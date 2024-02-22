https://ukraina.ru/20240222/1053476997.html

Олег Измайлов: Россия вытащит "занозу" Горловки, чтобы зачистить лежбище ВСУ от Славянска до Краматорска

Олег Измайлов: Россия вытащит "занозу" Горловки, чтобы зачистить лежбище ВСУ от Славянска до Краматорска - 22.02.2024 Украина.ру

Олег Измайлов: Россия вытащит "занозу" Горловки, чтобы зачистить лежбище ВСУ от Славянска до Краматорска

Как у Донецка была Авдеевка, так у Горловки занозой сидит Дзержинск, который Киев доблестно переименовал в Торецк. С освобождением Дзержинска частично решится и проблема обстрелов Горловки, считает член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов

2024-02-22T17:24

2024-02-22T17:24

2024-02-22T17:24

интервью

всу

горловка

славянск

краматорск

красный лиман

авдеевка

часов яр

угледар

донбасс

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег, начнем с общего вопроса. Среди некоторых наших экспертов бытует мнение, что после взятия Авдеевки пред российской армией лежит голая степь, по которой можно двигаться стройными колоннами, почти не встречая сопротивления в виде крупных опорных пунктов. Так ли это?- Конечно, нет. ВСУ из Авдеевки отошли на подготовленные позиции западнее города. Сегодня было отбито несколько контратак противника в районе Ласточкино и Красногоровки. То есть то, что находится юго-западнее Авдеевки в сторону Угледара, тоже влияет на ситуацию. Ни о какой легкой прогулки по степям колоннами не может быть и речи. Чтобы занимать населенные пункты, нужно обойти систему укрепрайонов. Мы видели, как эта система работает в Авдеевке и Марьинке. Нужно учесть и то, что наступать одновременно везде невозможно.- В украинских пабликах наступила паника после сообщений об освобождении нашими войсками села Победа под Марьинкой, поскольку это грозит попаданием группировки ВСУ в Угледаре в клещи. В свое время наступление на Угледара обернулось потерями для нашей армии, так как ВСУ с господствующих высот могли наносить артиллерийские удары по наступающим. Насколько перспективно сейчас наступление в этом направлении с сложившейся обстановке?- Зная хорошо рельеф Донбасса, могу сказать, что Победа - это один из ключевых пунктов для наступления в общем направлении на Курахово и Великой Новоселки, в западные районы ДНР, которые находятся под оккупацией ВСУ. Если удастся пойти по долине реки Сухие Ялы, то Угледар автоматически попадает в полуокружение. Это наступление вполне может вынудить всушников отойти из Угледара. Так что паника вполне обоснованная. В том районе главный пункт — это Новомихайловка, опорный пункт ВСУ. В какой-то мере такую роль играла и Победа, но это совсем маленький поселок.- А насколько там разветвлённая дорожная сеть в районе Угледара? Позволит ли она организовать снабжение угледарской группировки?- Большого количества путей снабжения, солидных дорог, там нет. Все это местные дороги, шоссе, которые находятся в стороне от больших дорог, ведущих в Волноваху и Мариуполь. С одной стороны, это хорошо, потому что плохие дороги — это плохое снабжение, но поскольку мелких дорог много, за всеми не уследишь.- Судя по карте, к Угледару ведет дорога на Богоявленку.- Мелких населенных пунктов там хватает. Но то, что на карте нарисовано как дорога, на самом деле дорогами русские называют то место, где они наступают.- Мы часто говорим о проблеме обстрелов Донецка, о том, что нужно отодвинуть линию фронта как можно от столицы ДНР, хотя после освобождения Авдеевки ВСУ уже несколько раз обстреляли центр города. Но другие города Донбасса также страдают от обстрелов врага. Например, Горловка. Выход на какие рубежи обезопасит этот город?- Как у Донецка была Авдеевка, так у Горловки занозой сидит Дзержинск, который Киев доблестно переименовал в Торецк. С освобождением Дзержинска решится и проблема Горловки частично. Хотя, как мы видим, освобождение Авдеевки не решило проблему обстрелов Донецка. Как я неоднократно писал, основные обстрелы Донецка шли не из Авдеевки, а из Ласточкино, Талаковки, Нетайлово, Невельского, Тоненького. Из Авдеевки в основном били по Ясиноватой и Макеевке.Если вернуться к Головке, то тут все будет зависеть от того, насколько быстро будет освобождён Часов Яр под Артемовском. Константиновка, Часов Яр, Артёмовск, Горловка, Дзержинск — это города в пределах 10-20 км друг от друга. Дзержинск вообще находится от Горловки в нескольких километрах. Поэтому Часов Яр — это меч, нависающий над Дзержинском. После взятия Часов Яра и выхода на Константиновку удерживать Дзержинск нет смысла, потому что это окружение для ВСУ.Могу предполагать, что в Дзержинске создан укрепрайон, если не такой как в Авдеевке, то очень приблизительно. ВСУ все 10 лет там укреплялись, и артиллерийских позиций, бьющих по Горловке, более чем достаточно.- Насколько я помню, возле упомянутой Константиновки очень сложный рельеф местности. Рядом ландшафтный парк Клебан-Бык, расположенный в глубокой балке. Насколько сложные бои там придется вести?- В заповеднике Клебан-Бык очень характерная местность, похожая на ту, что мы видим, въезжая из Ростовской области в ДНР в районе Куйбышева. Огромное количество мелких и больших оврагов, болотец, речек. Там ВСУ строили укрепрайоны, защищая себя со стороны Донецка. А со стороны Часов Яра ровная местность.Сама Константиновка представляет собой город, расположенный на двух сторонах большого оврага, по дну которого идет железнодорожная линия. По обе стороны расположены руины заводов. Украина в свое время вырубила все 14 заводов в Константиновке. В этих бывших заводах ВСУ устроили себе укрепрайоны, по которым периодически эффективно бьют наши ВКС.- Часто употребляется нашими экспертами и такое геоэкономическое определение как Славянско-Краматорская агломерация. Каковы перспективы возвращения утраченных осенью 2022 года территорий, в том числе города Красный Лиман и наступления в сторону Славянска?- Это очень сложная задача. Не думаю, что она будет решена в ближайшее время. Краматорск — это очень большой город. Славянск и Краматорск — это тоже не маленькие города, стотысячники. В Дружковке - 50-60 тысяч населения. От Константиновки до Славянска - сплошная линия городов. И что самое важное - предприятий. Все время едешь по промзоне. Промзона и дома, которые к ней примыкают. Не знаю, какое из предприятий бывшей Донецкой области больше - Мариупольский меткомбинат или Новокраматорский машзавод. Но, как минимум, они сравнимы друг с другом.Можно себе представить, что устроили всушники на НКМЗ, Краматорском заводе тяжелого машиностроения (КЗТС), где ранее выпускали разработанные по словацкий лицензии колесные САУ "Богдана". Там у ВСУ, как говорил герой советского фильма "Место встречи изменить нельзя", "лежбище и любовь с интересом". Линия этих городов будет большим препятствием для любой армии мира. По сути, Донбасс от Красноармейска до Снежного и Антрацита и от Славянска до Марьинки - один сплошной город. Там нам будет очень непросто, но пока рано об этом даже говорить.С Красным Лиманом - надежд больше. Бои там идут в 10-15 километрах от города. Кировск, Торское, Ямполовка - это большие села Краснолиманского района. Там достаточно хорошие дороги были построены в свое время, нет сложного рельефа местности, ровные поля, перемежаемые рукотворными лесами, которые во время войны были вырублены и выжжены. Если ВСУ там дадут слабину, то будет мгновенный выход на Красный Лиман. Или если удастся взять Северск, который находится в 26 километрах к югу от Красного Лимана, то краснолиманскому гарнизону будет не по себе там сидеть. Но надо помнить, что между Северском и Красным Лиманом - естественная преграда, Северский Донец. Так что фактор водной преграды тоже будет играть роль.

https://ukraina.ru/20240222/1053454891.html

https://ukraina.ru/20240222/1053467708.html

https://ukraina.ru/20240222/1053457311.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, горловка, славянск, краматорск, красный лиман, авдеевка, часов яр, угледар, донбасс