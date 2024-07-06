https://ukraina.ru/20240706/1056072802.html

Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон

Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон - 06.07.2024 Украина.ру

Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон

Вторжение на территорию Белоруссии будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов. Но решение об открытии нового фронта будет принимать Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин

2024-07-06T07:20

2024-07-06T07:20

2024-07-06T07:20

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белоруссия

нападение

всу

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Официальный Минск за последние дни неоднократно сообщал о концентрации украинских войск, оснащенных в том числе тяжелым вооружением, в приграничных с Белоруссией районах.Думаю, что решение об открытии нового фронта всё же будет принимать Вашингтон. При этом такое вторжение будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов, рассказал эксперт.Что касается уже анонсированных российским МИДом ударов по базам в Восточной Европы, где разместят самолеты F-16, то здесь, как и в случае с беспилотником над Чёрным морем, отказ от реализации угрозы будет стоить России нового витка эскалации, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.руО том, почему выборы в США рискуют повторить сценарий Украины - в интервью Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути Украины

https://ukraina.ru/20240704/1056054304.html

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