https://ukraina.ru/20240709/1056118026.html

Берег левый, берег правый. Водоемы и реки - важная составляющая в ходе СВО

Берег левый, берег правый. Водоемы и реки - важная составляющая в ходе СВО - 09.07.2024 Украина.ру

Берег левый, берег правый. Водоемы и реки - важная составляющая в ходе СВО

В ходе боевых действий нашим войскам приходится форсировать водные преграды, различающиеся по характеру, ширине, глубине, течению и физико-географическим условиям берегов. В зависимости от ширины водные преграды (реки, каналы, водохранилища) подразделяются на узкие – до 60 метров, средние – до 150 метров, и широкие – более 150 метров.

2024-07-09T10:46

2024-07-09T10:46

2024-07-09T10:46

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При определении способов и скорости форсирования необходима комплексная оценка всех характеристик водной преграды, характера обороны противника, а также возможностей войск. Например, если глубина реки больше пяти метров, о подводной переправе танков по дну реки не может быть и речи, а строительство низководных мостов будет затруднено. Гидротехнические сооружения (плотины, шлюзы) в случае их подрыва противником могут резко осложнить форсирование. Характер обороны противника у водной преграды будет зависеть от ее важности, наличия у противника сил и средств, особенно резервов, и времени для организации обороны. На одном направлении войска фронта могут встретить оборону, поспешно занятую отходящими войсками противника, на другом оборона может быть заранее подготовленной и занятой его резервами, выдвинутыми из глубины.Российская армия ведет наступательные действия практически по всему фронту, разве что за исключением Херсонской области, где продвижению наших войск естественным образом препятствует прохождение линии боевого соприкосновения по руслу Днепра. При этом выясняется, что несмотря на громкие заявления украинских чиновников и военных, выделение немалых средств из госказны, ВСУ оказались совсем не готовы к объявленной ранее Генштабом так называемой активной обороне по простой причине отсутствия заранее подготовленных и правильно обустроенных фортификационных сооружений.Чтобы компенсировать эту проблему и задержать дальнейшее наступление ВС РФ, украинские военные в срочном порядке организуют линии обороны по руслам малых рек и каналов, многие из которых протекают через населенные пункты, в которых сейчас идут ожесточенные бои.Так происходит в Часовом Яре, где после взятия российскими войсками восточного микрорайона Канал противник отступил в западную, большую, часть города и намерен использовать для обороны канал Северский Донец-Донбасс. Причем выясняется, что пока шли бои в микрорайоне Канал, ВСУ готовились к отходу из этой части города и фактически намеренно затягивали ситуацию, сколько могли, чтобы максимально укрепиться на правом берегу канала.Впрочем, сама по себе водная артерия не является серьезной преградой: ширина канала в черте города составляет всего несколько метров. В последние годы канал постепенно пересыхал, в том числе из-за изношенности водопроводных труб. Сейчас же, после разрушения дамб и прихода жары, Северский Донец-Донбасс обмелел практически полностью.Однако преградой для дальнейшего наступления ВС РФ может стать бетонное русло канала, по сути, превратившееся в ров. И если пехота может легко его преодолеть, то для бронетехники это проблема. Мосты еще раньше разрушили российские войска, чтобы затруднить переброску бронетехники ВСУ. Кроме того, в контролируемой противником западной части города есть промзоны, которые ВСУ наверняка оборудовали для обороны.А вот на севере Харьковской области, где основные бои уже третий месяц идут в районе Липцев и Волчанска, протекающая через город река Волчья стала не только препятствием для продвижения наших войск, но и создает проблемы для ВСУ. На этом участке, следуя прямому указанию Зеленского, противник накапливает резервы и не только обороняется, но и пытается контратаковать.Однако район, в котором ВСУ регулярно пытаются форсировать реку с помощью мостоукладчиков, сложен для проведения такой операции сразу по целому ряду причин. Протяжённость реки с рукавами и протоками составляет 40–45 километров. Большое количество рукавов и ручьев должно было упростить задачу форсирования и обеспечить скрытность продвижения.Но на деле крутые илистые берега реки не позволяют в полной мере использовать тяжёлую технику. Поэтому ВСУ вынуждены привлекать дополнительные силы и инженерную технику для обеспечения перехода. В результате движение наземных войск обнаруживается с воздуха российской разведкой, после чего по переправам противника отрабатывает авиация, артиллерия и ударные дроны. Однако эти же естественные природные препятствия служат помехой и для дальнейшего наступления в районе Волчанска российской армии, чем, в частности, и объясняется то, что за последние недели на этом участке линия боестолкновения (ЛБС) практически не претерпела изменений, хотя на отдельных участках наши продвигаются вперед.В тоже время, в сети распространяется информация, что в Киеве рассматривается вариант затопления Харькова, если российские войска окружат город. Как пишут местные паблики, в Харьковской области готовят к подрыву две дамбы: Травянского и Печенежского водохранилищ. Травянское водохранилище было сооружено в 1972 году, как часть комплекса резервного запаса пресной воды для Харькова. Кроме Травянского водохранилища в комплекс входят Муромское и Вяловское водохранилища. Плотина расположена в 20 километрах от Харькова.Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец, сооружено в 1962 году. Площадь водосборного бассейна — 8400 км².На правом берегу водохранилища расположен посёлок Старый Салтов. По этой плотине уже наносились удары в 2022 году — с целью спуска воды и поднятия уровня Северского Донца.Печенежское водохранилище построено, главным образом, для снабжения города Харькова пресной водой на месте небольшого Кочетокского водохранилища, построенного в 1936 году. Сооружение Печенежского водохранилища происходило с 1958 по 1962 год. С августа 1962 началось наполнение водохранилища, которое постепенно продолжалось вплоть до весеннего половодья 1964 года. С этого времени объём водохранилища оставался неизменным и составлял около 0,4 км³. Подпор водохранилища сохраняется до реки Волчья, большая ширина — до моста в Верхней Писаревке.Плотина Печенежского водохранилища расположена у посёлка Печенеги, который получил название от племен кочевников печенегов, которые обитали на этих землях в IX—X веках н. э. На правом берегу водохранилища расположены Салтовское городище и посёлок Старый Салтов, который, благодаря сооружению водохранилища, превратился в базу отдыха для харьковчан. На Печенежском водохранилище множество песчаных пляжей, пионерских лагерей и домов отдыха.Взрыв этих двух плотин вызовет затопление больших территорий вокруг Харькова. Многие населённые пункты будут просто смыты волной, а обширные территории на долгие годы превратятся в болота. Впрочем, харьковчане считают, что достаточно пары прилётов по Диканевке (район города), чтобы в Харькове началось наводнение, схожее с наводнением 1995 года. Тогда ливневый дождь спровоцировал аварию на Диканевских очистительных сооружениях. Затопленным оказался метрополитен, вода размыла и трамвайные линии.На мой взгляд, никакой военной необходимости, чтобы топить города, нет. Российская армия не будет штурмовать город. Чтобы взять Харьков, есть другие тактические приемы. Достаточно провести несколько ударов по флангам, с целью блокирования и окружения города, хотя бы-частичное.Другой населенный пункт в восточной части Харьковской области, в направлении которого российские войска продвинулись на несколько километров и вошли в населенный пункт — это село Песчаное. На этом участке противник под натиском ВС РФ был вынужден отступить за реку Песчаная, заняв оборону на северном берегу. Эта небольшая речка делит населенный пункт примерно на две равные части и наверняка будет использоваться ВСУ в качестве естественной линии обороны. Тем более, за Песчаным вплоть до линии сёл Глушковка-Колесниковка-Кругляковка на восточном берегу Оскола населенных пунктов, где противник мог бы удерживать оборону, не осталось.С учетом неминуемого продолжения наступления ВС РФ на Харьковском направлении- впереди еще битва за важный стратегический населенный пункт город Купянск. Через него как раз с севера на юго-восток протекает река Оскол, в нее впадает небольшая речка Купянка. Это довольно широкая водная артерия (от 10 до 40 метров), причем в черте города Оскол разделяется на два рукава. Наверняка ВСУ будут использовать эту реку в качестве естественной линии обороны и уже готовятся к этому.Эксперты полагают, что при штурме данных населенных пунктов командование ВС РФ будет делать упор на фланговые атаки и взятие обороны противника в окружение с полным огневым контролем, не спеша форсировать водные преграды. От ударов ФАБ, КАБ, ствольной и реактивной артиллерии, ТОС и дронов никакая водная преграда не защитит.Могучая водная артерия Украины-река Днепр. Раньше этот обширный водоем был четким барьером между российскими войсками и ВСУ. Расстояние между берегами тут составляло от 5 до 25 километров. Попытки украинских частей и подразделений переплыть заблаговременно засекались и пресекались. Теперь же перед нами идеально ровная пустыня. Конечно, Днепр никуда не исчез. Он течет через эту пустыню, но теперь его ширина метров 300. И он будет течь в этом месте не единым потоком, а множеством рукавов, как это и было до постройки ГЭС. Раньше тут находились знаменитые днепровские плавни, т.н. "Великий луг". Площадь плавней примерно соответствует территории Каховского водохранилища. То есть нельзя сказать, что естественные преграды для войск исчезли. Нет, но они изменились – то огромный водоем, то теперь равнина с меняющимся течением воды. Если захотят наступать украинские войска – для них это не будет легкой прогулкой, потребуется наведение большого количество переправ для техники и людей. То же относится и к российской армии. Так что ждать скорого прорыва именно здесь не приходится. Если что-то и произойдет, то ниже прорванной плотины, ближе к Херсону. Актуальнее будет борьба за линию фронта по дну бывшего водохранилища между Васильевкой и Каменским. В результате спада уровня воды там открылась суша, и если раньше фронт упирался в водохранилище, то теперь он оказался открытым, и сторонам надо будет занимать позиции, чтобы их не обошли с фланга.Если обратиться к историческому опыту, то во время Великой Отечественной войны, немцы Днепр в районе Великого луга в 1941 не форсировали, а обходили. Красная армия перешла через него в 1944, но в январе, когда почва была промерзшей. Летом плавни еще никто не преодолевал. Если украинская или российская сторона попробуют это сделать, это станет историческим прецедентом. Пока же мы можем с уверенностью констатировать, что нынешняя кампания на Украине являет собой пример того, что современные армии могут принципиальным образом поменять ландшафт местности. Напомним, что на берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС, рядом с ней одноименная ТЭС, также крупнейшая на Украине, а вверх по Днепру еще пять ГЭС. В Запорожье в черте города обнажились знаменитые днепровские пороги, ранее затопленные. Без воды уже остаются Кривой Рог, Никополь, Марганец, другие населенные пункты. Пересыхает канал в Крым.Учитывая фортификационные сооружения и защиту левого берега российскими войсками, попытки форсировать Днепр заканчиваются для украинской армии катастрофично. "Попытки заканчиваются плачевно для тех солдат, которых киевский режим целенаправленно направляет на явную смерть. Потому что возврат с левого берега практически невозможен", — справедливо считает глава Херсонской администрации Сальдо.О планах ВСУ прорваться на левый берег Днепра рассказал президент РФ Владимир Путин, подводя итоги прошлого года. По его словам, противник пытался обеспечить движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. Таким образом, Киев отправил своих людей на убой, так как украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, ударами беспилотников и других средств поражения, пояснил глава государства. Судя по ситуации на линии фронта, противник не отказался от своих замыслов.Учитывая возросшие темпы ведения боевых действий и как следствие необходимость преодолевать в ходе наступления большое количество водных преград, насыщенность гидротехническими сооружениями которые могут быть эффективно использованы как для удара по войскам в исходных районах или в ходе форсирования, роль водных преград в современных условиях значительно возросло.О последних событиях на фронте - в обзоре военного обозревателя издания Украина.ру "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт проседает, накал боев растет"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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харьков, днепр, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, генштаб, запорожская аэс, эксклюзив