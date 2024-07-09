Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО
У противника достаточно средств, чтобы использовать чисто военные самолеты радиоэлектронной разведки и системы АВАКС. Недавно Швеция передала Украине два самолета SAAB, которые имеют широкий спектр возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
После заявлений Москвы о противодействии аэроразведки НАТО в Черном море Запад стал переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО, которые пока летают вдоль линии государственных границ Румынии, Болгарии и Турции, не залетая в международное воздушное пространство.
Что касается гражданских воздушных судов, переделанных под самолеты ДРЛО, то технически это вполне возможно. Особенно, если на там установить фотоаппаратуру с высоким разрешением и радиоаппаратуру, рассказал эксперт.
Более того, руководство СССР объясняло уничтожение корейского "Боинга" в 1983 году над Сахалином тем, что он шпионил за советской системой ПВО в этом районе. Так что как разовая акция НАТО — это вполне возможно, отметил он.
"У противника достаточно сил и средств, чтобы использовать чисто военные самолеты радиоэлектронной разведки и системы АВАКС. США, Великобритания, Франция и даже Турция способны решать подобного рода задачи. Более того, недавно Швеция передала Украине два самолета SAAB, которые имеют широкий спектр возможностей", - сообщил Горбачев.
Я сомневаюсь, что Запад готов полностью передать Украине такие сложные системы. Если на борту такого воздушного судна и находятся какие-то украинские специалисты, то только в качестве стажеров, подытожил собеседник издания.
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