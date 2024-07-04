https://ukraina.ru/20240704/1056065180.html

Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области

Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области - 04.07.2024 Украина.ру

Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области

В туристическом поселке Ворохта в Ивано-Франковской области украинцы перекрыли дорогу, чем заблокировали работу сотрудников территориального центра комплектования (военкомата). Об том 4 июля сообщили украинские СМИ, опубликовав соответствующие видео в сети

2024-07-04T16:41

2024-07-04T16:41

2024-07-04T17:05

новости

ивано-франковская область

ивано-франковск

мобилизация

всу

сво

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056065060_0:400:828:866_1920x0_80_0_0_1334ebbac8afc5e160cfc52d3ad92363.jpg

Судя по кадрам, десятки машин заблокировали проезд на трассе. Как сообщает источник, жители недовольны работой военкомов, потому как из-за этого туристический поселок теряет доход от приезжих. Так, из-за мобилизации в Ворохте умирает бизнес, пишет СМИ. Ранее в этот же день сообщалось, что 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки.Подробнее о том, как протесты и петиции уничтожат Зеленского читайте в интервью специалиста по информационным и психологическим операциям, ветерана спецслужбы Молдавии и Приднестровья Дмитрия Соина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240604/1055456060.html

ивано-франковская область

ивано-франковск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ивано-франковская область, ивано-франковск, мобилизация, всу, сво, протесты