https://ukraina.ru/20231210/1051890171.html

Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники

Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники - 10.12.2023 Украина.ру

Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники

Для украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.

2023-12-10T10:08

2023-12-10T10:08

2023-12-10T10:08

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"Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем", — заявил Жданов.По словам аналитика, после вынужденного перехода в стратегическую оборону украинские военные оказались в невыгодном положений, а инициатива сейчас у противника.Единственное, что способно переломить ситуацию на поле боя — это поставка вооружения со стороны Запада, полагает Жданов.Ранее западные СМИ сообщили о том, что Украина от Евросоюза получила 480 тысяч снарядов за текущий год, вместо обещанного одного миллиона.

https://ukraina.ru/20231210/1051889508.html

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2023

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новости, всу, запад, военная техника, мобилизация