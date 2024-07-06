Станет криком о помощи: полковник дал прогноз на окончание СВО и объяснил, при чем тут Белоруссия - 06.07.2024 Украина.ру
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Станет криком о помощи: полковник дал прогноз на окончание СВО и объяснил, при чем тут Белоруссия
Станет криком о помощи: полковник дал прогноз на окончание СВО и объяснил, при чем тут Белоруссия - 06.07.2024 Украина.ру
Станет криком о помощи: полковник дал прогноз на окончание СВО и объяснил, при чем тут Белоруссия
Украине выгодно устроить провокацию на границе с Белоруссией, поскольку тогда, как им обещали на Западе, тогда в конфликт вступят войска НАТО. Однако дела на фронте продвигаются так, что эта провокация окажется последней мольбой о помощи Киева
2024-07-06T07:30
2024-07-06T07:30
новости
украина
украина.ру
полковник
прогноз
белоруссия
сво
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
https://ukraina.ru/20240703/1056009092.html
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новости, украина, украина.ру, полковник, прогноз, белоруссия, сво
Новости, Украина, Украина.ру, полковник, прогноз, Белоруссия, СВО

Станет криком о помощи: полковник дал прогноз на окончание СВО и объяснил, при чем тут Белоруссия

07:30 06.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украине выгодно устроить провокацию на границе с Белоруссией, поскольку тогда, как им обещали на Западе, тогда в конфликт вступят войска НАТО. Однако дела на фронте продвигаются так, что эта провокация окажется последней мольбой о помощи Киева
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.
"По моим личным оценкам, если дела в зоне СВО будут идти так, как сейчас, через полгода Украина вынуждена будет капитулировать. И даже если Киев не втянет НАТО в войну, то провокация против Белоруссии станет для него криком о помощи: "Видите, у нас основной фронт в 1500 километров, а теперь у нас еще 1000 километров фронта. Дайте больше оружия, дайте больше денег. Мы выправим ситуацию и продолжим воевать с Россией вместо Запада", - сказал собеседник издания.
Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.
В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.
Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
3 июля, 03:30
Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУУкраина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
замначальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк
Вчера, 10:41
У границ Белоруссии со стороны Польши и Балтии развернуто 10 боевых тактических группОбстановка на границе Белоруссии остается сложной и напряженной из-за наращивания коалиционных сил НАТО. Только на территории Польши и стран Балтии развернуто десять многонациональных боевых тактических групп общей численностью свыше 11 тысяч человек, сообщил в пятницу замначальника Генштаба ВС Белоруссии генерал-майор Владимир Куприянюк
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
 
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