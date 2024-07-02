ВСУ атаковали Белгородскую область: пять домов разрушено, повреждены автомобили - 02.07.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали Белгородскую область: пять домов разрушено, повреждены автомобили
ВСУ атаковали Белгородскую область: пять домов разрушено, повреждены автомобили - 02.07.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Белгородскую область: пять домов разрушено, повреждены автомобили
Украинская армия атаковала беспилотниками Белгородскую область. Об этом 2 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-07-02T16:33
2024-07-02T16:33
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
грайворон
россия
всу
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по четырем населенным пунктам Белгородской области."В городе Грайворон в результате падения дрона с последующей детонацией загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован", - написал глава региона.В результате украинских атак в селе Безымено Грайворонского округа разрушены 5 частных домов.Ещё три украинских дрона атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия — там загорелся один автомобиль.В поселке Горьковский FPV-дрон врезался в частный дом — выбито окно, повреждены фасад и крыша, сообщил Гладков.В селе Репяховка Краснояружского района в результате детонации дрона повреждены 4 автомобиля.Утром 2 июля Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли регион 130 раз. Один человек погиб, ещё девять пострадали.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российский регионы.Подробнее о ситуации на фронте в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, грайворон , россия, всу
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Грайворон , Россия, ВСУ

ВСУ атаковали Белгородскую область: пять домов разрушено, повреждены автомобили

16:33 02.07.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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Украинская армия атаковала беспилотниками Белгородскую область. Об этом 2 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по четырем населенным пунктам Белгородской области.
"В городе Грайворон в результате падения дрона с последующей детонацией загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован", - написал глава региона.
В результате украинских атак в селе Безымено Грайворонского округа разрушены 5 частных домов.
Ещё три украинских дрона атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия — там загорелся один автомобиль.
В поселке Горьковский FPV-дрон врезался в частный дом — выбито окно, повреждены фасад и крыша, сообщил Гладков.
В селе Репяховка Краснояружского района в результате детонации дрона повреждены 4 автомобиля.
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
Утром 2 июля Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли регион 130 раз. Один человек погиб, ещё девять пострадали.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают приграничные российский регионы.
Подробнее о ситуации на фронте в материале Спецоперация на минувшей неделе. "Шахматный гамбит" на линии фронта на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныГрайворонРоссияВСУ
 
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