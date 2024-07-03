Время или ресурсы? Политолог ответил, чего хочет ВСУ от Белоруссии и при чем тут Польша
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Гипотетическое вторжение ВСУ в Белоруссию может преследовать тактическую цель по отвлечению российских сил от линии фронта на Украине. Однако вероятнее всего, что украинское командование будет преследовать цель стратегическую. То есть попытается втянуть в конфликт войска НАТО, а именно - Польши
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Он отметил, что тактическое вторжение ВСУ в Белоруссию может оказаться бессмысленным, так как даже если на границе завяжутся бои и украинские диверсанты смогут добиться успеха в продвижении по территории республики, это никак не улучшит положение противника на Восточном фронте.
"А если Украина сможет втянуть в войну Польшу, добиться от Запада создания бесполетной зоны или напрямую задействовать натовскую авиацию – это может облегчить жизнь киевского режима. Хотя вариант с тактическим вторжением я тоже допускаю. Потому что у Украины остается не так много возможных вариантов", - сказал Безпалько.
Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти сообщения, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.
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