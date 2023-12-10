https://ukraina.ru/20231210/1051885187.html

Татьяна Мармазова о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для Украины

Татьяна Мармазова о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для Украины - 10.12.2023 Украина.ру

Татьяна Мармазова о том, как Сорос и зять Кучмы создают альтернативную реальность для Украины

В западной исторической литературе все последние годы все чаще содержатся обоснования существования в Великой Отечественной войне якобы "третьей силы", боровшейся и против Гитлера, и против Сталина, считает экс-депутат Донецкого городского совета, профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Татьяна Мармазова

2023-12-10T05:06

2023-12-10T05:06

2023-12-10T05:06

интервью

джордж сорос

леонид кучма

виктор пинчук

великая отечественная война

адольф гитлер

сталин

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.Украинский олигарх Виктор Пинчук спонсирует 90 ученых, собранных с целью "вырвать прошлое Украины из тени российских и советских нарративов".На презентации проекта в Британском музее в Лондоне, профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, "что главной целью войны Германии было завоевание Украины".- Татьяна, в чем подлинная цель этого проекта?- Это очередной шаг в целом ряду проектов, которые проводил и проводит фонд Сороса на Украине. Что касается решения ментально отделить Украину от России, то оно было принято на Западе еще после Второй мировой войны. Самое страшное, что это не только попытка создать альтернативную историю. Это стремление Запада украсть у нас нашу Победу, Победу в Великой Отечественной войне.Коллективный Запад задумал такой шаг сразу после окончания Второй мировой войны. А в современной истории эта идея нашла свое развитие в проектах "Украина - не Россия", "Украина – Анти-Россия" и "Украина – Вместо-Россия". Это попытка отнять Победу всего многонационального советского народа и отдать ее только Украине, попытка переписать героические страницы нашего прошлого, подвига наших дедов и прадедов.- Но ведь эти нарративы предназначены для западного обывателя, который и так настроен антироссийски. Как они могут повредить нам?- В первую очередь, эти нарративы предназначены для той части молодежи, которая читает комиксы вместо художественной литературы, и историю готова учить тоже по комиксам. Нам нужно думать не о западном обывателе, а о своей молодежи. В том числе, и о той, которая находится сейчас на территории Украины. А любви западного обывателя к себе мы не добьёмся. Да она нам и не нужна. Но умные, знающие истинную историю, люди на Западе увидят в этом, так же, как и мы, искусственность и синтетичность представляемой вместо истории. И подлог.Проект рассчитан на упрощенную подачу исторических событий, причем в трех вариантах: для тех, кто сможет прочитать тысячу слов, следующий уровень – три тысячи слов, и для тех, кто сможет прочитать книжечку из 30-35 тысяч слов.Информация будет подаваться в такой форме, чтобы породить отрицательные эмоции по отношению к Советскому Союзу, провести параллель между Россией и СССР. В западной исторической литературе все последние годы все чаще содержатся обоснования существования в Великой Отечественной войне якобы "третьей силы", боровшейся и против Гитлера, и против Сталина.Поэтому перед российскими историками, перед всем российским обществом, как никогда, стоит задача защитить нашу Великую Победу. Без оглядки на Соросов и всю русофобскую компанию, нам сегодня важно создавать и проводить свои образовательные и научные проекты, исследования, которые бы на примере исторических событий и фактов иллюстрировали множественные попытки западных политиков оторвать и политически, и ментально территорию Малороссии от России, как минимум, с конца XIX века. Или, к примеру, рассказывать и объяснять, какой интерес представляет территория Украины для современных транснациональных корпораций мирового агропромышленного комплекса. А интерес в том, что на Украине сосредоточено, по подсчетам специалистов от 25% до 27% всего мирового запаса чернозема. - Почему именно олигарх Виктор Пинчук взялся за финансирование этого проекта?- Виктор Пинчук - любопытная фигура. Он давно сотрудничает с Соросом. Его фонд носит креативное название Завтра.ua. Пинчук – представитель современной политической элиты Украины, который ответственен за гуманитарную идеологическую войну против России.Свою связь с Соросом он обозначил на презентации программы для поддержки талантливой молодежи вскоре после "оранжевого майдана" еще в 2005 году. А теперь эта талантливая украинская молодежь будет создавать выхолощенный вариант истории Второй мировой войны.

https://ukraina.ru/20230403/1044981892.html

https://ukraina.ru/20231209/1051884023.html

https://ukraina.ru/20231208/1051869233.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

интервью, джордж сорос, леонид кучма, виктор пинчук, великая отечественная война, адольф гитлер, сталин