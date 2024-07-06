Станет криком о помощи: полковник дал прогноз на окончание СВО и объяснил, при чем тут Белоруссия
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад"
Украине выгодно устроить провокацию на границе с Белоруссией, поскольку тогда, как им обещали на Западе, тогда в конфликт вступят войска НАТО. Однако дела на фронте продвигаются так, что эта провокация окажется последней мольбой о помощи Киева
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.
"По моим личным оценкам, если дела в зоне СВО будут идти так, как сейчас, через полгода Украина вынуждена будет капитулировать. И даже если Киев не втянет НАТО в войну, то провокация против Белоруссии станет для него криком о помощи: "Видите, у нас основной фронт в 1500 километров, а теперь у нас еще 1000 километров фронта. Дайте больше оружия, дайте больше денег. Мы выправим ситуацию и продолжим воевать с Россией вместо Запада", - сказал собеседник издания.
Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.
В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.
Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
3 июля, 03:30Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУУкраина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
Вчера, 10:41У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических группОбстановка на границе Белоруссии остается сложной и напряженной из-за наращивания коалиционных сил НАТО. Только на территории Польши и стран Балтии развернуто десять многонациональных боевых тактических групп общей численностью свыше 11 тысяч человек, сообщил в пятницу замначальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.