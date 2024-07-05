В ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
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В ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ
В ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ - 05.07.2024 Украина.ру
В ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ
Менее чем за сутки украинская армия 24 раза обстреляла Донецкую Народную Республику в результате чего погибли двое мирных жителей и еще 25 граждан пострадали, в числе которых оказались подросток и сотрудники МЧС. Такие данные привел глава республики Денис Пушилин
2024-07-05T16:06
2024-07-05T16:14
новости
донецкая народная республика
волноваха
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
сво
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Предварительно сообщалось, что в Волновахе в результате обстрела из американской реактивной артиллерии HIMARS погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой" и еще четыре работника ранены. Позже Пушилин указал, что в результате атаки пострадали десять человек. Так, при повторном обстреле в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия. "В результате атаки со стороны ВФУ в Ленинском районе Донецка ранены пять человек: семья (отец и дочь) – мужчина 1979 г.р. и девочка–подросток 2011 г.р., а также трое мужчин – 1983 г.р. (сотрудник АЗС "РТК"), 1955 и 1990 г.р. (двое мужчин ранены в своих машинах)", – добавил Пушилин. Помимо этого, в Ясиноватой ранена 78-летняя мирная жительница, которую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, гражданка 1964 года рождения и 64-летний мужчина. В Горловке пострадали женщины 1993-го и 1939-го годов рождения. В Александровке при атаке БПЛА-камикадзе на гражданский автомобиль по предварительной информации ранен мирный житель.Всего менее чем за сутки ВСУ выпустили по республике 56 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные дроны, заключил Пушилин. Накануне ночью в результате атаки дронами в городе Приморско-Ахтарск погибла шестилетняя девочка, еще шесть мирных жителей пострадали.
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донецкая народная республика
волноваха
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новости, донецкая народная республика, волноваха, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, сво
Новости, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, СВО

В ДНР погибли 2 человека, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ

16:06 05.07.2024 (обновлено: 16:14 05.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Ленинский район Донецка
ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Менее чем за сутки украинская армия 24 раза обстреляла Донецкую Народную Республику в результате чего погибли двое мирных жителей и еще 25 граждан пострадали, в числе которых оказались подросток и сотрудники МЧС. Такие данные привел глава республики Денис Пушилин
Предварительно сообщалось, что в Волновахе в результате обстрела из американской реактивной артиллерии HIMARS погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой" и еще четыре работника ранены. Позже Пушилин указал, что в результате атаки пострадали десять человек.
Так, при повторном обстреле в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.

"В результате атаки со стороны ВФУ в Ленинском районе Донецка ранены пять человек: семья (отец и дочь) – мужчина 1979 г.р. и девочка–подросток 2011 г.р., а также трое мужчин – 1983 г.р. (сотрудник АЗС "РТК"), 1955 и 1990 г.р. (двое мужчин ранены в своих машинах)", – добавил Пушилин.

Помимо этого, в Ясиноватой ранена 78-летняя мирная жительница, которую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, гражданка 1964 года рождения и 64-летний мужчина.
В Горловке пострадали женщины 1993-го и 1939-го годов рождения.
В Александровке при атаке БПЛА-камикадзе на гражданский автомобиль по предварительной информации ранен мирный житель.
Всего менее чем за сутки ВСУ выпустили по республике 56 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия HIMARS M-30 F1 (шрапнельная), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные дроны, заключил Пушилин.
Накануне ночью в результате атаки дронами в городе Приморско-Ахтарск погибла шестилетняя девочка, еще шесть мирных жителей пострадали.
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