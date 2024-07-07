"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу - 07.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240707/1056071338.html
"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу
"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу - 07.07.2024 Украина.ру
"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу
Сейчас Украина организовала новые зерновые маршруты, которые идут вдоль побережья Румынии и Болгарии в направлении Босфор. В значительной степени выросла интенсивность использования Дуная. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
2024-07-07T05:00
2024-07-07T05:00
новости
украина
россия
румыния
сергей горбачев
украинское судно
зерновая сделка
одесса
измаил
груз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216582_0:76:992:634_1920x0_80_0_0_174f839734a0e73d711b6f65f83a9833.jpg
Ранее российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершает странные манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращается обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.Ранее Минобороны РФ говорило о том, что после выхода России в июле 2023 года из зерновой сделки мы будем рассматривать все суда, идущие в украинские порты как потенциальную угрозу, рассказал офицер.Была даже показательная высадка российской досмотровой группы на один из сухогрузов. Но это была одноразовая акция, которая к сожалению, не получила продолжения, уточнил эксперт.Киевский режим официально сообщал, что грузооборот портов в Одессе и в Измаиле превысил показатели, которые были до СВО и что никаких препятствий в этом не чинится. Удары по этим портам не получили продолжения, поэтому Украина бесконтрольно возит все, что угодно, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.руО том, связаны ли массовые аресты на Украине с заговором против Зеленского - в интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
https://ukraina.ru/20240704/1056054304.html
украина
россия
румыния
одесса
измаил
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037216582_71:0:992:691_1920x0_80_0_0_2e37d4b9a337d9210e3ca61a9699de96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, румыния, сергей горбачев, украинское судно, зерновая сделка, одесса, измаил, груз, корабль
Новости, Украина, Россия, Румыния, Сергей Горбачев, украинское судно, зерновая сделка, Одесса, Измаил, груз, корабль

"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу

05:00 07.07.2024
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкПервое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
© Минобороны Турции
Перейти в фотобанк
Читать в
Сейчас Украина организовала новые зерновые маршруты, которые идут вдоль побережья Румынии и Болгарии в направлении Босфор. В значительной степени выросла интенсивность использования Дуная. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв
Ранее российская разведка выявила группировку странных сухогрузов в акватории Одесского порта, которая совершает странные манёвры в сторону Крымского полуострова, а потом возвращается обратно. Предполагается, что эти суда могут служить платформой для запуска ракет по Крыму.
Ранее Минобороны РФ говорило о том, что после выхода России в июле 2023 года из зерновой сделки мы будем рассматривать все суда, идущие в украинские порты как потенциальную угрозу, рассказал офицер.
Была даже показательная высадка российской досмотровой группы на один из сухогрузов. Но это была одноразовая акция, которая к сожалению, не получила продолжения, уточнил эксперт.
"Сейчас Украина организовала новые зерновые маршруты, которые идут вдоль побережья Румынии и Болгарии в направлении Босфор. В значительной степени выросла интенсивность использования Дуная как судоходного канала в направлении Хорватии", - подчеркнул Горбачев.
Киевский режим официально сообщал, что грузооборот портов в Одессе и в Измаиле превысил показатели, которые были до СВО и что никаких препятствий в этом не чинится. Удары по этим портам не получили продолжения, поэтому Украина бесконтрольно возит все, что угодно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ читайте на сайте Украина.ру
О том, связаны ли массовые аресты на Украине с заговором против Зеленского - в интервью Елены Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопку
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
4 июля, 12:32
Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленныКакие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно
 
НовостиУкраинаРоссияРумынияСергей Горбачевукраинское суднозерновая сделкаОдессаИзмаилгрузкорабль
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Герман Садулаев: без мобилизации и перехода к военной жизни Россия не возьмет Харьков и не разгромит ВСУ
06:45Не пытаемся задавить пехотными массами: военный историк о том, как ВС РФ подбирает ключик к врагу
06:39Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка
06:30"Снаряды уже приехали": Ермаков о том, как инженеры из КНДР могут помочь в подготовке позиций в зоне СВО
06:15Дмитрий Тренин сообщил, почему Япония не является главным адресатом договора между Россией и КНДР
06:00"Приведет к параличу и уничтожению ВСУ": эксперт раскрыл, как Россия может высадить десант в Черном море
05:50Политолог: Камала Харрис воспользуется прецедентом Зеленского
05:40"Людской ресурс у нас есть": эксперт о том, как мобилизация на 300 тысяч человек отразится на экономике
05:30Идут на всё: полковник о попытках Киева взорвать Белоруссию изнутри
05:15"Проигнорируют - надо сбивать": эксперт рассказал о последнем предупреждении Минобороны противнику
05:00"Украина возит все, что угодно": эксперт рассказал, почему нужно досматривать суда, идущие в Одессу
20:42Медового месяца у него не будет. Во втором туре президентских выборов в Иране победил реформатор
19:23Новый премьер, старые принципы. В Великобритании прошли выборы
18:42Европа не ломается. К итогам парламентских выборов в Великобритании и Франции
18:32Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине
16:00"Рыцарь театра" режиссёр Таиров. Взлёты и падения
14:32Лариса Ржондовская: Хочу дать новым регионам "инструкцию к России
13:01Изменения в ядерной доктрине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июля
09:48Доброволец "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали
09:22Экотерроризм ВСУ, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 6 июля
Лента новостейМолния