Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу - 07.07.2024 Украина.ру
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Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу - 07.07.2024 Украина.ру
Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
Нынешнее положение дел на фронте очень сходно с ситуацией, которая сложилась в 1944 году накануне операции "Багратион". И хотя ВСУ очевидно слабее гитлеровцев, расслабляться ВС РФ нельзя. Российское командование это понимает и методично подбирает шифр к действиям противника
2024-07-07T06:45
2024-07-07T06:45
новости
россия
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враги
противник
украина.ру
александр полищук
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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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новости, россия, вс рф, враги, противник, украина.ру, александр полищук
Новости, Россия, ВС РФ, враги, противник, Украина.ру, Александр Полищук

Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу

06:45 07.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении
Работа штурмовой авиации ВС РФ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Нынешнее положение дел на фронте очень сходно с ситуацией, которая сложилась в 1944 году накануне операции "Багратион". И хотя ВСУ очевидно слабее гитлеровцев, расслабляться ВС РФ нельзя. Российское командование это понимает и методично подбирает шифр к действиям противника
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.
"Мы не форсируем наступление, мы сохраняем локтевую связь (связь отдельных соединения. - Ред.) и перемалываем ВСУ, нанося им огневое поражение, а не пытаясь совершить глубокие танковые прорывы или задавить врага пехотными массами. Это означает, что российская военная мысль продвинулась далеко вперед. Наше командование постоянно пробует что-то новое и подбирает ключик к попыткам противника остановить наше продвижение", - сказал собеседник издания.
Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Полевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 03:44
Донецкий фронт. Российская армия вот-вот перережет дорогу снабжения ВСУ от Константиновки до Нью-ЙоркаДела украинской группировки в ДНР с каждым днем становятся всё хуже и хуже. Отвод оттуда наиболее боеспособных украинских частей на Харьковщину сказывается на возможностях ВСУ успешно держать оборону. Уже освобожден микрорайон "Канал" в Часовом Яре. Освобождение Нью-Йорка не за горами
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
06:45Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
06:39Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка
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