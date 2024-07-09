https://ukraina.ru/20240709/1056070572.html

Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО

Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО - 09.07.2024 Украина.ру

Сергей Горбачёв объяснил, будет ли Запад переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО

У противника достаточно средств, чтобы использовать чисто военные самолеты радиоэлектронной разведки и системы АВАКС. Недавно Швеция передала Украине два самолета SAAB, которые имеют широкий спектр возможностей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2024-07-09T03:10

2024-07-09T03:10

2024-07-09T03:10

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После заявлений Москвы о противодействии аэроразведки НАТО в Черном море Запад стал переделывать гражданские "Боинги" под самолеты ДРЛО, которые пока летают вдоль линии государственных границ Румынии, Болгарии и Турции, не залетая в международное воздушное пространство.Что касается гражданских воздушных судов, переделанных под самолеты ДРЛО, то технически это вполне возможно. Особенно, если на там установить фотоаппаратуру с высоким разрешением и радиоаппаратуру, рассказал эксперт.Более того, руководство СССР объясняло уничтожение корейского "Боинга" в 1983 году над Сахалином тем, что он шпионил за советской системой ПВО в этом районе. Так что как разовая акция НАТО — это вполне возможно, отметил он.Я сомневаюсь, что Запад готов полностью передать Украине такие сложные системы. Если на борту такого воздушного судна и находятся какие-то украинские специалисты, то только в качестве стажеров, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"

https://ukraina.ru/20240703/1056033355.html

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новости, запад, украина, швеция, сергей горбачев, самолет, авиация, разведка, нато, боинг, черное море, сша, великобритания