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Табличка Excel важнее звезд на погонах: эксперт о "ползучем наступлении" ВС РФ

Табличка Excel важнее звезд на погонах: эксперт о "ползучем наступлении" ВС РФ - 09.07.2024 Украина.ру

Табличка Excel важнее звезд на погонах: эксперт о "ползучем наступлении" ВС РФ

Недовольство многих россиян относительно, на их взгляд, слишком медленного продвижения ВС РФ можно понять: люди хотят приблизить победу. Однако есть вещи, которые несут не меньшую ценность, и их нужно учесть

2024-07-09T05:00

2024-07-09T05:00

2024-07-09T05:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Он отметил: разговоры о том, что России нужно рискнуть и повторить "Багратион" 1944 года, оторваны от жизни. Подобные операции крайне кровопролитны, противник быстро восстановится, а вот новой армии у России уже не будет."Я понимаю, что нам хочется как можно быстрее провести парад победы. Но надо сохранять жизни наших ребят. Мы уже много раз говорили, что другой армии у нас нет. Если Польша и Прибалтика, сойдя с ума, решат заменить Украину, воевать придется тем же людям. Может быть, нам с вами тоже. Так что надо продолжить забрасывать противника металлом, разменяв это на месяцы. Наш ОПК органично встраивается в экономику страны. Для этого на пост министра обороны поставили [Андрея] Белоусова, который в этом хорошо разбирается. Грубо говоря, табличка Excel важнее больших звезд на погонах. Следовательно, мы продолжим ползучее наступление, ломая моральный дух ВСУ и создавая Зеленскому все более невыгодные условия для переговоров.", - сказал Полищук.Также собеседник издания отметил, что отличие ситуации 2024 и 1944 годов в том, что во время Великой Отечественной Красная Армия спешила с наступлениями, потому что освобождала свою территорию, и была заинтересована в том, чтобы местное население не было угнано на работу в Германию. В ходе СВО смысла быстро занимать территории, неся большие потери, нет.Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко с этим мнением не согласен. Еще год назад в интервью изданию Украина.ру он заявил, что для победы в СВО России нужна стратегическая наступательная операция, и без нового "Багратиона" спецоперация может затянуться до бесконечности. И история Великой Отечественной войны это доказала, сказал эксперт.Он отметил, что "Багратионом" генштаб Красной Армии переиграл тогда генштаб Вермахта, а иначе пришлось бы освобождать эти территории много лет и стирать с лица Земли Харьков.В противном случае, даже если Украина потеряет Левобережье, то для России и местных жителей ничего не изменится, "зато американцы киевскому режиму за это даже спасибо скажут, чем меньше территория, которую контролирует противник, тем дешевле она будет обходиться США"."Пока эту территорию не контролируем мы, ее будут контролировать противник", - резюмировал тогда Онуфриенко.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

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новости, россия, вс рф, украина.ру, александр полищук, наступление