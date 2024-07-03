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Миронов: России нужно помочь украинцам сбежать от кровавого режима Зеленского

Миронов: России нужно помочь украинцам сбежать от кровавого режима Зеленского - 03.07.2024 Украина.ру

Миронов: России нужно помочь украинцам сбежать от кровавого режима Зеленского

Возможных диверсантов, пытающихся въехать в Россию со стороны Украины, безусловно нужно отсеивать, однако "ворот", через которые украинцы могли сбежать от режима Владимира Зеленского должно быть больше, чем одни

2024-07-03T04:30

2024-07-03T04:30

2024-07-03T04:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Он отметил, что в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин издал указ о порядке въезда и выезда из страны граждан Украины. В документе было прописано упрощение пересечения границы, а также расширен перечень документов, которые требуются для въезда жителей Украины.Однако, напомнил Миронов, следом вышло постановление кабмина, которое по сути развернуло указ президента на 180 градусов: пересекать границу украинцам теперь можно только в аэропорту Шереметьево и через КПП в Псковской области, который закрыт со стороны Латвии. Итого украинцам осталась доступна лишь одна точка въезда в Россию."И это в то время, когда множество украинцев готовы бежать от кровавого режима Зеленского", - подчеркнул Миронов.Он добавил, что о безопасности, конечно, тоже нужно думать, но технология отсеивания возможных диверсантов отработана и не привязана к Шереметьево.Он резюмировал, что правительству стоит пересмотреть свое решение относительно миграционной политики в отношении граждан Украины, так как новая Россия немыслима без близких ей по духу украинцев.C момента ограничения въезда в Россию для граждан Украины прошло более полугода. Сначала работало три пункта пропуска для украинских беженцев: два наземных на границе с Латвией и один в аэропорту Шереметьево. Латвия со своей стороны быстро закрыла наземные погранпереходы, и остались только одни "ворота" для въезда в Россию.Подробнее о позиции Сергея Миронова в части миграционной политики РФ в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.

https://ukraina.ru/20240619/1055715993.html

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