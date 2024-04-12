Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы" - 12.04.2024 Украина.ру
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Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"
Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы" - 12.04.2024 Украина.ру
Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"
С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм. В США забыли про правило политического бумеранга, но Украина всем еще помотает нервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T04:00
2024-04-12T04:00
новости
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андрей суздальцев
терроризм
запад
северный поток
спецслужба
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Украина – государство международного терроризма. Когда на Западе пытались свалить на нее подрыв "Северных потоков", Украина не просто отмолчалась, но и восприняла этот как комплимент, рассказал политолог.С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм, отметил эксперт.Теракт 11 сентября в Нью-Йорке совершила организация, которая была создана американскими спецслужбами, но в какой-то момент вышла из-под контроля. Потому что Штаты просто перестали их спонсировать, добавил он.Но Америка после этого так и не сделала серьезных выводов. Она забыла, что правило политического бумеранга работает всегда. Украина всем еще основательно "помотает нервы", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, андрей суздальцев, терроризм, запад, северный поток, спецслужба
Новости, Украина, Россия, США, Андрей Суздальцев, терроризм, Запад, Северный поток, спецслужба

Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"

04:00 12.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм. В США забыли про правило политического бумеранга, но Украина всем еще помотает нервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
Украина – государство международного терроризма. Когда на Западе пытались свалить на нее подрыв "Северных потоков", Украина не просто отмолчалась, но и восприняла этот как комплимент, рассказал политолог.
С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм, отметил эксперт.
"Это то же самое, как если бы наш ракетный крейсер вошел в Мексиканский залив и долбанул по Новому Орлеану, а Москва бы сказала: "Мы ничего об этом не знали". Но Запад считает, что с Россией можно делать все", - подчеркнул Суздальцев.
Теракт 11 сентября в Нью-Йорке совершила организация, которая была создана американскими спецслужбами, но в какой-то момент вышла из-под контроля. Потому что Штаты просто перестали их спонсировать, добавил он.
Но Америка после этого так и не сделала серьезных выводов. Она забыла, что правило политического бумеранга работает всегда. Украина всем еще основательно "помотает нервы", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
Евгений Ющук интервью
Вчера, 04:55
Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого, кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсыЕвросоюз может начать разваливаться на крупные национальные образования в виде условных Германии, Франции, которые перестанут ориентироваться на США. У них появится потребность альянса с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
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04:10Первый импульс пойдёт с Молдавии: эксперт объяснил, смогут ли ВСУ прорваться к складам в Приднестровье
04:00Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"
03:50Дронов у Украины достаточно: политолог сообщил, зачем Киев намекает на атаки и запугивает Тирасполь
03:40Не просто удары БПЛА. Эксперт раскрыл, как США могли координировать атаки дронов по Приднестровью
03:30Кишиневу нечего предложить Гагаузии: политолог рассказал, какую задачу должна решить Майя Санду
03:20Украина - без электричества: политолог назвал три важных аспекта, которые изменят всю ситуацию на фронте
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