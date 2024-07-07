https://ukraina.ru/20240707/1056071338.html

"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу

"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу - 07.07.2024 Украина.ру

"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу

Сейчас Украина организовала новые зерновые маршруты, которые идут вдоль побережья Румынии и Болгарии в направлении Босфор. В значительной степени выросла интенсивность использования Дуная. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв

2024-07-07T05:00

2024-07-07T05:00

2024-07-07T05:00

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Ранее российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершает странные манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращается обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.Ранее Минобороны РФ говорило о том, что после выхода России в июле 2023 года из зерновой сделки мы будем рассматривать все суда, идущие в украинские порты как потенциальную угрозу, рассказал офицер.Была даже показательная высадка российской досмотровой группы на один из сухогрузов. Но это была одноразовая акция, которая к сожалению, не получила продолжения, уточнил эксперт.Киевский режим официально сообщал, что грузооборот портов в Одессе и в Измаиле превысил показатели, которые были до СВО и что никаких препятствий в этом не чинится. Удары по этим портам не получили продолжения, поэтому Украина бесконтрольно возит все, что угодно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, связаны ли массовые аресты на Украине с заговором против Зеленского - в интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку

https://ukraina.ru/20240704/1056054304.html

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