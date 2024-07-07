https://ukraina.ru/20240707/1056093235.html

Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу

Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу - 07.07.2024 Украина.ру

Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу

Нынешнее положение дел на фронте очень сходно с ситуацией, которая сложилась в 1944 году накануне операции "Багратион". И хотя ВСУ очевидно слабее гитлеровцев, расслабляться ВС РФ нельзя. Российское командование это понимает и методично подбирает шифр к действиям противника

2024-07-07T06:45

2024-07-07T06:45

2024-07-07T06:45

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Мнение Александра Полищука по украинскому вопросу в материале издания Украина.ру Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240705/1056074907.html

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новости, россия, вс рф, враги, противник, украина.ру, александр полищук