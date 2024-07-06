https://ukraina.ru/20240706/1056106421.html

Изменения в ядерной доктрине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июля

Изменения в ядерной доктрине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июля - 06.07.2024 Украина.ру

Изменения в ядерной доктрине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июля

В ядерную доктрину России могут внести изменения. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-06T13:01

2024-07-06T13:01

2024-07-06T13:01

хроники

эксклюзив

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В ядерную доктрину России могут внести изменения в ответ на недружественные действия Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь"."Нужны некие концептуальные дополнения и корректировки. Именно поэтому президент Российской Федерации [Владимир Путин] сказал о том, что доктрина – это "живой инструмент". Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников", — заявил он.По его словам, ситуация вокруг боевых действий на Украине показала, что "ядерное сдерживание в его прежнем, классическом понимании работает не в полной мере". По этой причине он допустил "некие концептуальные дополнения и корректировки".Ранее президент России, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, не исключил, что ядерную доктрину страны придется корректировать.В Военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания" описаны сценарии, при которых РФ может применить ядерное оружие. По этим документам, ядерное оружие можно применить в случае агрессии против России или её союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 65 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 22 обстрела, на горловском — 39 обстрелов, на ясиноватском — 1 обстрел, на волновахском — 2 обстрела, на светлодарском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 187 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 5 гражданских лиц, также ранения получили 24 гражданских лица, в т.ч. девочка-подросток 2011 года рождения, пострадали 2 сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 18 жилых помещений, 25 автомобилей и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Райское — 3; Алёшки — 3; Солонцы — 4; Новая Каховка — 5; Первомаевка — 3; Горностаевка — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Райское, Новая Каховка, Каиры и Голая Пристань.Кроме того, как сообщила администрация Великолепетихского округа, ВСУ нанесли 16 ударов по территории округа."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", - указывалось в публикации.Кроме того, как сообщили экстренные службы, в результате обстрела ВСУ в Каховке пострадала 56-летняя местная жительница. Её госпитализировали в Каховскую ЦРБ с диагнозом "осколочное ранение левой кисти"."Ранним утром украинские террористы атаковали fpv-дроном гражданский фургон на центральном рынке в посёлке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое - в тяжёлом состоянии. Кроме того, в минувшие сутки боевики вооружённых формирований киевского режима выпустили пять дронов по с. Каиры, обстреливали населённые пункты левобережья Херсонской области из тяжёлых орудий и миномётов. Одних снарядов ствольной артиллерии выпущено более 40. Террористическим обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Первомаевка, Райское, Солонцы. В результате варварских атак повреждения получили жилые и нежилые строения", - также сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Утром 6 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Малиновка, Октябрьский, сёлам Петровка, Черемошное, Солнцевка и Щетиновка выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела, а также совершены атаки с помощью 9 БпЛА, системой ПВО сбиты 5 из них. В результате атак повреждено 2 автомобиля и инфраструктурный объект связи", - указывалось в сводке.Также в Борисовском районе по селу Богун-Городок были выпущены 2 БпЛА, один из них сбит системой ПВО. Обошлось без последствий на земле.Кроме того, в Грайворонском городском округе по селам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз было выпущено 18 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и осуществлены атаки 10 БпЛА, системой ПВО сбит один из них. Повреждены 4 частных домовладения, 3 автомобиля и линия электропередачи.Помимо этого в Краснояружском районе по селам Вязовое, Демидовка и Староселье выпущено 26 снарядов в ходе 3 обстрелов. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Зиборовка, Муром, хуторам Марьино, Мухин и Панков выпущено 22 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и 6 БпЛА, 4 из которых были сбиты. Пострадали два мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями шеи, плеча и предплечья был доставлен в Шебекинскую ЦРБ бойцами территориальной самообороны. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение. Ещё одному мужчине с ушибом кисти и ссадинами лица оказана амбулаторная помощь. Всего повреждены 4 квартиры в 2 МКД, 14 частных домовладений, 2 надворные постройки, 5 автомобилей, социальный объект, здание производственного предприятия, инфраструктурный объект и линия электроснабжения", - отмечалось в сводке.Утром 6 июля Минобороны России сообщило об отражении атак украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БпЛА над территорией Курской области и один БпЛА над территорией Белгородской области", - указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Анализ событий на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронт проседает, накал боев растет"

https://ukraina.ru/20240706/1056105143.html

https://ukraina.ru/20240705/1056099815.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив