Семье погибшего в результате атаки ВСУ ребенка на Кубани выплатят ₽2 млн

Эксперт: многие россияне не поверят, что прежняя жизнь в прошлом, пока не увидят дуло НАТО у своего виска

Многие россияне еще не осознали, что жизни, которая была до СВО, больше не будет. И большинству ля избавления от этих иллюзий потребуется не только время, но и серьезное ухудшение ситуации