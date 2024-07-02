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Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область
Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область - 02.07.2024 Украина.ру
Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Белгородской области за сутки 130 раз. Об этом сообщил 2 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2024-07-02T11:52
2024-07-02T11:52
2024-07-02T11:52
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белгородская область
белгород
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесенных ВСУ ударах по региону.В городе Белгороде в результате обстрела различные повреждения выявлены в 39 частных дома, также повреждены одна надворная постройка и 19 автомобилей."Ранены семеро мирных жителей, шесть из них после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина в тяжелом состоянии с осколочным ранением шеи госпитализирована в отделение реанимации", - написал глава региона.В Белгородском районе атакам со стороны ВСУ подверглись 12 населенных пунктов. Всего за прошедшие сутки выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 11 беспилотников, системой ПВО сбито 5 из них, уточнил Гладков.От украинских атак пострадали Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, а также Грайворонский и Шебекинский городские округи.В Новой Таволжанке Шебекинского округа в результате прилёта снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мирный житель."В Шебекино два человека ранены в результате атак беспилотников. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы госпитализирован в Областную клиническую больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал губернатор Белгородской области.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российский регионы.Подробнее о ситуации на фронте в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина, всу, обстрелы
Новости, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, ВСУ, обстрелы
Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область
Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Белгородской области за сутки 130 раз. Об этом сообщил 2 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
о нанесенных ВСУ ударах по региону.
В городе Белгороде в результате обстрела различные повреждения выявлены в 39 частных дома, также повреждены одна надворная постройка и 19 автомобилей.
"Ранены семеро мирных жителей, шесть из них после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина в тяжелом состоянии с осколочным ранением шеи госпитализирована в отделение реанимации", - написал глава региона.
В Белгородском районе атакам со стороны ВСУ подверглись 12 населенных пунктов. Всего за прошедшие сутки выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 11 беспилотников, системой ПВО сбито 5 из них, уточнил Гладков.
От украинских атак пострадали Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, а также Грайворонский и Шебекинский городские округи.
В Новой Таволжанке Шебекинского округа в результате прилёта снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мирный житель.
"В Шебекино два человека ранены в результате атак беспилотников. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы госпитализирован в Областную клиническую больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал губернатор Белгородской области.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российский регионы.