До Харькова и Одессы дойти не успеем: эксперт ответил, куда дойдут ВС РФ к моменту американских выборов - 04.07.2024 Украина.ру
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До Харькова и Одессы дойти не успеем: эксперт ответил, куда дойдут ВС РФ к моменту американских выборов
До Харькова и Одессы дойти не успеем: эксперт ответил, куда дойдут ВС РФ к моменту американских выборов - 04.07.2024 Украина.ру
До Харькова и Одессы дойти не успеем: эксперт ответил, куда дойдут ВС РФ к моменту американских выборов
В настоящее время нет предпосылок к тому, чтобы ВС РФ полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Продвижение на фронте есть, но оно не столь значительное для таких успехов
2024-07-04T06:10
2024-07-04T06:10
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От чего зависит скорость денацификации Украины в интервью изданию Украина.ру ответил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.По его мнению, когда к власти в США придет новый президент, то даже, если это будет Дональд Трамп, он предложит России заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения. Москва на это ответит отказом, тогда Вашингтон вооружит Украину до зубов. Из-за этого позиционная война затянется на неопределенный срок, и у ВС РФ не будет значительных успехов на фронте.Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, одесса, россия, вс рф, выборы, сша, дональд трамп, эксперты, украина.ру
Новости, Харьков, Одесса, Россия, ВС РФ, выборы, США, Дональд Трамп, эксперты, Украина.ру

До Харькова и Одессы дойти не успеем: эксперт ответил, куда дойдут ВС РФ к моменту американских выборов

06:10 04.07.2024
 
дебаты Байден-Трамп
дебаты Байден-Трамп
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В настоящее время нет предпосылок к тому, чтобы ВС РФ полностью разгромили ВСУ на поле боя и взяли Харьков и Одессу. Продвижение на фронте есть, но оно не столь значительное для таких успехов
От чего зависит скорость денацификации Украины в интервью изданию Украина.ру ответил писатель и военный волонтер Герман Садулаев.
По его мнению, когда к власти в США придет новый президент, то даже, если это будет Дональд Трамп, он предложит России заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения. Москва на это ответит отказом, тогда Вашингтон вооружит Украину до зубов. Из-за этого позиционная война затянется на неопределенный срок, и у ВС РФ не будет значительных успехов на фронте.

"Какое-то продвижение у нас будет. Надеюсь, что мы возьмем Часов Яр, Дзержинск и Волчанск. Это возможно, учитывая, что наши войска каждый день выбивают ВСУ из мелких населенных пунктов", - сказал собеседник издания.

Мнение Германа Садулаева об украинском конфликте в материале издания Украина.ру Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Вчера, 11:01
На Украине подтвердили освобождение ВС РФ микрорайона в Часов Яре и продвижение к Новгородскому К югу от населенного пункта Новгородское, которое на Украине называют Нью-Йорком, еще четыре километра перешли под контроль российской армии. ВС РФ также удалось освободить микрорайон "Канал" в Часовом Яру, сообщает украинский аналитический ресурс Deep State
 
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