https://ukraina.ru/20240708/1056091358.html

Пожелтеет или даже позеленеет: полковник о желании НАТО воевать за Украину

Пожелтеет или даже позеленеет: полковник о желании НАТО воевать за Украину - 08.07.2024 Украина.ру

Пожелтеет или даже позеленеет: полковник о желании НАТО воевать за Украину

Запад нарисовал для России красную линию: если Белоруссия начнет боевые действия с Украиной, то войска НАТО будут введены на Украину. Однако именно Западу сейчас максимально невыгодно становиться прямым участником конфликта

2024-07-08T04:10

2024-07-08T04:10

2024-07-08T04:10

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Он подчеркнул, что последний аудит Бундесвера показал, что на 200 тысяч военнослужащих у НАТО всего 60 тысяч штурмовых винтовок, а бронетанковые части боеспособны только на 50-60%. Иными словами, Запад не готов воевать.Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.

https://ukraina.ru/20240703/1056009092.html

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