВт*ч или 42% от общего объёма поставок), а меньше всего электроэнергии закупили в Молдавии (точнее Приднестровья) — 66 200 МВт*ч или 8% от месячных потребностей. На этом фоне энергетики отказались от анонсированной идеи "дня без отключений" для каждой из областей, в ходе которого они хотели понять реальные объёмы потребления электроэнергии.В попытках снизить масштаб энергетического кризиса, Зеленский поднял тему с поставками электроэнергии (э/э) из Польши в ходе своего визита в эту страну. Варшава готова производить дополнительное электричество для Украины. Но при соблюдении двух условий:1. Польшу освободят от платы за выбросы угольных ТЭС.2. Покупать электроэнергию будет Евросоюз, он же будет отвечать за её передачу Киеву.Проще говоря, Польша под предлогом помощи Украине пытается решить свои энергетические проблемы с ЕС.ЕС ещё 21 сентября 2021 года поставил Польшу "на счётчик" за работу угольной шахты "Туров", закрытия которой требовала Чехия. Польшу обязали выплачивать по 500 тыс. евро штрафа в день за добычу угля (за неполных три года уже успело накопиться 500 млн евро штрафа). Варшава платить и закрывать шахту отказалась так как уголь с шахты "Туров" обеспечивает 4-7% производства электроэнергии в республике, подаваемого в дома 3,7 млн поляков. Ранее Польша согласилась до 2036 года закрыть ТЭС "Белхатув" мощностью 5420 МВт, где производят 20% э/э в стране (первая ТЭС в Европе по установленной мощности и четвёртая в мире). Закрытие ТЭС "Туров" обернулось бы проблемами с энергобалансом и привело к росту стоимости электроэнергии для промышленности и домохозяйств. Теперь же, как видно, Варшава пытается принудить ЕС отказаться от своих требований и простить штраф. А схема по продаже электроэнергии Киеву через ЕС означает, что Польша будет производить э/э только для внутреннего рынка ЕС, компенсируя организованные ЕС перетоки э/э на Украину.К слову, о перетоках. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что ЕС отказывается увеличить экспорт электроэнергии на Украину. Попенко уверяет, что Киев несколько раз направлял в ЕС запрос об увеличении перетоков, однако оператор энергосистемы ENTSO-E отвечал отказом. Причинами отказа, по всей видимости, является экономическая незаинтересованность: кВт*ч электроэнергии в ЕС стоит дороже, чем на Украине: 20 гривен против 4,32 гривен. Поднять тарифы до европейского уровня Киев не может, там примерно через год планируют выйти на отметку в 7 с небольшим гривен за кВт*ч. Этот момент крайне важен, так как после осенних ударов 2022 года киевская власть в вопросах электроэнергетики надеялась прежде всего на ЕС и перетоки.К слову, Олег Попенко прогнозирует, что украинские многоэтажки будут полностью непригодными для жизни с началом холодов. "Все, кто выше 5 этажа, будут без тепла, света и воды. Электроплиты тоже не будут работать. Не помогут ни дополнительные источники отопления, ни мобильные насосы", — заявил Попенко. А мобильной связи зачастую нет уже сейчас. Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко призвал сотовых оператор принять меры для обеспечения бесперебойной связи даже во время отключений электроэнергии. Впрочем, призвать куда легче, чем сделать, тем более, когда идёт речь о замене деградировавших за годы аккумуляторов и установке генераторов, которые необходимо ещё и обслуживать.А в качестве компенсаторного механизма киевская власть с 20 июля вводит льготные кредитные программы для закупки электрооборудования в условиях дефицита электроэнергии:· кредиты до 480 тысяч гривен на 10 лет под 0% годовых, без залога, для людей, устанавливающих на своих домах солнечные панели и ветровые установки мощностью до 10 кВт;· программа компенсации до 70% стоимости проектов по установке солнечных панелей (до 1 млн грн) и тепловых насосов (2 млн грн);· кредиты для ОСМД до 5 млн грн;· в рамках программы "5-7-9%" кредиты до 150 млн грн на 10 лет под 5-9% годовых с кредитными каникулами 6-12 месяцев для малого и среднего бизнеса на установку газовых электрогенерационных установок;· кредиты для крупного бизнеса под 14-16% на 5-7 лет для строительства объектов альтернативной генерации.Помогут ли перечисленные выше меры и насколько они окажутся востребованными узнаем через пару месяцев.К слову, 8 июля в ходе масштабных ракетных ударов ВКС РФ по Киеву из строя выбили 3 трансформаторных подстанции ДТЭК.Урезание соцвыплатНа фоне коллапса в электроэнергетике, грозящего перерасти в энергетическую катастрофу, а также недостаточных объёмов внешнего финансирования киевская власть повышает налоги и анонсирует сокращение издержек.Экономить решили, как и предполагалось, на гражданах.Министр соцполитики Оксана Жолнович в лучших традициях социал-дарвинизма заявила, что в стране "пересмотрят философию" социальных выплат. "Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель - выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым", — заявила Жолнович на конференции в Вильнюсе. На чём сэкономят пока не ясно, но соответствующий законопроект министерство уже подготовило.А Кабмин принял решение об отказе от бесплатной медицины. С 1 января 2025 года медуслуги без направления врача в государственной больнице будут платными, за исключением случаев, когда такое направление не требуется.Действия, несмотря на свой людоедский характер, вполне логичны и укладываются в логику "не можешь заработать — экономь". Тем более, что люди киевской власти никогда не были нужны, а её контакт с Западом укладывается в формулу "деньги и оружие в обмен на отлов людей". Пенсионеры и льготники в этих условиях являются лишними.Закрытие бизнесаУкраинские ИП в этом году стали закрываться в полтора раза чаще. За первые полгода 2024 закрылись почти 92 тысячи ФЛП (физическое лицо-предприниматель), что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По месяцам больше всего предпринимателей закрылись в мае и январе. По сферам — розничная торговля и IT.Но приведенные выше цифры подобны средней температуре по больнице. В Николаевской области с февраля 2022 года 744 предприятия выехали за пределы области, а свыше 1000 компаний прекратили своё существование.Бегство Боголюбова8 июля за пределы Украины выехал Геннадий Боголюбов — давний бизнес-партнёр находящегося в СИЗО бывшего украинского олигарха Игоря Коломойского. Пресс-служба Боголюбова сообщила, что он покинул Украину на законных основаниях (ему 62 года, у него 7 детей, 5 из которых несовершеннолетние). Однако издание "Украинская правда" (принадлежит чешскому олигарху и спонсору Фонда Сороса Томашу Фиале), а затем и пресс-служба Госбюро расследований отрапортовали о том, что Боголюбов выехал из страны по чужому паспорту, сообщив ему о подозрении в совершении преступления.Боголюбов является мужем представителя Украины при международных организациях в Вене, экс-замглавы МИД Эмины Джапаровой. Поэтому, предположительно, он сейчас находится в Австрии. Олигарх несколько раз пытался покинуть Украину, но ему отказывали в выезде. Сам он опасался оказаться привлеченнным к уголовной ответственности по тем же делам, что и его подельник Игорь Коломойский. Проще говоря, Зеленский победил ещё одного украинского олигарха, однако для обычных граждан это ничего не изменит — им от деолигархизации ни холодно, ни жарко.АвтомобилизацияВ прошлом месяце 63% продаж всех легковых автомобилей на Украине обеспечили Киев и четыре области — Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская. Лидером по продажам среди новых автомобилей оказались "китайцы", а спрос на электромобили вырос на 68% с начала года и на 35% за июнь.Спрос на автомобили не должен удивлять: в стране сформировалась прослойка покупателей автомобилей и техники из числа жён военнослужащих, а импортные автомобили — в силу гибели национального автопрома — значительно дешевле, чем в России. Поэтому в условиях идущей войны автомобили — и до того воспринимаемые как предмет статусного потребления — стали пользоваться ещё большим спросом. Однако зачастую дорогие машины с девушками-водителями входят в серьёзный диссонанс с окружающей экономической реальностью и нерешаемыми проблемами в энергетике.Географическое разделение также вполне ожидаемое: продажи обеспечивают густонаселённые регионы страны (Киев и область, Днепропетровская и Одесская области), а Львовская область после начала СВО серьёзно прибавила в населении за счёт переселенцев.Однако в абсолютных цифрах с начала года за май-июнь в стране было зарегистрировано 32,8 тыс. новых легковых автомобилей стоимостью 1,1 млрд долларов. Для понимания: АвтоВАЗ в прошлом году произвёл 374 тыс. автомобилей или по 28,9 тыс. штук в месяц, то есть весь украинский спрос на легковые автомобили за полгода АвтоВАЗ мог бы удовлетворить за 5 недель своей работы.Металлургические радостиПо итогам первой половины 2024 года Украина увеличила производство чугуна на 22,3%, стали на 37%, а проката на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост производства — следствие работающего экспорта по морю из портов "Большой Одессы". В одесский порт, к слову, прибыл контейнеровоз Levante F от мирового лидера морских грузоперевозок компании Mediterranean Shipping Co. (MSC). В последний раз суда данной компании заходили в украинские порты в феврале 2022 года.Благодаря морскому коридору компания Ferrexpo — ведущий украинский производитель железорудного сырья — за первое полугодие 2024 года увеличила производство на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.О других тенденциях в экономике и социальной сфере Украины - в статье Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств

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