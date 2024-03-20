https://ukraina.ru/20240320/1054009418.html
Советник Байдена перечислил критерии победы Украины – ни слова о возвращении территорий
Советник Байдена перечислил критерии победы Украины – ни слова о возвращении территорий - 20.03.2024 Украина.ру
Советник Байдена перечислил критерии победы Украины – ни слова о возвращении территорий
Украина уже одержит победу, если боевые действия завершатся, а она останется "суверенной, демократической, свободной страной". В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал критерии украинского успеха после завершения СВО
2024-03-20T23:34
2024-03-20T23:34
2024-03-20T23:34
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Примечательно, что он не сказал о возвращении территорий, когда говорил об условиях победы Украины."Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак", – приводит его слова "Интерфакс-Украина". По его словам, Вашингтон и Киев работают над разведывательным и экономическим сотрудничеством, проводят демократические и экономические реформы. "Это комплексная, всесторонняя и совместная работа правительства США, которую наш президент определил как ключевой приоритет Соединенных Штатов, чтобы Украина не просто победила, но и добилась успеха", – добавил советник. Ранее разведка США сообщала, что Украина не вернет Крым.
https://ukraina.ru/20240219/1043500929.html
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новости, украина, джейк салливан, сша, вашингтон, джо байден, сво, новые регионы, россия
Новости, Украина, Джейк Салливан, США, Вашингтон, Джо Байден, СВО, Новые регионы, Россия
Советник Байдена перечислил критерии победы Украины – ни слова о возвращении территорий
Украина уже одержит победу, если боевые действия завершатся, а она останется "суверенной, демократической, свободной страной". В среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал критерии украинского успеха после завершения СВО
Примечательно, что он не сказал о возвращении территорий, когда говорил об условиях победы Украины.
"Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак", – приводит его слова "Интерфакс-Украина".
По его словам, Вашингтон и Киев работают над разведывательным и экономическим сотрудничеством, проводят демократические и экономические реформы.
"Это комплексная, всесторонняя и совместная работа правительства США, которую наш президент определил как ключевой приоритет Соединенных Штатов, чтобы Украина не просто победила, но и добилась успеха", – добавил советник.
Ранее разведка США сообщала
, что Украина не вернет Крым.