Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"
С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм. В США забыли про правило политического бумеранга, но Украина всем еще помотает нервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Украина – государство международного терроризма. Когда на Западе пытались свалить на нее подрыв "Северных потоков", Украина не просто отмолчалась, но и восприняла этот как комплимент, рассказал политолог.
С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм, отметил эксперт.
"Это то же самое, как если бы наш ракетный крейсер вошел в Мексиканский залив и долбанул по Новому Орлеану, а Москва бы сказала: "Мы ничего об этом не знали". Но Запад считает, что с Россией можно делать все", - подчеркнул Суздальцев.
Теракт 11 сентября в Нью-Йорке совершила организация, которая была создана американскими спецслужбами, но в какой-то момент вышла из-под контроля. Потому что Штаты просто перестали их спонсировать, добавил он.
Но Америка после этого так и не сделала серьезных выводов. Она забыла, что правило политического бумеранга работает всегда. Украина всем еще основательно "помотает нервы", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
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