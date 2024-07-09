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"Прорыв между Липцами и Волчанском": эксперт рассказал о взятии села Прилипки и боях за Сотницкий Козачок
"Прорыв между Липцами и Волчанском": эксперт рассказал о взятии села Прилипки и боях за Сотницкий Козачок - 09.07.2024 Украина.ру
"Прорыв между Липцами и Волчанском": эксперт рассказал о взятии села Прилипки и боях за Сотницкий Козачок
В Волчанске войска противника находятся на северном берегу, где ВС РФ ведут с ними тяжелые бои. Устойчивость обороны ВСУ определяется количеством сил и средств, которые противник туда бросил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-07-09T06:10
2024-07-09T06:10
2024-07-09T06:10
новости
волчанск
россия
михаил онуфриенко
дрг
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сумская область
наступление
оборона
вс рф
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Само по себе взятие села Прилипки физически не способно привести к изоляции Волчанска, потому что это просто прорыв между Липцами и Волчанском. Ни с юга, ни с востока Волчанск никак не отрежут, сообщил обозреватель.В географическом положении Волчанска нет ничего уникального, что позволило бы создать устойчивую оборону. Хотя там есть речной массив, но даже на него мы сослаться не можем, добавил он.В Волчанске войска противника находятся на северном берегу, где ВС РФ ведут с ними тяжелые бои. Устойчивость обороны ВСУ определяется количеством сил и средств, которые противник туда бросил, указал эксперт.Бои в районе Сотницкого Казачка, который расположен севернее Липцев - это не новое направление наступления ВС РФ. Задача российских войск остается прежней - это нанесение ударов на широком фронте, чтобы растянуть резервы противника, указал он."Отказавшись от летнего наступления, мы выполнили свои задачи на Харьковском и Сумском участках границы – оттягивать по максимуму силы противника", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руО том, зачем Киев хочет втянуть Белоруссию в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом на сайте Украина.ру
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новости, волчанск, россия, михаил онуфриенко, дрг, харьковская область, сумская область, наступление, оборона, вс рф, сво
Новости, Волчанск, Россия, Михаил Онуфриенко, ДРГ, Харьковская область, Сумская область, наступление, оборона, ВС РФ, СВО
"Прорыв между Липцами и Волчанском": эксперт рассказал о взятии села Прилипки и боях за Сотницкий Козачок
В Волчанске войска противника находятся на северном берегу, где ВС РФ ведут с ними тяжелые бои. Устойчивость обороны ВСУ определяется количеством сил и средств, которые противник туда бросил. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Само по себе взятие села Прилипки физически не способно привести к изоляции Волчанска, потому что это просто прорыв между Липцами и Волчанском. Ни с юга, ни с востока Волчанск никак не отрежут, сообщил обозреватель.
В географическом положении Волчанска нет ничего уникального, что позволило бы создать устойчивую оборону. Хотя там есть речной массив, но даже на него мы сослаться не можем, добавил он.
В Волчанске войска противника находятся на северном берегу, где ВС РФ ведут с ними тяжелые бои. Устойчивость обороны ВСУ определяется количеством сил и средств, которые противник туда бросил, указал эксперт.
"На Сумском направлении за последний месяц было, как минимум, четыре приграничных прорыва, когда полностью уничтожались опорные пункты, брались мелкие села, где находились эти опорники, но после этого наши войска уходили. Это действия крупных ДРГ, поддержанных артиллерией и авиацией", - отметил Онуфриенко.
Бои в районе Сотницкого Казачка, который расположен севернее Липцев - это не новое направление наступления ВС РФ. Задача российских войск остается прежней - это нанесение ударов на широком фронте, чтобы растянуть резервы противника, указал он.
"Отказавшись от летнего наступления, мы выполнили свои задачи на Харьковском и Сумском участках границы – оттягивать по максимуму силы противника", - заключил собеседник издания.
О том, зачем Киев хочет втянуть Белоруссию в войну и вынудить НАТО вмешаться в конфликт - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
на сайте Украина.ру
5 июля, 18:30Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом ЯреТотальная мобилизация, когда людей хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально меняется ситуация. Человеку, попадающему на фронт, если его за две недели не убили, уже плевать на Зеленского, он ненавидит его лютой ненавистью, но воевать он будет. У него сужается кругозор, все сводится к выживанию.