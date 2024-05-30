"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
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"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ
"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ - 30.05.2024 Украина.ру
"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ
Между тремя линиями украинской обороны существует система паролей. Если кто-то не сможет его назвать, заградотряды сразу открывают огонь на поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
2024-05-30T05:20
2024-05-30T05:20
новости
украина
россия
киев
офицеры россии
всу
расстрел
мобилизация
иностранные наемники
вооружения
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Разговоры о снижении призывного возраста на Украине ведутся от безысходности. Киевским властям выбирать особенно не приходится. Их подгоняют в спину западные хозяева, рассказал офицер.Они ставят Киеву жесткие условия по поставке вооружений: "Новые пакеты военной помощи плотно увязаны с тем, сколько людей вы можете поставить под ружье. Мы же не хотим ввязываться в открытый конфликт с Россией. Воевать придется вам", добавил он.Между тремя линиями украинской обороны существует система паролей. Первая линия не знает пароль от второй, а вторая — от третьей. Идет человек, у него спрашивают пароль. Если он пароль не знает, по нему открывается огонь на поражение, рассказал военный.Это узаконенная форма заградотрядов. Если какой-то насильно мобилизованный украинский военнослужащий захочет сбежать с позиций, его просто застрелят. Поэтому единственный шанс спастись - это вызвать по рации "Волгу", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО боевом пути Севастопольской пластунской сотни можно прочитать в интервью военного медика с позывным "Гунн": После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне
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новости, украина, россия, киев, офицеры россии, всу, расстрел, мобилизация, иностранные наемники, вооружения, запад, оборона
Новости, Украина, Россия, Киев, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВСУ, расстрел, мобилизация, иностранные наемники, вооружения, Запад, оборона

"Открывается огонь на поражение": офицер рассказал, как заградотряды расстреливают сбежавших солдат ВСУ

05:20 30.05.2024
 
© president.gov.uaВСУ автомат флаг Силы специальных операций
ВСУ автомат флаг Силы специальных операций
© president.gov.ua
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Между тремя линиями украинской обороны существует система паролей. Если кто-то не сможет его назвать, заградотряды сразу открывают огонь на поражение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Разговоры о снижении призывного возраста на Украине ведутся от безысходности. Киевским властям выбирать особенно не приходится. Их подгоняют в спину западные хозяева, рассказал офицер.
Они ставят Киеву жесткие условия по поставке вооружений: "Новые пакеты военной помощи плотно увязаны с тем, сколько людей вы можете поставить под ружье. Мы же не хотим ввязываться в открытый конфликт с Россией. Воевать придется вам", добавил он.
"Киевский режим в первую очередь бросает в бой тех, кого не жалко. Нацистские батальоны и западных наемников они берегут, потому что последние выступают в роли заградотрядов", - отметил Шкурлатов.
Между тремя линиями украинской обороны существует система паролей. Первая линия не знает пароль от второй, а вторая — от третьей. Идет человек, у него спрашивают пароль. Если он пароль не знает, по нему открывается огонь на поражение, рассказал военный.
Это узаконенная форма заградотрядов. Если какой-то насильно мобилизованный украинский военнослужащий захочет сбежать с позиций, его просто застрелят. Поэтому единственный шанс спастись - это вызвать по рации "Волгу", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру
О боевом пути Севастопольской пластунской сотни можно прочитать в интервью военного медика с позывным "Гунн": После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войне
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Вчера, 20:58
О демонтаже бандеровской идеиПрежде всего необходимо иметь в виду, что национальные (как государственные, так и частные) СМИ любой страны только в том случае могут оказывать серьёзное влияние на общественные процессы, если выступают организованно, единым фронтом, а в идеале и под общим руководством (то есть не только отстаивают одну идею, но и делают это скоординированно).
 
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