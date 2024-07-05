Семье погибшего в результате атаки ВСУ ребенка на Кубани выплатят ₽2 млн
15:35 05.07.2024 (обновлено: 16:11 05.07.2024)
Обстрел ВСУ
Семье шестилетней девочки, погибшей в результате атаки киевского режима, а также жителям, получившим ранения минувшей ночью в городе Приморско-Ахтарск, выплатят материальную компенсацию от 50 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщили в администрации Краснодарского края
"Семье погибшего ребенка окажут материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени – по 200 тысяч рублей", – уточнила пресс-служба, указав, что соответствующее распоряжение дал губернатор Вениамин Кондратьев.
Помимо этого, жители Приморско-Ахтарска, чьи домовладения пострадали от атаки украинских дронов, также получат выплаты: по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную.
В администрации добавили, что более 20 человек, лишившихся жилья были направлены в пункты временного размещения, который организовали на базе местного спорткомплекса. Всем им предоставили воду и горячее питание, обустроили места для ночлега.
Оценка ущерба, нанесенного ВСУ, продолжается. На месте обстрела работают спецслужбы.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, специалисты расследуют преступления украинской армии, в результате которых пострадали мирные жители Краснодарского края. Они детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
Напомним, сегодня менее чем за сутки в ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ.