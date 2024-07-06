https://ukraina.ru/20240706/1056047128.html

"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре

"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре - 06.07.2024 Украина.ру

"Сейчас начнется основная битва": военкор объяснил, что ждет ВС РФ после сражения за "Канал" в Часов Яре

Битва за Часов Яр, которая шла в микрорайоне "Канал" - это подготовительное сражение, а основное начнется только сейчас. Сначала надо будет преодолеть канал Северский Донец-Донбасс, это будет непросто. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-07-06T07:40

2024-07-06T07:40

2024-07-06T07:40

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На днях ВС России освободили микрорайон "Канал", который находится в крайней восточной части города Часов Яр в Донбассе.Практика показала, что отходить из населенных пунктов, которые штурмуют ВС РФ, ВСУ не склоны, поэтому за любую преграду будут цепляться. Они попытаются создавать проблемы в Калиновке, потому что этот фланг наиболее важен для окружения Часов Яра, рассказал военкор.Сейчас ВС РФ подтягивают фланги с Дзержинского или Торецкого направления, но до Часов Яра оттуда еще большое расстояние, вряд ли получится быстро подойти к городу, добавил он.Так что битва за Часов Яр, которая шла в "Канале" - это подготовительное сражение, а основное начнется только сейчас. Город стоит на возвышенности, это самая высокая точка Донбасса в этой местности. Это создаст большое количество проблем, так что все только начинается, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ провели работу над ошибками, поэтому главная битва за Часов Яр еще впереди читайте на сайте Украина.руО том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами

https://ukraina.ru/20240703/1056035742.html

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новости, россия, часов яр, донбасс, днр, наступление, всу, северский донец , канал, вс рф