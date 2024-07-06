И это не Украина: полковник назвал две страны, откуда могут атаковать Белоруссию
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Идея втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину – это согласованный план Киева и США или чисто украинская самодеятельность?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.
"Это однозначно украинская самодеятельность. И, учитывая, что западные политические элиты деградировали, они могут на эту провокацию повестись", - сказал собеседник издания.
Он напомнил, что глава белорусского генштаба Павел Муравейко ранее сообщал, что вокруг республики сейчас сконцентрировано более десяти батальонно-тактических групп, включая американские, на 20 тысяч военнослужащих НАТО. И они могут атаковать Белоруссию как со стороны Польши, так и со стороны Литвы.
"Да, этот сценарий маловероятен, но он все же возможен. Военно-политическая обстановка вокруг всего Союзного Государства сейчас крайне непредсказуемая. Мы можем предположить энное количество сценариев, из которых сработает сценарий N+1 – тот, о котором мы вообще не ожидали", - отметил Тиханский.
В то же время, резюмировал он, белорусское и российское командование тоже не сидят, сложа руки.
Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.
В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.
Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
3 июля, 03:30Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУУкраина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.