"Нам нужны производства": военный волонтер рассказал, почему нужно повышать престиж рабочей профессии
Спецоперация положительно подействовала на российское общество, потому что позволила прийти в себя и понять приоритеты. Нельзя только сидеть в офисах и постоянно что-то перепродавать друг другу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
В России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Слесарь или токарь высокого разряда, который умеет работать на станках с числовым программным управлением, должен получать больше, чем курьер или бариста в кафе, подчеркнул публицист.
Безусловно, есть проблема в негармоничном развитии территорий. Москва и Санкт-Петербург выкачивают подготовленные кадры. Так, в Самаре только сейчас стали возрождать крупное производство, но ведь этого не было десятилетиями, добавил эксперт.
"Предприятия закрывались, а люди уезжали. Нам понадобится время, чтобы люди убедились, что в их родных регионах тоже есть где работать и развиваться. Пока же мы пожинаем плоды бездумной политики на уничтожение региональных производств", - отметил Садулаев.
Любая война – это всегда большая трагедия. Спецоперация положительно подействовала на российское общество, потому что позволила прийти в себя и понять приоритеты. Нельзя сидеть в офисах и что-то перепродавать друг другу. России нужны производства, заключил собеседник издания.
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