https://ukraina.ru/20240708/1056087931.html

"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева

"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева - 08.07.2024 Украина.ру

"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева

Западу сейчас совсем не до Украины: полным ходом идет предвыборная гонка в США. А Украина очень хочет обратить на себя внимание, поэтому киевский режим вполне может решиться на провокацию на границе с Белоруссией по принципу "загнанная в угол крыса пытается прыгнуть и перегрызать горло"

2024-07-08T03:30

2024-07-08T03:30

2024-07-08T03:30

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Он отметил, что Украине выгодно устроить провокацию на границе с Белоруссией, поскольку тогда, как им обещали на Западе, тогда в конфликт вступят войска НАТО. Однако дела на фронте продвигаются так, что эта провокация окажется последней мольбой о помощи Киева."По моим личным оценкам, если дела в зоне СВО будут идти так, как сейчас, через полгода Украина вынуждена будет капитулировать. И даже если Киев не втянет НАТО в войну, то провокация против Белоруссии станет для него криком о помощи: "Видите, у нас основной фронт в 1500 километров, а теперь у нас еще 1000 километров фронта. Дайте больше оружия, дайте больше денег. Мы выправим ситуацию и продолжим воевать с Россией вместо Запада", - сказал собеседник издания.Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.

https://ukraina.ru/20240703/1056009092.html

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