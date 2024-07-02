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ВС РФ освободили около 60% территории ДНР – советник главы республики

ВС РФ освободили около 60% территории ДНР – советник главы республики - 02.07.2024 Украина.ру

ВС РФ освободили около 60% территории ДНР – советник главы республики

По состоянию на июль, еще более 40% территории Донецкой Народной Республики находится под контролем подразделений украинской армии. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире "Первого канала"

2024-07-02T15:20

2024-07-02T15:20

2024-07-02T15:26

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Он пояснил, чем российские бойцы помогли Донбассу, пойдя в наступление на Харьковскую область. Вооруженные силы Украины несут большие потери по всей линии фронта на фоне того, как российские войска имеют тактический успех. По словам советника главы республики, ВСУ порой за сутки теряют до батальона. В конце июня в Донецкой Народной Республике под контроль российской армии перешло Спорное, Новоалександровка и Шумы. Планомерно ВС РФ продвигаются к мощному укрепрайону ВСУ в Дзержинске.Почему Дзержинск представляет собой такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, и куда придётся отступать украинскими военным читайте в интервью изданию Украина.ру военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова.

https://ukraina.ru/20240607/1055537027.html

донецкая народная республика

россия

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новости, донецкая народная республика, игорь кимаковский, россия, донбасс, вооруженные силы украины, вс рф, сво, наступление