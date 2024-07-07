https://ukraina.ru/20240707/1056086400.html
Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри
Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри - 07.07.2024 Украина.ру
Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри
Всё время СВО наблюдаются массовые попытки киевского режима перебросить в Белоруссию оружие и взрывчатку, чтобы поднять местную оппозицию. Эти действия не дают желаемого эффекта, их пресекают силовики республики. Поэтому противник решается даже на крайние меры
2024-07-07T05:30
2024-07-07T05:30
2024-07-07T05:30
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Он отметил, что как бы там ни было, Украина в случае вооруженной провокации против Белоруссии получит достойный ответ. А вот дальнейшее развитие событий, отметил собеседник издания, пока неизвестно и вызывает немало вопросов.Например, будет ли Польша продолжать наращивать силы на Брестском и Гродненском направлениях? И что станет делать Литва, когда в восьми километрах от границы находится батальонно-тактическая группа с немецкими военнослужащими?Вся эта напряженная обстановка вынуждает белорусское командование принимать определенные меры, отметил Тиханский. Именно поэтому, подчеркнул он, во время парада в честь Дня Независимости в Минске проехали "Искандеры"."Понятно, что этот фактор не образумит Украину, но горячие головы в Польше и Литве он точно отрезвит", - подытожил полковник.Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что расчет киевского режима на то, что в случае вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, местная оппозиция восстанет и начнет свергать президента страны Александра Лукашенко, абсолютно неверная."Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение", - сказал Безпалько.Он уточнил, что, наоборот, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
https://ukraina.ru/20240703/1056013613.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, украина, украина.ру, сбу, полковник
Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри
Всё время СВО наблюдаются массовые попытки киевского режима перебросить в Белоруссию оружие и взрывчатку, чтобы поднять местную оппозицию. Эти действия не дают желаемого эффекта, их пресекают силовики республики. Поэтому противник решается даже на крайние меры
Об этом в интервью изданию Украина.ру
заявил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.
"СБУ даже дошла до того, что пытается через мессенджеры вербовать 15-16 летних подростков, перечисляя им на карты или в криптовалюте денежные средства. Детей, у которых еще нет устоявшихся взглядов на жизнь, за небольшую сумму можно запросто склонить к диверсионной деятельности", - рассказал Тиханский.
Он отметил, что как бы там ни было, Украина в случае вооруженной провокации против Белоруссии получит достойный ответ. А вот дальнейшее развитие событий, отметил собеседник издания, пока неизвестно и вызывает немало вопросов.
Например, будет ли Польша продолжать наращивать силы на Брестском и Гродненском направлениях? И что станет делать Литва, когда в восьми километрах от границы находится батальонно-тактическая группа с немецкими военнослужащими?
Вся эта напряженная обстановка вынуждает белорусское командование принимать определенные меры, отметил Тиханский. Именно поэтому, подчеркнул он, во время парада в честь Дня Независимости в Минске проехали "Искандеры".
"Понятно, что этот фактор не образумит Украину, но горячие головы в Польше и Литве он точно отрезвит", - подытожил полковник.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
отметил, что расчет киевского режима на то, что в случае вторжения ВСУ на территорию Белоруссии, местная оппозиция восстанет и начнет свергать президента страны Александра Лукашенко, абсолютно неверная.
"Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение", - сказал Безпалько.
Он уточнил, что, наоборот, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.