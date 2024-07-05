Хабаровский край ежемесячно посылает в зону СВО около 2 тысяч дронов – СМИ - 05.07.2024 Украина.ру
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Хабаровский край ежемесячно посылает в зону СВО около 2 тысяч дронов – СМИ
Хабаровский край ежемесячно посылает в зону СВО около 2 тысяч дронов – СМИ - 05.07.2024 Украина.ру
Хабаровский край ежемесячно посылает в зону СВО около 2 тысяч дронов – СМИ
Предприятия военно-промышленного комплекса Дальнего Востока снабжают военнослужащих российской армии не менее двумя тысячами беспилотников каждый месяц, и такое производство планируют наращивать в будущем, сообщает Readovka
2024-07-05T13:57
2024-07-05T14:03
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Одна только Камчатка ежемесячно передает в зону спецоперации около сотни FPV-дронов, производство которых в регионе наладили с начала 2023 года, уточнил накануне руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов. По его словам, технологии FPV-дронов постоянно усовершенствуются и разрабатываются с учетом потребностей военных. Он подчеркнул, что дроны классифицируются как штурмовые и разведывательные. "Хабаровский край в силах внести серьёзную лепту в технологическую независимость ОПК. (...) В Хабаровском крае, например, уже налажено производство беспилотников, которые успешно применяют наши ребята в зоне СВО, и обучение операторов дронов. И мы вошли в число 30 первых российских регионов для реализации нового нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", – добавил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Руководитель региона также предложил помощнику президента России Алексею Дюмину сделать регион центром оборонной промышленности РФ.Ранее президент России Владимир Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника.Подробнее о том, зачем России привлекать для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана читайте в интервью военного историка и писателя Михаила Поликарпова на сайте Украина.ру.
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новости, хабаровский край, россия, дальний восток, опк, сво
Новости, Хабаровский край, Россия, Дальний Восток, ОПК, СВО

Хабаровский край ежемесячно посылает в зону СВО около 2 тысяч дронов – СМИ

13:57 05.07.2024 (обновлено: 14:03 05.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроизводство беспилотных летательных аппаратов в Тамбове
Производство беспилотных летательных аппаратов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Предприятия военно-промышленного комплекса Дальнего Востока снабжают военнослужащих российской армии не менее двумя тысячами беспилотников каждый месяц, и такое производство планируют наращивать в будущем, сообщает Readovka

"Власти планируют нарастить производство в три раза. При этом местные инженеры проектируют такие БПЛА, которые могут находиться в воздухе весь день", – пишет СМИ.

Одна только Камчатка ежемесячно передает в зону спецоперации около сотни FPV-дронов, производство которых в регионе наладили с начала 2023 года, уточнил накануне руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.
По его словам, технологии FPV-дронов постоянно усовершенствуются и разрабатываются с учетом потребностей военных. Он подчеркнул, что дроны классифицируются как штурмовые и разведывательные.
"Хабаровский край в силах внести серьёзную лепту в технологическую независимость ОПК. (...) В Хабаровском крае, например, уже налажено производство беспилотников, которые успешно применяют наши ребята в зоне СВО, и обучение операторов дронов. И мы вошли в число 30 первых российских регионов для реализации нового нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", – добавил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Руководитель региона также предложил помощнику президента России Алексею Дюмину сделать регион центром оборонной промышленности РФ.
Ранее президент России Владимир Путин призвал ОПК "быть все время на шаг впереди" противника.
Подробнее о том, зачем России привлекать для работы в ОПК специалистов из Белоруссии и Казахстана читайте в интервью военного историка и писателя Михаила Поликарпова на сайте Украина.ру.
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