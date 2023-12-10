Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники - 10.12.2023 Украина.ру
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Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники
Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники - 10.12.2023 Украина.ру
Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники
Для украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.
2023-12-10T10:08
2023-12-10T10:08
новости
всу
запад
военная техника
мобилизация
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"Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем", — заявил Жданов.По словам аналитика, после вынужденного перехода в стратегическую оборону украинские военные оказались в невыгодном положений, а инициатива сейчас у противника.Единственное, что способно переломить ситуацию на поле боя — это поставка вооружения со стороны Запада, полагает Жданов.Ранее западные СМИ сообщили о том, что Украина от Евросоюза получила 480 тысяч снарядов за текущий год, вместо обещанного одного миллиона.
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новости, всу, запад, военная техника, мобилизация
Новости, ВСУ, Запад, военная техника, мобилизация

Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники

10:08 10.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Для украинской армии ключевую роль играют поставки западной техники, без них не поможет даже мобилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.
"Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем", — заявил Жданов.
По словам аналитика, после вынужденного перехода в стратегическую оборону украинские военные оказались в невыгодном положений, а инициатива сейчас у противника.
Единственное, что способно переломить ситуацию на поле боя — это поставка вооружения со стороны Запада, полагает Жданов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Украина от Евросоюза получила 480 тысяч снарядов за текущий год, вместо обещанного одного миллиона.
Работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
09:28
Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУВооруженным силам Украины (ВСУ) придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за наметившейся для Украины "плохой тенденции". Об этом рассказал офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко, опубликованном на канале журналиста в YouTube.
 
НовостиВСУЗападвоенная техникамобилизация
 
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Заголовок открываемого материала
10:08Мобилизация не поможет. Украинский военный эксперт о том, может ли ВСУ воевать без западной техники
09:49Угроза НАТО, ограниченно годные штурмовики. Главное на Украине на утро 10 декабря
09:42Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина, блогера Гонсало Лире
09:28Киеву придется сдать позиции - офицер ВСУ
09:11Генерал Зальцман: командующий Танкоградом
07:26Военный документалист Макс Фадеев: За десять лет войны я потерял огромное количество людей
06:49Военкор Дмитрий Астрахань про то, что можно в журналистике на войне и чего нельзя
06:38Надвигающаяся катастрофа и крепостное право. Украинские эксперты призывают власть к мирным переговорам
06:23Западная Украина за минувшую неделю: Рейды военкомов в спортзалах и повышение стоимости проезда во Львове
06:11Почему Киев ополчился на западные СМИ и чем занимается украинский Центр противодействия дезинформации
06:00"Наступаем на всем фронте": эксперт сообщил о захвате высот под Артемовском и отступлении ВСУ из Марьинки
05:45"Осталось пройти четыре километра": военный эксперт раскрыл, как ВС уничтожают батальоны ВСУ в Авдеевке
05:30Военный эксперт о том, почему после взятия Авдеевки армии РФ понадобится мощный "зонтик" под Херсоном
05:15"Украина ликвидирует население": военный эксперт назвал огромную цифру безвозвратных потерь ВСУ
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05:00Александр Казаков: Пока Байден "съезжает по пандусу", Россия совсем загоняла ВСУ от Харькова до Запорожья
05:00Эксперт о том, как бригады ВСУ отходят из Марьинки и Соледара, пока ВС РФ наступают по всему фронту
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