Советник Байдена перечислил критерии победы Украины – ни слова о возвращении территорий

"Границы 1991 года": что это за зверь и с чем его едят

Декларируемая цель войны со стороны Украины – восстановление территориальной целостности в границах 1991 года, включая Крым, переданный в состав УССР 19 февраля 1954 года. Правда, современная Украина не считает себя преемственной в отношении УССР ни в чём… кроме территории. Между тем, вопрос о границах довольно интересен