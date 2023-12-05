https://ukraina.ru/20231205/1051756794.html

"Бандеровцы не прощают": эксперт рассказал, почему украинские солдаты хотят сдаться в плен

"Бандеровцы не прощают": эксперт рассказал, почему украинские солдаты хотят сдаться в плен - 05.12.2023 Украина.ру

"Бандеровцы не прощают": эксперт рассказал, почему украинские солдаты хотят сдаться в плен

Украинской армии известно, что в российском плену никто ни над кем не издевается. Они понимают, что воюют за интересы США, а умирать за чужую страну не хотят, поэтому предпочитают сдаваться в плен, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

2023-12-05T14:06

2023-12-05T14:06

2023-12-05T14:06

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Утром 5 декабря замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным "Купол" рассказал, как 25 украинских военнослужащих хотели остаться живыми и сдаться в российский плен, а по ним отработала украинская артиллерия."Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были сдаться, прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", - заявил он.По информации бойца Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес", украинская артиллерия в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими войсками. Военные убеждены, что раненых украинских военнослужащих добивают расчёты, состоящие из польских наёмников.Украина не отпускает своих бойцов, им не нужны живые люди, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию "Украина.ру".Эксперт пояснил, почему украинское военное руководство не хочет, чтобы солдаты сдавались в плен. "Это говорит о том, что их солдаты понимают, что они воюют не за Украину, а за интересы Соединённых Штатов. А умирать за интересы США им не хочется, ни к чему. США - это не их страна, не их будущее, поэтому они предпочитают плен и даже унижение, позор плена смерти за интересы чужой страны", отметил Литовкин.Он напомнил, что украинская армия уже понимает, что в российском плену никто не издевается ни над кем, никто никого не бьёт и не уродует, не отрезает голову и не стреляет в голову из автомата, как делали они. "Если кто-то сдался в плен и остался жить. Вся армия так может побежать, а этого они допустить не могут", - добавил Литовкин.По словам эксперта, в рядах ВСУ есть специальные заградительные отряды, так жестоко расправляются с теми, кто пытается сдаться в плен.

https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html

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новости, виктор литовкин, украина, всу, вооруженные силы украины, плен, военнопленные, россия, вс рф, артиллерия