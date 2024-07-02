ВС РФ освободили около 60% территории ДНР – советник главы республики
15:20 02.07.2024 (обновлено: 15:26 02.07.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
По состоянию на июль, еще более 40% территории Донецкой Народной Республики находится под контролем подразделений украинской армии. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире "Первого канала"
Он пояснил, чем российские бойцы помогли Донбассу, пойдя в наступление на Харьковскую область.
"Правильный удар - под Харьковом в районе Волчанска, он очень помог именно нашей группировке, которая освобождает территорию Донецкой Народной Республики, потому что она все-таки больше чем на 40% еще не освобождена", - указал Кимаковский.
Вооруженные силы Украины несут большие потери по всей линии фронта на фоне того, как российские войска имеют тактический успех. По словам советника главы республики, ВСУ порой за сутки теряют до батальона.
В конце июня в Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло Спорное, Новоалександровка и Шумы. Планомерно ВС РФ продвигаются к мощному укрепрайону ВСУ в Дзержинске.
7 июня, 03:40Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНРВСУ считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее. Нельзя им позволить это сделать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин