https://ukraina.ru/20240707/1056086400.html

Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри

Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри - 07.07.2024 Украина.ру

Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри

Всё время СВО наблюдаются массовые попытки киевского режима перебросить в Белоруссию оружие и взрывчатку, чтобы поднять местную оппозицию. Эти действия не дают желаемого эффекта, их пресекают силовики республики. Поэтому противник решается даже на крайние меры

2024-07-07T05:30

2024-07-07T05:30

2024-07-07T05:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Он отметил, что как бы там ни было, Украина в случае вооруженной провокации против Белоруссии получит достойный ответ. А вот дальнейшее развитие событий, отметил собеседник издания, пока неизвестно и вызывает немало вопросов.Например, будет ли Польша продолжать наращивать силы на Брестском и Гродненском направлениях? И что станет делать Литва, когда в восьми километрах от границы находится батальонно-тактическая группа с немецкими военнослужащими?Вся эта напряженная обстановка вынуждает белорусское командование принимать определенные меры, отметил Тиханский. Именно поэтому, подчеркнул он, во время парада в честь Дня Независимости в Минске проехали "Искандеры"."Понятно, что этот фактор не образумит Украину, но горячие головы в Польше и Литве он точно отрезвит", - подытожил полковник.Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что расчет киевского режима на то, что в случае вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, местная оппозиция восстанет и начнет свергать президента страны Александра Лукашенко, абсолютно неверная."Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение", - сказал Безпалько.Он уточнил, что, наоборот, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.

https://ukraina.ru/20240703/1056013613.html

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новости, белоруссия, украина, украина.ру, сбу, полковник