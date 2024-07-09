https://ukraina.ru/20240709/1056146940.html

"Увидел ТЦК и притворился мёртвым". Главное на Украине на 13.30 9 июля

"Увидел ТЦК и притворился мёртвым". Главное на Украине на 13.30 9 июля - 09.07.2024 Украина.ру

"Увидел ТЦК и притворился мёртвым". Главное на Украине на 13.30 9 июля

В зоне проведения спецоперации продолжаются боевые действия; ВСУ пытаются атаковать гражданские объекты на российской территории; украинцы спасаются от ТЦК; эксперты предрекают киевскому режиму "жаркий месяц"

2024-07-09T13:36

2024-07-09T13:36

2024-07-09T13:36

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Боевые действия ВС РФ продолжают методично продавливать фронт. Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 103-й бригады территориальной обороны и 1-й бригады национальной гвардии Украины районах Стельмаховки и Артемовки. Об этом сообщает 9 июня пресс-центр группировки."В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожены 12 минометных расчетов. Оператором барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожена станция РЛС КББ AN/TPQ-36 в районе н.п. Пристен", - говорится в сообщении. Кроме того, расчетами противовоздушной обороны уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе "Фурия", "Валькирия" и "Синица".Всего за сутки потери ВСУ "составили свыше 495 боевиков и 32 единицы вооружения и военной техники, в том числе танк Т-64, БМП-1, 12 минометов, три боевые бронированные машины, РЛС КББ, 14 автомобилей, три склада с боеприпасами, три беспилотных летательных аппарата и семь пунктов управления БпЛА".Минобороны РФ также публикует кадры уничтожения колонны военной техники ВСУ в Сумской области.ОбстрелыВ Киеве продолжают разбирать завалы после вчерашних ракетных атак ВС РФ. Как сообщает 9 июля украинское издание "Страна", на месте разбора завалов обрушилась часть дома, спасатели не пострадали.Тем временем ВСУ продолжают попытки совершения атак на гражданские объекты на российской территории. За прошедшую ночь российские системы ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами 38 беспилотников ВСУ. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает пресс-служба Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении МО РФ.Утром 9 июля ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекино, об этом сообщила городская администрация.ВСУ выпустили ракету из американской РСЗО HIMARS по частному сектору в Киевском районе Донецка, сообщает 9 июля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.Также сообщается, что ВСУ трижды за 25 минут обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров. Обстрелу подвергся и Никитовский район города.МобилизацияПродолжается отлов людей на улицах украинских городов. Народ спасется от военкомов как может, иногда способы спасения поражают воображение. Так, украинское издание "Страна" сообщает 9 июля, что в Одессе мужчина, увидев сотрудников ТЦК (военкомов), притворился мертвым.ПрогнозыЭкс-советник ОП Алексей Арестович* в эфире интернет-канала ALPHA MEDIA заявил, что Украине "предстоит жаркий месяц". По его мнению, ВС РФ будут бить по военным, военно-промышленным объектам и по энергетике, которая "и так висит на волоске". Будут бить в том числе по Киеву, чтобы принудить Киев к принятию российских условий.Эксперт обратил внимание на тот факт, что ВС РФ начали бить по энергетике летом, а не перед зимним периодом. По его словам, это делается для того, чтобы "дать время подумать", и дать время "для того, чтобы украинский народ осознал, на ком лежит главная ответственность за вход, например, в тяжёлую энергетически зиму без света, тепла и всего остального".Удар по детской больнице: Банковая боится расследованияОфис Владимира Зеленского убирает из украинского медиапространства обсуждение темы, чья ракета ударила по детской больнице в Киеве, сообщают оппозиционные украинские телеграм-каналы.Накануне ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по инфраструктурным и военным объектам в ряде украинских городов, в том числе в Киеве. Как сообщили в МО РФ, удар был нанесён "в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики".Украинские власти и СМИ сразу же обвинили Россию в намеренном ударе по детской больнице "Охматдет". В МО России эти обвинения назвали абсолютно не соответствующими действительности - "многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города".В заявлении МО РФ также отмечалось, что "аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о произошедшем в детской больнице в Киеве, призвал руководствоваться заявлениями Минобороны России, которые исключают удары по мирным целям на Украине.Как сообщает 9 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", Банковая полностью убрала из медиа и соцсетей тему "чья ракета ударила" по Охматдету. По информации источника канала, "тему с ракетой не обсуждают, так как в комментариях слишком много задают вопросов и скидывают разборы, где указывается, что ракета была украинской. Крыть это нечем"."Банковая боится одного, если западные журналисты проведут свой разбор и расследование, которое подтвердит версию, что ракета, попавшая в больницу, была украинской", - отмечают авторы канала.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, читайте в статье Владимира Скачко "Орбан выводит на чистую воду. Саммит НАТО покажет, кто за мир в Украине, а кто за войну" .* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров террористов и экстремистов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, вс рф, россия, всу, сво, хроники