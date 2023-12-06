Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад - 06.12.2023 Украина.ру
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Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад
Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад - 06.12.2023 Украина.ру
Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад
Россия шагнула вперед в вопросе беспилотников и на вооружении появляются дроны с функцией гибернации, а также тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах. Они позволяют наносить удары ночью в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-06T04:20
2023-12-06T04:20
новости
вс рф
россия
дроны
"ланцет"
военная техника
всу
впк
производство
запад
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Сейчас российский ВПК нарастил производство вооружения и выигрывает соревнование у коллективного ВПК Запада. Он не может тягаться с Россией ни по выпуску боеприпасов, ни по выпуску техники, рассказал эксперт.Самое главное, что Россия сейчас шагнула вперед в вопросе беспилотников. У нас появляются дроны с функцией гибернации, когда FPV-дрон с боевой частью в 5 килограмм может неделю "засыпать" на стороне ВСУ, добавил он.Кроме того, у бойцов появились тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах, которые круглосуточно позволяют наносить удары в условиях тумана. Раньше ВСУ перемещались по ночам, понимая, что для большинства беспилотников они невидимы. Теперь это закончилось, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231205/1051732760.html
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новости, вс рф, россия, дроны, "ланцет", военная техника, всу, впк, производство, запад, украина, противник, бпла, боеприпасы
Новости, ВС РФ, Россия, дроны, "Ланцет", военная техника, ВСУ, ВПК, производство, Запад, Украина, противник, БПЛА, боеприпасы

Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад

04:20 06.12.2023
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия шагнула вперед в вопросе беспилотников и на вооружении появляются дроны с функцией гибернации, а также тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах. Они позволяют наносить удары ночью в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас российский ВПК нарастил производство вооружения и выигрывает соревнование у коллективного ВПК Запада. Он не может тягаться с Россией ни по выпуску боеприпасов, ни по выпуску техники, рассказал эксперт.
Самое главное, что Россия сейчас шагнула вперед в вопросе беспилотников. У нас появляются дроны с функцией гибернации, когда FPV-дрон с боевой частью в 5 килограмм может неделю "засыпать" на стороне ВСУ, добавил он.
"Он [FPV-дрон] садится на крышу. У него все функции выключаются. У него остается один блок, который работает только на прием (аккумулятор не разряжается). И когда туда идет команда, блок эту команду принимает, и оператор может им управлять", - отметил Клинцевич.
Кроме того, у бойцов появились тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах, которые круглосуточно позволяют наносить удары в условиях тумана. Раньше ВСУ перемещались по ночам, понимая, что для большинства беспилотников они невидимы. Теперь это закончилось, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Полетаев интервью
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