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Спецслужбы ВСУ пытались угнать российский бомбардировщик за границу - ФСБ
Спецслужбы ВСУ пытались угнать российский бомбардировщик за границу - ФСБ - 08.07.2024 Украина.ру
Спецслужбы ВСУ пытались угнать российский бомбардировщик за границу - ФСБ
ФСБ России сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб угнать за границу бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России
2024-07-08T08:30
2024-07-08T08:30
2024-07-08T08:46
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"Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации", - говорится в материале.Украинская разведка, пытаясь провести операцию по угону ракетоносца, планировала завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, а также склонить к перелету и посадке ракетоносца на Украине.Судя по кадрам, обнародованным ФСБ, украинская разведка пообещала летчику три миллиона долларов, в том числе сулили миллион долларов от "Укроборонпрома". По словам летчика, на него вышел сотрудник украинских спецслужб через мессенджер."Говорит: "дай мне данные по самолетам - бортовые номера, техническое состояние, график регламента (технического обслуживания - ред.). Я пошел к командованию и все рассказал", - отметил летчик.Подробнее о попытках хищения российской техники - в материале На Украине суд продлил арест ВСУшнику, который пытался угнать самолет ВКС РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, фсб, вкс
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ФСБ, ВКС
Спецслужбы ВСУ пытались угнать российский бомбардировщик за границу - ФСБ
08:30 08.07.2024 (обновлено: 08:46 08.07.2024)
ФСБ России сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб угнать за границу бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России
"Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации", - говорится в материале.
Украинская разведка, пытаясь провести операцию по угону ракетоносца, планировала завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление итальянского гражданства, а также склонить к перелету и посадке ракетоносца на Украине.
"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное", - добавили в сообщении.
Судя по кадрам, обнародованным ФСБ, украинская разведка пообещала летчику три миллиона долларов, в том числе сулили миллион долларов от "Укроборонпрома".
По словам летчика, на него вышел сотрудник украинских спецслужб через мессенджер.
"Говорит: "дай мне данные по самолетам - бортовые номера, техническое состояние, график регламента (технического обслуживания - ред.). Я пошел к командованию и все рассказал", - отметил летчик.
Подробнее о попытках хищения российской техники - в материале На Украине суд продлил арест ВСУшнику, который пытался угнать самолет ВКС РФ на сайте Украина.ру.