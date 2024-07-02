Для борьбы ВС РФ с украинскими дронами в Госдуме нашли бесплатный способ
17:05 02.07.2024 (обновлено: 17:14 02.07.2024)
Военнослужащим, выполняющим задачи в зоне спецоперации, передадут более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, которое после конфискации скопилось на складах МВД и Росгвардии. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ, сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн
В своем телеграм-канале он опубликовал видео на котором боец российской армии утверждает, что в борьбе с украинскими дронами может помочь даже устаревшее оружие. Главное, - чтобы оно стреляло дробью, сказал он.
"Правительство России официально поддержало наш законопроект, который позволит направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону СВО по упрощенной процедуре. Более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия скопилось на складах МВД и Росгвардии. (...) Речь идет, как о конфискате, так и об оружии, сданном собственниками на уничтожение", – сказано в сообщении.
Хинштейн подчеркивает, что военнослужащие ВС России "за лентой" смогут найти применение этим "стволам".
С учетом одобрения правительством, законопроект может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении на текущей неделе, заключил депутат.
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