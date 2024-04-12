https://ukraina.ru/20240412/1054453395.html

Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"

Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы" - 12.04.2024 Украина.ру

Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"

С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм. В США забыли про правило политического бумеранга, но Украина всем еще помотает нервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2024-04-12T04:00

2024-04-12T04:00

2024-04-12T04:00

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северный поток

спецслужба

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Украина – государство международного терроризма. Когда на Западе пытались свалить на нее подрыв "Северных потоков", Украина не просто отмолчалась, но и восприняла этот как комплимент, рассказал политолог.С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм, отметил эксперт.Теракт 11 сентября в Нью-Йорке совершила организация, которая была создана американскими спецслужбами, но в какой-то момент вышла из-под контроля. Потому что Штаты просто перестали их спонсировать, добавил он.Но Америка после этого так и не сделала серьезных выводов. Она забыла, что правило политического бумеранга работает всегда. Украина всем еще основательно "помотает нервы", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054435144.html

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россия

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новости, украина, россия, сша, андрей суздальцев, терроризм, запад, северный поток, спецслужба