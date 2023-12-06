https://ukraina.ru/20231206/1051755183.html

Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад

Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад - 06.12.2023 Украина.ру

Андрей Клинцевич объяснил, зачем на позициях ВСУ "засыпают" FPV-дроны и как российский ВПК победил Запад

Россия шагнула вперед в вопросе беспилотников и на вооружении появляются дроны с функцией гибернации, а также тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах. Они позволяют наносить удары ночью в условиях тумана. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-12-06T04:20

2023-12-06T04:20

2023-12-06T04:20

новости

вс рф

россия

дроны

"ланцет"

военная техника

всу

впк

производство

запад

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Сейчас российский ВПК нарастил производство вооружения и выигрывает соревнование у коллективного ВПК Запада. Он не может тягаться с Россией ни по выпуску боеприпасов, ни по выпуску техники, рассказал эксперт.Самое главное, что Россия сейчас шагнула вперед в вопросе беспилотников. У нас появляются дроны с функцией гибернации, когда FPV-дрон с боевой частью в 5 килограмм может неделю "засыпать" на стороне ВСУ, добавил он.Кроме того, у бойцов появились тепловизионные модули на "Ланцетах" и FPV-дронах, которые круглосуточно позволяют наносить удары в условиях тумана. Раньше ВСУ перемещались по ночам, понимая, что для большинства беспилотников они невидимы. Теперь это закончилось, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231205/1051732760.html

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новости, вс рф, россия, дроны, "ланцет", военная техника, всу, впк, производство, запад, украина, противник, бпла, боеприпасы