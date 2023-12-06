Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Россия шагнула вперед в вопросе беспилотников и на вооружении появляются дроны с функцией гибернации, а также тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах. Они позволяют наносить удары ночью в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Сейчас российский ВПК нарастил производство вооружения и выигрывает соревнование у коллективного ВПК Запада. Он не может тягаться с Россией ни по выпуску боеприпасов, ни по выпуску техники, рассказал эксперт.
Самое главное, что Россия сейчас шагнула вперед в вопросе беспилотников. У нас появляются дроны с функцией гибернации, когда FPV-дрон с боевой частью в 5 килограмм может неделю "засыпать" на стороне ВСУ, добавил он.
"Он [FPV-дрон] садится на крышу. У него все функции выключаются. У него остается один блок, который работает только на прием (аккумулятор не разряжается). И когда туда идет команда, блок эту команду принимает, и оператор может им управлять", - отметил Клинцевич.
Кроме того, у бойцов появились тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах, которые круглосуточно позволяют наносить удары в условиях тумана. Раньше ВСУ перемещались по ночам, понимая, что для большинства беспилотников они невидимы. Теперь это закончилось, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь