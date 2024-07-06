"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре - 06.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240706/1056047128.html
"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре
"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре - 06.07.2024 Украина.ру
"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре
Битва за Часов Яр, которая шла в микрорайоне "Канал" - это подготовительное сражение, а основное начнется только сейчас. Сначала надо будет преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, это будет непросто. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-07-06T07:40
2024-07-06T07:40
новости
россия
часов яр
донбасс
днр
наступление
всу
северский донец
канал
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276677_0:278:3044:1990_1920x0_80_0_0_6a4f9d4d7c2b0d2f267aa3f430ce50ef.jpg
На днях ВС России освободили микрорайон "Канал", который находится в крайней восточной части города Часов Яр в Донбассе.Практика показала, что отходить из населенных пунктов, которые штурмуют ВС РФ, ВСУ не склоны, поэтому за любую преграду будут цепляться. Они попытаются создавать проблемы в Калиновке, потому что этот фланг наиболее важен для окружения Часов Яра, рассказал военкор.Сейчас ВС РФ подтягивают фланги с Дзержинского или Торецкого направления, но до Часов Яра оттуда еще большое расстояние, вряд ли получится быстро подойти к городу, добавил он.Так что битва за Часов Яр, которая шла в "Канале" - это подготовительное сражение, а основное начнется только сейчас. Город стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности. Это создаст большое количество проблем, так что все только начинается, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами
https://ukraina.ru/20240703/1056035742.html
россия
часов яр
донбасс
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055276677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc22fa03172ffe6daeabda125a1c5534.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, часов яр, донбасс, днр, наступление, всу, северский донец , канал, вс рф
Новости, Россия, Часов Яр, Донбасс, ДНР, наступление, ВСУ, Северский Донец , канал, ВС РФ

"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре

07:40 06.07.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Торнадо-Г" в южном секторе СВО
Работа РСЗО Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Битва за Часов Яр, которая шла в микрорайоне "Канал" - это подготовительное сражение, а основное начнется только сейчас. Сначала надо будет преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, это будет непросто. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На днях ВС России освободили микрорайон "Канал", который находится в крайней восточной части города Часов Яр в Донбассе.
Практика показала, что отходить из населенных пунктов, которые штурмуют ВС РФ, ВСУ не склоны, поэтому за любую преграду будут цепляться. Они попытаются создавать проблемы в Калиновке, потому что этот фланг наиболее важен для окружения Часов Яра, рассказал военкор.
Сейчас ВС РФ подтягивают фланги с Дзержинского или Торецкого направления, но до Часов Яра оттуда еще большое расстояние, вряд ли получится быстро подойти к городу, добавил он.

"Сначала надо будет преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, это будет непросто. По данным нашей разведки, там к обороне уже готовы. Один из серьезных рубежей мы уже преодолели, но надо понимать, что "Канал" находится на отшибе города", - подчеркнул Ермаков.

Так что битва за Часов Яр, которая шла в "Канале" - это подготовительное сражение, а основное начнется только сейчас. Город стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности. Это создаст большое количество проблем, так что все только начинается, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.ру
О том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами
Елена Маркосян интервью
3 июля, 17:55
Елена Маркосян: США испугались, что Россия оказалась права и что Байден нажмёт на красную кнопкуДля США не имеет смысла вкладывать деньги в Украину, но важно отвлекать внимание от недееспособного президента Байдена "свержением" нелегитимного Зеленского.
 
НовостиРоссияЧасов ЯрДонбассДНРнаступлениеВСУСеверский ДонецканалВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Доброволец "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали
09:22Экотерроризм ВСУ, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 6 июля
09:04Зачем Орбан приезжал в Москву? Мнение экспертов
08:39Ростислав Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларах
08:09"Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:00Николай I: российский монарх, не давший Царству Польскому "русских колоний"
07:50Много наобещал: эксперт о том, стоит ли России делать ставку на Трампа
07:46Спецоперация на минувшей неделе. Фронт проседает, накал боев растет
07:40"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре
07:30Станет криком о помощи: полковник дал прогноз на окончание СВО и объяснил, при чем тут Белоруссия
07:20Чистая авантюра: эксперт объяснил, почему решение об открытии второго фронта будет принимать Вашингтон
07:10Основная проблема: эксперт оценил шансы племянника Джона Кеннеди на победу на выборах
07:00"Этим уже занимаются хуситы": капитан запаса раскрыл, как сухогрузы становятся носителями ударных ракет
06:50И это не Украина: полковник назвал две страны, откуда могут атаковать Белоруссию
06:47Добро пожаловать, господин Си! Как Россия и Китай уживаются в Средней Азии
06:40"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16
06:30Посадят ли Трампа накануне выборов? Эксперт предрек непредвиденные обстоятельства и небывалый раскол
06:15"Накидали там более 300 мин": эксперт о том, когда российский десант высадится в Очакове или Измаиле
06:00"Как они попадают на Украину?" Эксперт объяснил, почему в Черном море нужно проложить "красные линии"
05:45Кто подставил Джо Байдена? Эксперт ответил, что будет, если Обама откажется "бежать" предвыборную гонку
Лента новостейМолния