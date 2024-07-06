Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Вторжение на территорию Белоруссии будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов. Но решение об открытии нового фронта будет принимать Вашингтон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин
Официальный Минск за последние дни неоднократно сообщал о концентрации украинских войск, оснащенных в том числе тяжелым вооружением, в приграничных с Белоруссией районах.
Думаю, что решение об открытии нового фронта всё же будет принимать Вашингтон. При этом такое вторжение будет чистой авантюрой, которая не принесёт ни Украине, ни её союзникам никаких положительных результатов, рассказал эксперт.
"Минусы, напротив, очевидны. И тем не менее - Киев способен на масштабные провокации с целью втянуть страны НАТО в непосредственный конфликт с Россией, поскольку войну в нынешнем формате Украина очевидно проигрывает", - отметил Тренин.
Что касается уже анонсированных российским МИДом ударов по базам в Восточной Европы, где разместят самолеты F-16, то здесь, как и в случае с беспилотником над Чёрным морем, отказ от реализации угрозы будет стоить России нового витка эскалации, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Тренина: Белоусов сделал последнее предупреждение США, проигнорируют - беспилотники будем сбивать читайте на сайте Украина.ру
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