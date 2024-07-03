Миронов: России нужно помочь украинцам сбежать от кровавого режима Зеленского
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Возможных диверсантов, пытающихся въехать в Россию со стороны Украины, безусловно нужно отсеивать, однако "ворот", через которые украинцы могли сбежать от режима Владимира Зеленского должно быть больше, чем одни
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
Он отметил, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин издал указ о порядке въезда и выезда из страны граждан Украины. В документе было прописано упрощение пересечения границы, а также расширен перечень документов, которые требуются для въезда жителей Украины.
Однако, напомнил Миронов, следом вышло постановление кабмина, которое по сути развернуло указ президента на 180 градусов: пересекать границу украинцам теперь можно только в аэропорту Шереметьево и через КПП в Псковской области, который закрыт со стороны Латвии. Итого украинцам осталась доступна лишь одна точка въезда в Россию.
"И это в то время, когда множество украинцев готовы бежать от кровавого режима Зеленского", - подчеркнул Миронов.
Он добавил, что о безопасности, конечно, тоже нужно думать, но технология отсеивания возможных диверсантов отработана и не привязана к Шереметьево.
"Что касается диверсантов, то будет наивно полагать, что киевским и западным спецслужбам как-то помешают действующие ограничения. Им совершенно необязательно использовать легальные каналы и украинские паспорта. Убийца Даши Дугиной въехала в РФ через ДНР по поддельным документам. Для теракта в "Крокус Сити Холле" использовали граждан Таджикистана, перед которыми у нас все ворота и калитки распахнуты настежь", - заявил Миронов.
Он резюмировал, что правительству стоит пересмотреть свое решение относительно миграционной политики в отношении граждан Украины, так как новая Россия немыслима без близких ей по духу украинцев.
C момента ограничения въезда в Россию для граждан Украины прошло более полугода. Сначала работало три пункта пропуска для украинских беженцев: два наземных на границе с Латвией и один в аэропорту Шереметьево. Латвия со своей стороны быстро закрыла наземные погранпереходы, и остались только одни "ворота" для въезда в Россию.
Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
19 июня, 13:56Шереметьевский синдром. Если украинцы нам братья, то почему мы с ними так?Все вдруг заговорили о важности возвращения соотечественников из недружественных стран, а также о привлечении в Россию близких нам по духу иностранцев, но из информационной повестки почему-то выпали те, которые "наши", и те, кого "мы не бросаем", — минимум полтора миллиона беженцев из Украины