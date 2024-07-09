https://ukraina.ru/20240709/1056097543.html

Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск

Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск - 09.07.2024 Украина.ру

Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на Минск

Слухи о том, что Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину, могут быть правдой, но скорее всего, внимание Киева приковано к Минску по другой причине

2024-07-09T05:30

2024-07-09T05:30

2024-07-09T05:30

новости

белоруссия

украина

александр полищук

украина.ру

провокация

оборона

эксперты

киев

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055829763_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_1d267d40cd3230d81665eda0376a48f3.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Он уточнил, что теоретически ВСУ могут зайти на территорию республики, чтобы завязать бои и нанести белорусам определенные потери, но никакой пользы от этого киевский режим не получит.Более того, при таком раскладе Украина рискует оказаться в зоне поражения тактического ядерного удара, уверен Полищук.Также, отметил эксперт, в эту историю может включиться Польша. Например, чтобы попытаться сорвать планы ВС РФ наступать на Киев из Белоруссии. Но и "Варшаву никто жалеть не будет".Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.

https://ukraina.ru/20240703/1056009092.html

белоруссия

украина

киев

минск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, украина, александр полищук, украина.ру, провокация, оборона, эксперты, киев, минск