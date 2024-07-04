https://ukraina.ru/20240704/1056056556.html

Зеленский испугался, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июля

Зеленский испугался, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июля - 04.07.2024 Украина.ру

Зеленский испугался, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июля

В администрации Владимира Зеленского заявили, что тот не даст интервью Такеру Карлсону. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-04T13:00

2024-07-04T13:00

2024-07-04T13:01

хроники

эксклюзив

вооруженные силы украины

такер карлсон

владимир зеленский

россия

украина

белгород

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055829763_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_cdc552e6841b6b457da26d645acceba1.jpg.webp

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не будет давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону."Господину Такеру Карлсону следует внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - отметил Никифоров.Ранее Карслон заявил, что готовит интервью с Зеленским."Похоже, у нас есть интервью Зеленского. Мы пытались в течение двух лет, и особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Цель состоит в том, чтобы предоставить американцам столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", - написал Карлсон в Х.Отказ Зеленского от интервью многие оценили как трусость Зеленского."Лол, просроченный з****л (испугался — Ред.) дать интервью Такеру Карлсону. Это ж придется отвечать на какие-то другие вопросы, кроме "Почему вы такой сильный и красивый", "Почему Путин такой ужасный" и "Сколько репараций заплатит Россия после нашей неизбежной перемоги"", - указал русский писатель Александр Пелевин.При этом американские журналисты предупреждали Карлсона о возможной опасности, которая может грозить их коллеге. А конгрессмен Марджори Тейлор Грин призвала задать Зеленскому вопрос по поводу денег США и призвать его прекратить боевые действия."Спроси Зеленского, где наши деньги. И скажи ему, чтобы заключил мирный договор с Россией и закончил эту войну. От американского народа", - отметила она.Сам Карлсон пока не прокомментировал заявление пресс-секретаря Зеленского.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 30 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 11 обстрелов, на горловском 19 обстрелов, выпустив в общей сложности 88 различных снарядов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений, 4 автомобиля и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки — 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Коханы — 4; Подстепное — 3; Новые Лагеря — 3; Новая Каховка — 5; Таврийск — 4; Софиевка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Голая Пристань, Алёшки, Днепряны, Каховка и Коробки.Утром 4 июля у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгороде в результате обстрела из РСЗО различные повреждения выявлены в одной квартире многоквартирного дома, 9 частных домах, 4 торговых объектах и 94 автомобилях. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Комсомольский, Дубовое, Октябрьский, сёла Беловское, Бессоновка, Красное, Репное, Таврово, Петровка и Щетиновка. Всего за прошедшие сутки выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Системой ПВО сбиты 5 БпЛА. Повреждения зафиксированы в 3 частных домовладениях, 6 автомобилях, 3 надворных постройках и одном социальном объекте", - указывалось в сводке.В Борисовском районе сёла Богун-Городок, Березовка и Байцуры атакованы 5 БпЛА, системой ПВО сбит один из них."Случилось самое страшное — погиб боец самообороны. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Еще один боец получил ранения и был госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате атак пострадали частное домовладение, надворная постройка, легковой автомобиль, ангар и недействующий коммерческий объект", - писал Гладков.В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Обошлось без повреждений. В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Головчино, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая было выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и 6 БпЛА, системой ПВО сбит один из них. Пострадали 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. Трое госпитализированы в городскую больницу №2 города Белгорода, 16-летний парень госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Всего в результате атак за прошедшие сутки повреждены 3 частных домовладения, надворная постройка, 3 автомобиля, КамАЗ, 3 единицы спецтехники на территории сельхозпредприятия и линия электроснабжения.В Краснояружском районе атакам подверглись посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Поповка, Илек-Пеньковка и Староселье. Были нанесены удары 5 БпЛА и 20 боеприпасами в ходе 4 обстрелов. Поврежден инфраструктурный объект связи.В Новооскольском городском округе по селу Солонец-Поляна было выпущено 4 боеприпаса в ходе 1 обстрела. Повреждены 10 частных домовладений, 7 автомобилей, 2 административных здания и линия газоснабжения."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Ленинский, селам Архангельское, Муром и Новая Таволжанка выпущено 22 боеприпаса в ходе 3 обстрелов и 2 дрона-камикадзе. Пострадали 8 человек. В результате обстрела города Шебекино были ранены 6 сотрудников сельхозпредприятия, трое из них позже самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ. Еще 2 мирных жителя пострадали в результате атак дронов-камикадзе. Шестеро пострадавших госпитализированы в больницы города Белгорода, два человека после оказанной медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены 8 частных домов, 2 автомобиля, трактор, сельхозпредприятие и линия газоснабжения", - отмечалось в сводке.В 10:44 Гладков сообщил о прицельных атаках украинских БпЛА на гражданских лиц."На участке автодороги Борисовка — Байцуры беспилотник сбросил на два автомобиля взрывное устройство. Пострадали четыре мирных жителя: двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок. Пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Мужчину и женщину с баротравмами планируют перевести в городскую больницу №2 города Белгорода, у еще одного мужчины — ожоги головы и шеи, а также контузия и баротравма, его доставят для прохождения дальнейшего лечения в областную клиническую больницу. 12-летнюю девочку с контузией бригада скорой также доставит в детскую областную клиническую больницу. Неподалёку, на этом же участке автодороги, еще один дрон атаковал движущийся грузовой автомобиль. Водитель через зеркало заднего вида увидел приближающийся дрон и притормозил — дрон сдетонировал на дорожное полотно. Водитель не пострадал, у транспортного средства повреждена кабина", - сообщил губернатор.Утром 4 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о пострадавших от атак ВСУ."Сегодня ночью в посёлке Тёткино Глушковского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на жилой дом. Ранение осколками разбитого стекла получила местная жительница. На месте ей оказана медицинская помощь. В доме выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения В посёлке Коренево Кореневского района сброс с украинского коптера повредил 7 легковых автомобилей. Обязательно окажем всем собственникам необходимую помощь", - писал врио губернатора.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, на что Украина пошла ради денег от Запада - в статье Дмитрия Ковалевича "Украинца обдерут как липку. На что Киев пошел ради нового транша МВФ"

https://ukraina.ru/20240704/1056050188.html

https://ukraina.ru/20240703/1056044236.html

https://ukraina.ru/20230703/1047763677.html

россия

украина

белгород

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, такер карлсон, владимир зеленский, россия, украина, белгород, вячеслав гладков