Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Нынешнее положение дел на фронте очень сходно с ситуацией, которая сложилась в 1944 году накануне операции "Багратион". И хотя ВСУ очевидно слабее гитлеровцев, расслабляться ВС РФ нельзя. Российское командование это понимает и методично подбирает шифр к действиям противника
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
"Мы не форсируем наступление, мы сохраняем локтевую связь (связь отдельных соединения. - Ред.) и перемалываем ВСУ, нанося им огневое поражение, а не пытаясь совершить глубокие танковые прорывы или задавить врага пехотными массами. Это означает, что российская военная мысль продвинулась далеко вперед. Наше командование постоянно пробует что-то новое и подбирает ключик к попыткам противника остановить наше продвижение", - сказал собеседник издания.
Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
5 июля, 03:44Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-ЙоркаДела украинской группировки в ДНР с каждым днем становятся всё хуже и хуже. Отвод оттуда наиболее боеспособных украинских частей на Харьковщину сказывается на возможностях ВСУ успешно держать оборону. Уже освобожден микрорайон "Канал" в Часовом Яре. Освобождение Нью-Йорка не за горами