Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон - 06.07.2024 Украина.ру
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Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон
Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон - 06.07.2024 Украина.ру
Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон
Вторжение на территорию Белоруссии будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов. Но решение об открытии нового фронта будет принимать Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
2024-07-06T07:20
2024-07-06T07:20
новости
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вашингтон
сша
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f-16
мид
белоруссия
нападение
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Официальный Минск за последние дни неоднократно сообщал о концентрации украинских войск, оснащенных в том числе тяжелым вооружением, в приграничных с Белоруссией районах.Думаю, что решение об открытии нового фронта всё же будет принимать Вашингтон. При этом такое вторжение будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов, рассказал эксперт.Что касается уже анонсированных российским МИДом ударов по базам в Восточной Европы, где разместят самолеты F-16, то здесь, как и в случае с беспилотником над Чёрным морем, отказ от реализации угрозы будет стоить России нового витка эскалации, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.руО том, почему выборы в США рискуют повторить сценарий Украины - в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вашингтон, сша, нато, f-16, мид, белоруссия, нападение, всу, конфликт
Новости, Украина, Вашингтон, США, НАТО, F-16, МИД, Белоруссия, нападение, ВСУ, конфликт

Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон

07:20 06.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Вторжение на территорию Белоруссии будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов. Но решение об открытии нового фронта будет принимать Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
Официальный Минск за последние дни неоднократно сообщал о концентрации украинских войск, оснащенных в том числе тяжелым вооружением, в приграничных с Белоруссией районах.
Думаю, что решение об открытии нового фронта всё же будет принимать Вашингтон. При этом такое вторжение будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов, рассказал эксперт.
"Минусы, напротив, очевидны. И тем не менее - Киев способен на масштабные провокации с целью втянуть страны НАТО в непосредственный конфликт с Россией, поскольку войну в нынешнем формате Украина очевидно проигрывает", - отметил Тренин.
Что касается уже анонсированных российским МИДом ударов по базам в Восточной Европы, где разместят самолеты F-16, то здесь, как и в случае с беспилотником над Чёрным морем, отказ от реализации угрозы будет стоить России нового витка эскалации, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.ру
О том, почему выборы в США рискуют повторить сценарий Украины - в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины
Фархад Ибрагимов интервью - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
4 июля, 12:32
Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленныКакие бы предложения Турция не вносила, нет полной уверенности, что ее план эффективен. Пока не будет разрешен вопрос с киевским режимом, а наш президент неоднократно подчеркивал, что с 21 мая Зеленский не является легитимным главой государства, обсуждать с Турцией или кем-либо еще вопрос об урегулировании невозможно
 
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