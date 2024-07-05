Семье погибшего в результате атаки ВСУ ребенка на Кубани выплатят ₽2 млн - 05.07.2024 Украина.ру
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Семье погибшего в результате атаки ВСУ ребенка на Кубани выплатят ₽2 млн
Семье погибшего в результате атаки ВСУ ребенка на Кубани выплатят ₽2 млн - 05.07.2024 Украина.ру
Семье погибшего в результате атаки ВСУ ребенка на Кубани выплатят ₽2 млн
Семье шестилетней девочки, погибшей в результате атаки киевского режима, а также жителям, получившим ранения минувшей ночью в городе Приморско-Ахтарск, выплатят материальную компенсацию от 50 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщили в администрации Краснодарского края
2024-07-05T15:35
2024-07-05T16:11
новости
приморско-ахтарск
вооруженные силы украины
кубань
сво
жертвы
всу
обстрелы
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Помимо этого, жители Приморско-Ахтарска, чьи домовладения пострадали от атаки украинских дронов, также получат выплаты: по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную. В администрации добавили, что более 20 человек, лишившихся жилья были направлены в пункты временного размещения, который организовали на базе местного спорткомплекса. Всем им предоставили воду и горячее питание, обустроили места для ночлега. Оценка ущерба, нанесенного ВСУ, продолжается. На месте обстрела работают спецслужбы. Как сообщили в Следственном комитете РФ, специалисты расследуют преступления украинской армии, в результате которых пострадали мирные жители Краснодарского края. Они детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.Напомним, сегодня менее чем за сутки в ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ.Как Украина ежедневно подтверждает статус государства международного терроризма читайте в интервью политолога Андрея Суздальцева на сайте Украина.ру.
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новости, приморско-ахтарск, вооруженные силы украины, кубань, сво, жертвы, всу, обстрелы
Новости, Приморско-Ахтарск, Вооруженные силы Украины, Кубань, СВО, жертвы, ВСУ, обстрелы

Семье погибшего в результате атаки ВСУ ребенка на Кубани выплатят ₽2 млн

15:35 05.07.2024 (обновлено: 16:11 05.07.2024)
 
Обстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
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Семье шестилетней девочки, погибшей в результате атаки киевского режима, а также жителям, получившим ранения минувшей ночью в городе Приморско-Ахтарск, выплатят материальную компенсацию от 50 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщили в администрации Краснодарского края
"Семье погибшего ребенка окажут материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени – по 200 тысяч рублей", – уточнила пресс-служба, указав, что соответствующее распоряжение дал губернатор Вениамин Кондратьев.
Помимо этого, жители Приморско-Ахтарска, чьи домовладения пострадали от атаки украинских дронов, также получат выплаты: по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную.
В администрации добавили, что более 20 человек, лишившихся жилья были направлены в пункты временного размещения, который организовали на базе местного спорткомплекса. Всем им предоставили воду и горячее питание, обустроили места для ночлега.
Оценка ущерба, нанесенного ВСУ, продолжается. На месте обстрела работают спецслужбы.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, специалисты расследуют преступления украинской армии, в результате которых пострадали мирные жители Краснодарского края. Они детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
Напомним, сегодня менее чем за сутки в ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ.
Как Украина ежедневно подтверждает статус государства международного терроризма читайте в интервью политолога Андрея Суздальцева на сайте Украина.ру.
НАТО
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Эксперт: многие россияне не поверят, что прежняя жизнь в прошлом, пока не увидят дуло НАТО у своего вискаМногие россияне еще не осознали, что жизни, которая была до СВО, больше не будет. И большинству ля избавления от этих иллюзий потребуется не только время, но и серьезное ухудшение ситуации
 
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