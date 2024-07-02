https://ukraina.ru/20240702/1055996784.html

Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область - 02.07.2024 Украина.ру

Один человек погиб, девять пострадали: Гладков сообщил об атаках ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Белгородской области за сутки 130 раз. Об этом сообщил 2 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале

2024-07-02T11:52

2024-07-02T11:52

2024-07-02T11:52

новости

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

украина

всу

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050322789_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bef2af11ed91e661d2d5bb802d1c703e.jpg

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нанесенных ВСУ ударах по региону.В городе Белгороде в результате обстрела различные повреждения выявлены в 39 частных дома, также повреждены одна надворная постройка и 19 автомобилей."Ранены семеро мирных жителей, шесть из них после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Женщина в тяжелом состоянии с осколочным ранением шеи госпитализирована в отделение реанимации", - написал глава региона.В Белгородском районе атакам со стороны ВСУ подверглись 12 населенных пунктов. Всего за прошедшие сутки выпущено 15 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 11 беспилотников, системой ПВО сбито 5 из них, уточнил Гладков.От украинских атак пострадали Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, а также Грайворонский и Шебекинский городские округи.В Новой Таволжанке Шебекинского округа в результате прилёта снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия погиб мирный житель."В Шебекино два человека ранены в результате атак беспилотников. Мужчина с осколочным ранением ноги, ранениями грудной клетки и головы госпитализирован в Областную клиническую больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал губернатор Белгородской области.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российский регионы.Подробнее о ситуации на фронте в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта на сайте Украина.ру.

белгородская область

белгород

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина, всу, обстрелы