https://ukraina.ru/20240702/1056017940.html
Блинкен рассказал о победе Украины, упустив повторную оккупацию ВСУ территорий в границах 1991 года
Блинкен рассказал о победе Украины, упустив повторную оккупацию ВСУ территорий в границах 1991 года - 02.07.2024 Украина.ру
Блинкен рассказал о победе Украины, упустив повторную оккупацию ВСУ территорий в границах 1991 года
Победой Украины по итогам завершения боевых действий станет сохранение "успешной страны", которая продолжает евроинтеграцию, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Институте Брукингса
2024-07-02T18:00
2024-07-02T18:00
2024-07-02T18:02
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энтони блинкен
украина
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джо байден
вооруженные силы украины
сво
переговоры
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При этом, американский спикер упустил главное условие, который год озвучиваемое официальным Киевом, прописанное в формуле "мира" Владимира Зеленского – выход российских подразделений с территорий, принадлежащих Украине в 1991 году. Подобные тезисы об "украинском успехе" звучат из администрации президента США Джо Байдена не впервые. Еще в марте советник хозяина Белого дома Джейк Салливан заявлял, что Украина уже одержит победу, если боевые действия завершатся, а она останется "суверенной, демократической, свободной страной". О возвращении территорий тогда не прозвучало ни слова. Подробнее о том, почему границы 1991 года перестали быть предметом для обсуждения читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова.
https://ukraina.ru/20240530/1055379676.html
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новости, энтони блинкен, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, сво, переговоры
Новости, Энтони Блинкен, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, СВО, переговоры
Блинкен рассказал о победе Украины, упустив повторную оккупацию ВСУ территорий в границах 1991 года
18:00 02.07.2024 (обновлено: 18:02 02.07.2024)
Победой Украины по итогам завершения боевых действий станет сохранение "успешной страны", которая продолжает евроинтеграцию, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Институте Брукингса