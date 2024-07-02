https://ukraina.ru/20240702/1056017940.html

Блинкен рассказал о победе Украины, упустив повторную оккупацию ВСУ территорий в границах 1991 года

Блинкен рассказал о победе Украины, упустив повторную оккупацию ВСУ территорий в границах 1991 года - 02.07.2024 Украина.ру

Блинкен рассказал о победе Украины, упустив повторную оккупацию ВСУ территорий в границах 1991 года

Победой Украины по итогам завершения боевых действий станет сохранение "успешной страны", которая продолжает евроинтеграцию, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Институте Брукингса

2024-07-02T18:00

2024-07-02T18:00

2024-07-02T18:02

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сво

переговоры

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При этом, американский спикер упустил главное условие, который год озвучиваемое официальным Киевом, прописанное в формуле "мира" Владимира Зеленского – выход российских подразделений с территорий, принадлежащих Украине в 1991 году. Подобные тезисы об "украинском успехе" звучат из администрации президента США Джо Байдена не впервые. Еще в марте советник хозяина Белого дома Джейк Салливан заявлял, что Украина уже одержит победу, если боевые действия завершатся, а она останется "суверенной, демократической, свободной страной". О возвращении территорий тогда не прозвучало ни слова. Подробнее о том, почему границы 1991 года перестали быть предметом для обсуждения читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.

https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html

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новости, энтони блинкен, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, сво, переговоры