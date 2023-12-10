Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
Для украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.
"Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем", — заявил Жданов.
По словам аналитика, после вынужденного перехода в стратегическую оборону украинские военные оказались в невыгодном положений, а инициатива сейчас у противника.
Единственное, что способно переломить ситуацию на поле боя — это поставка вооружения со стороны Запада, полагает Жданов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Украина от Евросоюза получила 480 тысяч снарядов за текущий год, вместо обещанного одного миллиона.
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