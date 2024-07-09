Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск - 09.07.2024 Украина.ру
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Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск
Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск - 09.07.2024 Украина.ру
Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск
Слухи о том, что Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину, могут быть правдой, но скорее всего, внимание Киева приковано к Минску по другой причине
2024-07-09T05:30
2024-07-09T05:30
новости
белоруссия
украина
александр полищук
украина.ру
провокация
оборона
эксперты
киев
минск
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Он уточнил, что теоретически ВСУ могут зайти на территорию республики, чтобы завязать бои и нанести белорусам определенные потери, но никакой пользы от этого киевский режим не получит.Более того, при таком раскладе Украина рискует оказаться в зоне поражения тактического ядерного удара, уверен Полищук.Также, отметил эксперт, в эту историю может включиться Польша. Например, чтобы попытаться сорвать планы ВС РФ наступать на Киев из Белоруссии. Но и "Варшаву никто жалеть не будет".Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
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новости, белоруссия, украина, александр полищук, украина.ру, провокация, оборона, эксперты, киев, минск
Новости, Белоруссия, Украина, Александр Полищук, Украина.ру, провокация, оборона, эксперты, Киев, Минск

Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск

05:30 09.07.2024
 
Зеленский в форме
Зеленский в форме
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Слухи о том, что Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину, могут быть правдой, но скорее всего, внимание Киева приковано к Минску по другой причине
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.

"Я все же думаю, что Украина накапливает там (на границе с Белоруссией. - Ред.) силы, опасаясь нашего нового захода с территории Белоруссии в Киевскую и Черниговскую области. Хотя версию с провокациями тоже нельзя исключать", - сказал Полищук.

Он уточнил, что теоретически ВСУ могут зайти на территорию республики, чтобы завязать бои и нанести белорусам определенные потери, но никакой пользы от этого киевский режим не получит.
Более того, при таком раскладе Украина рискует оказаться в зоне поражения тактического ядерного удара, уверен Полищук.
Также, отметил эксперт, в эту историю может включиться Польша. Например, чтобы попытаться сорвать планы ВС РФ наступать на Киев из Белоруссии. Но и "Варшаву никто жалеть не будет".
Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.
В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.
Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
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Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУУкраина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
 
НовостиБелоруссияУкраинаАлександр ПолищукУкраина.рупровокацияоборонаэкспертыКиевМинск
 
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