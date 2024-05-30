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"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ

"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру

"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ

Между тремя линиями украинской обороны существует система паролей. Если кто-то не сможет его назвать, заградотряды сразу открывают огонь на поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов

2024-05-30T05:20

2024-05-30T05:20

2024-05-30T05:20

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Разговоры о снижении призывного возраста на Украине ведутся от безысходности. Киевским властям выбирать особенно не приходится. Их подгоняют в спину западные хозяева, рассказал офицер.Они ставят Киеву жесткие условия по поставке вооружений: "Новые пакеты военной помощи плотно увязаны с тем, сколько людей вы можете поставить под ружье. Мы же не хотим ввязываться в открытый конфликт с Россией. Воевать придется вам", добавил он.Между тремя линиями украинской обороны существует система паролей. Первая линия не знает пароль от второй, а вторая — от третьей. Идет человек, у него спрашивают пароль. Если он пароль не знает, по нему открывается огонь на поражение, рассказал военный.Это узаконенная форма заградотрядов. Если какой-то насильно мобилизованный украинский военнослужащий захочет сбежать с позиций, его просто застрелят. Поэтому единственный шанс спастись - это вызвать по рации "Волгу", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО боевом пути Севастопольской пластунской сотни можно прочитать в интервью военного медика с позывным "Гунн": После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне

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новости, украина, россия, киев, офицеры россии, всу, расстрел, мобилизация, иностранные наемники, вооружения, запад, оборона