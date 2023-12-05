"Бандеровцы не прощают": эксперт рассказал, почему украинские солдаты хотят сдаться в плен - 05.12.2023 Украина.ру
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"Бандеровцы не прощают": эксперт рассказал, почему украинские солдаты хотят сдаться в плен
"Бандеровцы не прощают": эксперт рассказал, почему украинские солдаты хотят сдаться в плен - 05.12.2023 Украина.ру
"Бандеровцы не прощают": эксперт рассказал, почему украинские солдаты хотят сдаться в плен
Украинской армии известно, что в российском плену никто ни над кем не издевается. Они понимают, что воюют за интересы США, а умирать за чужую страну не хотят, поэтому предпочитают сдаваться в плен, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
2023-12-05T14:06
2023-12-05T14:06
новости
виктор литовкин
украина
всу
вооруженные силы украины
плен
военнопленные
россия
вс рф
артиллерия
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Утром 5 декабря замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным "Купол" рассказал, как 25 украинских военнослужащих хотели остаться живыми и сдаться в российский плен, а по ним отработала украинская артиллерия."Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были сдаться, прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", - заявил он.По информации бойца Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес", украинская артиллерия в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими войсками. Военные убеждены, что раненых украинских военнослужащих добивают расчёты, состоящие из польских наёмников.Украина не отпускает своих бойцов, им не нужны живые люди, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию "Украина.ру".Эксперт пояснил, почему украинское военное руководство не хочет, чтобы солдаты сдавались в плен. "Это говорит о том, что их солдаты понимают, что они воюют не за Украину, а за интересы Соединённых Штатов. А умирать за интересы США им не хочется, ни к чему. США - это не их страна, не их будущее, поэтому они предпочитают плен и даже унижение, позор плена смерти за интересы чужой страны", отметил Литовкин.Он напомнил, что украинская армия уже понимает, что в российском плену никто не издевается ни над кем, никто никого не бьёт и не уродует, не отрезает голову и не стреляет в голову из автомата, как делали они. "Если кто-то сдался в плен и остался жить. Вся армия так может побежать, а этого они допустить не могут", - добавил Литовкин.По словам эксперта, в рядах ВСУ есть специальные заградительные отряды, так жестоко расправляются с теми, кто пытается сдаться в плен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, виктор литовкин, украина, всу, вооруженные силы украины, плен, военнопленные, россия, вс рф, артиллерия
Новости, Виктор Литовкин, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, плен, военнопленные, Россия, ВС РФ, артиллерия

"Бандеровцы не прощают": эксперт рассказал, почему украинские солдаты хотят сдаться в плен

14:06 05.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украинской армии известно, что в российском плену никто ни над кем не издевается. Они понимают, что воюют за интересы США, а умирать за чужую страну не хотят, поэтому предпочитают сдаваться в плен, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Утром 5 декабря замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил России с позывным "Купол" рассказал, как 25 украинских военнослужащих хотели остаться живыми и сдаться в российский плен, а по ним отработала украинская артиллерия.
"Выходили на связь на чистоте 149.200 военнослужащие [ВСУ], изъявившие желание остаться живыми и попасть обратно к своим семьям. Был налажен контакт, обозначено место, куда должны были сдаться, прийти сдающиеся военнослужащие. Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", - заявил он.
По информации бойца Южной группировки войск ВС РФ с позывным "Кортес", украинская артиллерия в зоне СВО добивает свои же диверсионно-разведывательные группы, обезвреженные российскими войсками. Военные убеждены, что раненых украинских военнослужащих добивают расчёты, состоящие из польских наёмников.
Украина не отпускает своих бойцов, им не нужны живые люди, рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию "Украина.ру".
Эксперт пояснил, почему украинское военное руководство не хочет, чтобы солдаты сдавались в плен. "Это говорит о том, что их солдаты понимают, что они воюют не за Украину, а за интересы Соединённых Штатов. А умирать за интересы США им не хочется, ни к чему. США - это не их страна, не их будущее, поэтому они предпочитают плен и даже унижение, позор плена смерти за интересы чужой страны", отметил Литовкин.
"Бандеровцы не прощают того, что люди не хотят жить с ними в одном государстве, не хотят выполнять их волю. Они стреляют в спину, потому что сдача в плен деморализует другие войска и подразделения", - заявил эксперт.
Он напомнил, что украинская армия уже понимает, что в российском плену никто не издевается ни над кем, никто никого не бьёт и не уродует, не отрезает голову и не стреляет в голову из автомата, как делали они.
"Если кто-то сдался в плен и остался жить. Вся армия так может побежать, а этого они допустить не могут", - добавил Литовкин.
По словам эксперта, в рядах ВСУ есть специальные заградительные отряды, так жестоко расправляются с теми, кто пытается сдаться в плен.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 06:30
Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в странеАмериканцы на словах оказывают поддержку Киеву, но не предоставляют оружия, то есть в реальности они "не верят и не хотят, чтобы мы вернули наши территории", считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
 
НовостиВиктор ЛитовкинУкраинаВСУВооруженные силы УкраиныпленвоеннопленныеРоссияВС РФартиллерия
 
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