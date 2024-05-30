"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ
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Между тремя линиями украинской обороны существует система паролей. Если кто-то не сможет его назвать, заградотряды сразу открывают огонь на поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Разговоры о снижении призывного возраста на Украине ведутся от безысходности. Киевским властям выбирать особенно не приходится. Их подгоняют в спину западные хозяева, рассказал офицер.
Они ставят Киеву жесткие условия по поставке вооружений: "Новые пакеты военной помощи плотно увязаны с тем, сколько людей вы можете поставить под ружье. Мы же не хотим ввязываться в открытый конфликт с Россией. Воевать придется вам", добавил он.
"Киевский режим в первую очередь бросает в бой тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выступают в роли заградотрядов", - отметил Шкурлатов.
Между тремя линиями украинской обороны существует система паролей. Первая линия не знает пароль от второй, а вторая — от третьей. Идет человек, у него спрашивают пароль. Если он пароль не знает, по нему открывается огонь на поражение, рассказал военный.
Это узаконенная форма заградотрядов. Если какой-то насильно мобилизованный украинский военнослужащий захочет сбежать с позиций, его просто застрелят. Поэтому единственный шанс спастись - это вызвать по рации "Волгу", заключил собеседник издания.
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