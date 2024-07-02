Для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ - 02.07.2024 Украина.ру
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Для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ
Для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ - 02.07.2024 Украина.ру
Для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ
Военнослужащим, выполняющим задачи в зоне спецоперации, передадут более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое после конфискации скопилось на складах МВД и Росгвардии. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн
2024-07-02T17:05
2024-07-02T17:14
новости
хинштейн
россия
мвд
росгвардия
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оружие
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В своем телеграм-канале он опубликовал видео на котором боец российской армии утверждает, что в борьбе с украинскими дронами может помочь даже устаревшее оружие. Главное, - чтобы оно стреляло дробью, сказал он. "Правительство России официально поддержало наш законопроект, который позволит направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону СВО по упрощенной процедуре. Более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии. (...) Речь идет, как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение", – сказано в сообщении. Хинштейн подчеркивает, что военнослужащие ВС России "за лентой" смогут найти применение этим "стволам". С учетом одобрения правительством, законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении на текущей неделе, заключил депутат.Как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК читайте в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала Colonel Cassad Бориса Рожина на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, хинштейн, россия, мвд, росгвардия, госдума, сво, оружие
Новости, Хинштейн, Россия, МВД, Росгвардия, Госдума, СВО, оружие

Для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ

17:05 02.07.2024 (обновлено: 17:14 02.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Военнослужащим, выполняющим задачи в зоне спецоперации, передадут более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое после конфискации скопилось на складах МВД и Росгвардии. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн
В своем телеграм-канале он опубликовал видео на котором боец российской армии утверждает, что в борьбе с украинскими дронами может помочь даже устаревшее оружие. Главное, - чтобы оно стреляло дробью, сказал он.
"Правительство России официально поддержало наш законопроект, который позволит направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону СВО по упрощенной процедуре. Более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии. (...) Речь идет, как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение", – сказано в сообщении.
Хинштейн подчеркивает, что военнослужащие ВС России "за лентой" смогут найти применение этим "стволам".
С учетом одобрения правительством, законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении на текущей неделе, заключил депутат.
Как можно и нужно "раскочегарить" российский ВПК читайте в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала Colonel Cassad Бориса Рожина на сайте Украина.ру.
26 июня, 14:25
О дронах победы нашей. Запад продолжает забалтывать Россию в ее борьбеОдна из самых обсуждаемых новостей сейчас – о том, что впервые с марта 2023 года переговорили между собой министр обороны России и США -- Андрей Белоусов и Ллойд Остин. Так сказать, новый российский и старый американский.
 
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