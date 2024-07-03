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Школьник, студент и монтажник: стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на Симоньян
Школьник, студент и монтажник: стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на Симоньян - 03.07.2024 Украина.ру
Школьник, студент и монтажник: стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на Симоньян
В подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку, телеведущую Ксению Собчак принимали участие ученик восьмого класса, студент колледжа и монтажник. О новых фигурантах сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости"
2024-07-03T16:22
2024-07-03T16:22
2024-07-03T16:25
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украина
маргарита симоньян
ксения собчак
rt
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сво
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Отмечается, что указанные лица были задержаны по делу о хулиганстве. В деле о покушении вновь фигурирует неонацистская группировка "Параграф 88", участники которой еще в прошлом году дали признательные показания. Как указывалось, во время подготовки преступления участники "Параграфа" сами вышли на Службу безопасности Украины. Куратор дал задание ликвидировать Симоньян и Собчак. За убийство главреда RT украинские заказчики обещали им 1,5 млн рублей. Напомним, чуть менее года назад ФСБ предотвратила покушение на лидера общественного мнения и Ксению Собчак. Маргарита Симоньян выразила сожаление о том, что 18-летнему парню, которого задержали сразу же, завербовали украинские спеццслужбы.Подробнее о том, почему Украина представляет собой государство международного терроризма читайте в интервью политолога Андрея Суздальцева на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240625/1055822194.html
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новости, украина, маргарита симоньян, ксения собчак, rt, фсб, покушение, сво
Новости, Украина, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, RT, ФСБ, покушение, СВО
Школьник, студент и монтажник: стали известны подробности о фигурантах по делу о покушении на Симоньян
16:22 03.07.2024 (обновлено: 16:25 03.07.2024)
В подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку, телеведущую Ксению Собчак принимали участие ученик восьмого класса, студент колледжа и монтажник. О новых фигурантах сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости"