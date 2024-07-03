https://ukraina.ru/20240703/1056012781.html

Время или ресурсы? Политолог ответил, чего хочет ВСУ от Белоруссии и при чем тут Польша

Время или ресурсы? Политолог ответил, чего хочет ВСУ от Белоруссии и при чем тут Польша - 03.07.2024 Украина.ру

Время или ресурсы? Политолог ответил, чего хочет ВСУ от Белоруссии и при чем тут Польша

Гипотетическое вторжение ВСУ в Белоруссию может преследовать тактическую цель по отвлечению российских сил от линии фронта на Украине. Однако вероятнее всего, что украинское командование будет преследовать цель стратегическую. То есть попытается втянуть в конфликт войска НАТО, а именно - Польши

2024-07-03T04:10

2024-07-03T04:10

2024-07-03T04:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько. Он отметил, что тактическое вторжение ВСУ в Белоруссию может оказаться бессмысленным, так как даже если на границе завяжутся бои и украинские диверсанты смогут добиться успеха в продвижении по территории республики, это никак не улучшит положение противника на Восточном фронте.Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти сообщения, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются обе страны.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО

https://ukraina.ru/20240702/1056001373.html

https://ukraina.ru/20240702/1055976001.html

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новости, богдан безпалько, украина.ру, белоруссия, россия, польша, украина, всу, провокация