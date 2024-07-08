"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева - 08.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240708/1056087931.html
"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева
"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева - 08.07.2024 Украина.ру
"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева
Западу сейчас совсем не до Украины: полным ходом идет предвыборная гонка в США. А Украина очень хочет обратить на себя внимание, поэтому киевский режим вполне может решиться на провокацию на границе с Белоруссией по принципу "загнанная в угол крыса пытается прыгнуть и перегрызать горло"
2024-07-08T03:30
2024-07-08T03:30
новости
украина
украина.ру
полковник
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055304951_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_44a2d7c48350a459cf078dfee74049c3.jpg.webp
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Он отметил, что Украине выгодно устроить провокацию на границе с Белоруссией, поскольку тогда, как им обещали на Западе, тогда в конфликт вступят войска НАТО. Однако дела на фронте продвигаются так, что эта провокация окажется последней мольбой о помощи Киева."По моим личным оценкам, если дела в зоне СВО будут идти так, как сейчас, через полгода Украина вынуждена будет капитулировать. И даже если Киев не втянет НАТО в войну, то провокация против Белоруссии станет для него криком о помощи: "Видите, у нас основной фронт в 1500 километров, а теперь у нас еще 1000 километров фронта. Дайте больше оружия, дайте больше денег. Мы выправим ситуацию и продолжим воевать с Россией вместо Запада", - сказал собеседник издания.Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
https://ukraina.ru/20240703/1056009092.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055304951_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_ebb280c6926797963f2bada6ee499c9e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, украина.ру, полковник, киев
Новости, Украина, Украина.ру, полковник, Киев

"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева

03:30 08.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
Западу сейчас совсем не до Украины: полным ходом идет предвыборная гонка в США. А Украина очень хочет обратить на себя внимание, поэтому киевский режим вполне может решиться на провокацию на границе с Белоруссией по принципу "загнанная в угол крыса пытается прыгнуть и перегрызать горло"
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.
Он отметил, что Украине выгодно устроить провокацию на границе с Белоруссией, поскольку тогда, как им обещали на Западе, тогда в конфликт вступят войска НАТО. Однако дела на фронте продвигаются так, что эта провокация окажется последней мольбой о помощи Киева.
"По моим личным оценкам, если дела в зоне СВО будут идти так, как сейчас, через полгода Украина вынуждена будет капитулировать. И даже если Киев не втянет НАТО в войну, то провокация против Белоруссии станет для него криком о помощи: "Видите, у нас основной фронт в 1500 километров, а теперь у нас еще 1000 километров фронта. Дайте больше оружия, дайте больше денег. Мы выправим ситуацию и продолжим воевать с Россией вместо Запада", - сказал собеседник издания.
Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.
В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.
Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
3 июля, 03:30
Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУУкраина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
 
НовостиУкраинаУкраина.руполковникКиев
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:50Лукашенко - не Путин: эксперт о судьбе Киева и Варшавы после белорусской провокации ВСУ
04:30Самая горькая правда: политолог ответил, кто воткнул в спину Байдена нож предательства
04:20"Окружать надо вместе с Харьковом": Онуфриенко раскрыл, каким способом можно отрезать Волчанск
04:10Пожелтеет или даже позеленеет: полковник о желании НАТО воевать за Украину
04:00"Опытные солдаты уже выбиты": волонтер раскрыл, почему у Киева большие проблемы с людьми на фронте
03:50Политолог: только один человек может заставить Мишель Обаму пойти на предвыборные "скачки"
03:30"Загнанная в угол крыса пытается перегрызть горло": полковник о последней мольбе Киева
03:10Это сверхпарадоксально: политолог ответил, что Камала Харрис попросит России у случае своей победы
03:00Садулаев о том, зачем в армии нужны свежие соединения, бригады операторов БПЛА и защищенная связь
18:29Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ
18:25Сырский ответит за зомби-бригады и не только. Итоги 7 июля на Украине
18:01Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган
17:31Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук
16:48Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны
16:02Число жертв обстрелов в ДНР увеличилось до 24 человек, погиб мужчина - СЦКК
15:22Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России
14:56Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна"
14:23Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США
13:13Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля
13:05Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор
Лента новостейМолния