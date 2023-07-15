https://ukraina.ru/20230715/1048041689.html

"Сама судьба вправит мозги": Симоньян прокомментировала предотвращенное покушение на себя

"Сама судьба вправит мозги": Симоньян прокомментировала предотвращенное покушение на себя - 15.07.2023 Украина.ру

"Сама судьба вправит мозги": Симоньян прокомментировала предотвращенное покушение на себя

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 15 июля прокомментировала предотвращенное покушение, которое готовили на нее неонацисты по заказу украинских спецслужб

2023-07-15T17:48

2023-07-15T17:48

2023-07-15T17:48

новости

маргарита симоньян

украина

покушение

собчак

фсб

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О предотвращении покушения на Симоньян сообщило ФСБ в субботу, 15 июля. Накануне в Москве и Рязанской области прошли задержания членов неонацистской группировки "Параграф 88". За убийство главреда RT украинские заказчики обещали им 1,5 млн рублей. Она выразила надежду, что после попадания в тюрьму злоумышленники осознают свою вину. "Может быть, он, оказавшись в местах лишения свободы, попадёт оттуда на фронт... и может быть, в окопах ему сама жизнь, сама судьба вправит мозги и он послужит на славу нашей Родине. Будет потом горько жалеть и раскаиваться в том, что он собирался сделать, и благодарить Бога, что Господь отвёл его руку и не дал ему сделать то, что он хотел сделать", - добавила она.Как отметила в своем комментарии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, мотивом несостоявшегося покушений на российских журналистов была их профессиональная деятельность. "Вряд ли дождемся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом", - говорится в ее заявлении, размещенном на сайте МИД.Как сообщили ранее в ФСБ, кроме Симоньян задержанные боевики готовили убийство Ксении Собчак.

https://ukraina.ru/20230715/1048038168.html

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новости, маргарита симоньян, украина, покушение, собчак, фсб