Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО - 09.07.2024 Украина.ру
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Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО
Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО - 09.07.2024 Украина.ру
Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО
У противника достаточно средств, чтобы использовать чисто военные самолеты радиоэлектронной разведки и системы АВАКС. Недавно Швеция передала Украине два самолета SAAB, которые имеют широкий спектр возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2024-07-09T03:10
2024-07-09T03:10
новости
запад
украина
швеция
сергей горбачев
самолет
авиация
разведка
нато
боинг
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После заявлений Москвы о противодействии аэроразведки НАТО в Черном море Запад стал переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО, которые пока летают вдоль линии государственных границ Румынии, Болгарии и Турции, не залетая в международное воздушное пространство.Что касается гражданских воздушных судов, переделанных под самолеты ДРЛО, то технически это вполне возможно. Особенно, если на там установить фотоаппаратуру с высоким разрешением и радиоаппаратуру, рассказал эксперт.Более того, руководство СССР объясняло уничтожение корейского "Боинга" в 1983 году над Сахалином тем, что он шпионил за советской системой ПВО в этом районе. Так что как разовая акция НАТО — это вполне возможно, отметил он.Я сомневаюсь, что Запад готов полностью передать Украине такие сложные системы. Если на борту такого воздушного судна и находятся какие-то украинские специалисты, то только в качестве стажеров, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
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новости, запад, украина, швеция, сергей горбачев, самолет, авиация, разведка, нато, боинг, черное море, сша, великобритания
Новости, Запад, Украина, Швеция, Сергей Горбачев, самолет, авиация, разведка, НАТО, Боинг, Черное море, США, Великобритания

Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО

03:10 09.07.2024
 
© РИА Новости . О. Иванов / Перейти в фотобанкЦех завода "Боинг"
Цех завода Боинг - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . О. Иванов
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Читать в
У противника достаточно средств, чтобы использовать чисто военные самолеты радиоэлектронной разведки и системы АВАКС. Недавно Швеция передала Украине два самолета SAAB, которые имеют широкий спектр возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
После заявлений Москвы о противодействии аэроразведки НАТО в Черном море Запад стал переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО, которые пока летают вдоль линии государственных границ Румынии, Болгарии и Турции, не залетая в международное воздушное пространство.
Что касается гражданских воздушных судов, переделанных под самолеты ДРЛО, то технически это вполне возможно. Особенно, если на там установить фотоаппаратуру с высоким разрешением и радиоаппаратуру, рассказал эксперт.
Более того, руководство СССР объясняло уничтожение корейского "Боинга" в 1983 году над Сахалином тем, что он шпионил за советской системой ПВО в этом районе. Так что как разовая акция НАТО — это вполне возможно, отметил он.
"У противника достаточно сил и средств, чтобы использовать чисто военные самолеты радиоэлектронной разведки и системы АВАКС. США, Великобритания, Франция и даже Турция способны решать подобного рода задачи. Более того, недавно Швеция передала Украине два самолета SAAB, которые имеют широкий спектр возможностей", - сообщил Горбачев.
Я сомневаюсь, что Запад готов полностью передать Украине такие сложные системы. Если на борту такого воздушного судна и находятся какие-то украинские специалисты, то только в качестве стажеров, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.ру
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Максим Бардин интервью
3 июля, 16:11
Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути УкраиныВыборы в США рискуют повторить сценарий Украины. На Байдена давит жена, на Мишель Обаму — муж. Камала Харрис – как бомба замедленного действия. Демократы за четыре года не смогли подготовить достойного соперника Трампу.
 
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