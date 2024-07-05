Хабаровский край ежемесячно посылает в зону СВО около 2 тысяч дронов – СМИ
13:57 05.07.2024 (обновлено: 14:03 05.07.2024)
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроизводство беспилотных летательных аппаратов в Тамбове
Предприятия военно-промышленного комплекса Дальнего Востока снабжают военнослужащих российской армии не менее двумя тысячами беспилотников каждый месяц, и такое производство планируют наращивать в будущем, сообщает Readovka
"Власти планируют нарастить производство в три раза. При этом местные инженеры проектируют такие БПЛА, которые могут находиться в воздухе весь день", – пишет СМИ.
Одна только Камчатка ежемесячно передает в зону спецоперации около сотни FPV-дронов, производство которых в регионе наладили с начала 2023 года, уточнил накануне руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.
По его словам, технологии FPV-дронов постоянно усовершенствуются и разрабатываются с учетом потребностей военных. Он подчеркнул, что дроны классифицируются как штурмовые и разведывательные.
"Хабаровский край в силах внести серьёзную лепту в технологическую независимость ОПК. (...) В Хабаровском крае, например, уже налажено производство беспилотников, которые успешно применяют наши ребята в зоне СВО, и обучение операторов дронов. И мы вошли в число 30 первых российских регионов для реализации нового нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", – добавил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Руководитель региона также предложил помощнику президента России Алексею Дюмину сделать регион центром оборонной промышленности РФ.
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