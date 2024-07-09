"Нам нужны производства": военный волонтер рассказал, почему нужно повышать престиж рабочей профессии - 09.07.2024 Украина.ру
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"Нам нужны производства": военный волонтер рассказал, почему нужно повышать престиж рабочей профессии
"Нам нужны производства": военный волонтер рассказал, почему нужно повышать престиж рабочей профессии - 09.07.2024 Украина.ру
"Нам нужны производства": военный волонтер рассказал, почему нужно повышать престиж рабочей профессии
Спецоперация положительно подействовала на российское общество, потому что позволила прийти в себя и понять приоритеты. Нельзя только сидеть в офисах и постоянно что-то перепродавать друг другу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-07-09T03:20
2024-07-09T03:20
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промышленность
рабочие
офис
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война
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В России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Слесарь или токарь высокого разряда, который умеет работать на станках с числовым программным управлением, должен получать больше, чем курьер или бариста в кафе, подчеркнул публицист.Безусловно, есть проблема в негармоничном развитии территорий. Москва и Санкт-Петербург выкачивают подготовленные кадры. Так, в Самаре только сейчас стали возрождать крупное производство, но ведь этого не было десятилетиями, добавил эксперт.Любая война – это всегда большая трагедия. Спецоперация положительно подействовала на российское общество, потому что позволила прийти в себя и понять приоритеты. Нельзя сидеть в офисах и что-то перепродавать друг другу. России нужны производства, заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, каким способом Украина может попытаться осуществить провокацию в отношении Белоруссии - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, производство, общество, кадры, промышленность, рабочие, офис, сво, война, опк, москва
Новости, Россия, производство, Общество, кадры, промышленность, рабочие, офис, СВО, война, ОПК, Москва

"Нам нужны производства": военный волонтер рассказал, почему нужно повышать престиж рабочей профессии

03:20 09.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯсиноватский машиностроительный завод
Ясиноватский машиностроительный завод - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Спецоперация положительно подействовала на российское общество, потому что позволила прийти в себя и понять приоритеты. Нельзя только сидеть в офисах и постоянно что-то перепродавать друг другу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
В России необходимо повышать престиж рабочей профессии. Слесарь или токарь высокого разряда, который умеет работать на станках с числовым программным управлением, должен получать больше, чем курьер или бариста в кафе, подчеркнул публицист.
Безусловно, есть проблема в негармоничном развитии территорий. Москва и Санкт-Петербург выкачивают подготовленные кадры. Так, в Самаре только сейчас стали возрождать крупное производство, но ведь этого не было десятилетиями, добавил эксперт.

"Предприятия закрывались, а люди уезжали. Нам понадобится время, чтобы люди убедились, что в их родных регионах тоже есть где работать и развиваться. Пока же мы пожинаем плоды бездумной политики на уничтожение региональных производств", - отметил Садулаев.

Любая война – это всегда большая трагедия. Спецоперация положительно подействовала на российское общество, потому что позволила прийти в себя и понять приоритеты. Нельзя сидеть в офисах и что-то перепродавать друг другу. России нужны производства, заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
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