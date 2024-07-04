Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области - 04.07.2024 Украина.ру
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Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области
Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области - 04.07.2024 Украина.ру
Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области
В туристическом поселке Ворохта в Ивано-Франковской области украинцы перекрыли дорогу, чем заблокировали работу сотрудников территориального центра комплектования (военкомата). Об том 4 июля сообщили украинские СМИ, опубликовав соответствующие видео в сети
2024-07-04T16:41
2024-07-04T17:05
новости
ивано-франковская область
ивано-франковск
мобилизация
всу
сво
протесты
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Судя по кадрам, десятки машин заблокировали проезд на трассе. Как сообщает источник, жители недовольны работой военкомов, потому как из-за этого туристический поселок теряет доход от приезжих. Так, из-за мобилизации в Ворохте умирает бизнес, пишет СМИ. Ранее в этот же день сообщалось, что 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки.Подробнее о том, как протесты и петиции уничтожат Зеленского читайте в интервью специалиста по информационным и психологическим операциям, ветерана спецслужбы Молдавии и Приднестровья Дмитрия Соина на сайте Украина.ру.
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новости, ивано-франковская область, ивано-франковск, мобилизация, всу, сво, протесты
Новости, Ивано-Франковская область, Ивано-Франковск, мобилизация, ВСУ, СВО, протесты

Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области

16:41 04.07.2024 (обновлено: 17:05 04.07.2024)
 
Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области
Десятки автомобилистов заблокировали работу военкомов в Ивано-Франковской области
Читать в
В туристическом поселке Ворохта в Ивано-Франковской области украинцы перекрыли дорогу, чем заблокировали работу сотрудников территориального центра комплектования (военкомата). Об том 4 июля сообщили украинские СМИ, опубликовав соответствующие видео в сети
Судя по кадрам, десятки машин заблокировали проезд на трассе.
"Смотрите, как местные бастуют. Они заблокировали дорогу", – говорит автор одного из ролика, котый опубликовал телеграм-канал ТСН.
Как сообщает источник, жители недовольны работой военкомов, потому как из-за этого туристический поселок теряет доход от приезжих. Так, из-за мобилизации в Ворохте умирает бизнес, пишет СМИ.
Ранее в этот же день сообщалось, что 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки.
Подробнее о том, как протесты и петиции уничтожат Зеленского читайте в интервью специалиста по информационным и психологическим операциям, ветерана спецслужбы Молдавии и Приднестровья Дмитрия Соина на сайте Украина.ру.
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